[{"available":true,"c_guid":"5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áttelepült ukrán állampolgároknak valóban nyugdíjat kell fizetni egy államközi megállapodás szerint, viszont ez éppen azzal szűnne meg, ha Ukrajna csatlakozna az Európai Unióhoz.","shortLead":"Az áttelepült ukrán állampolgároknak valóban nyugdíjat kell fizetni egy államközi megállapodás szerint, viszont...","id":"20250423_Kubatov-Gabor-szerint-veszelybe-kerulhet-a-13-havi-nyugdij-Ukrajna-EU-csatlakozasa-miatt-de-a-szakerto-szerint-ez-nem-igaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0.jpg","index":0,"item":"e4322b27-88da-4a2d-ac31-2406d45b9041","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Kubatov-Gabor-szerint-veszelybe-kerulhet-a-13-havi-nyugdij-Ukrajna-EU-csatlakozasa-miatt-de-a-szakerto-szerint-ez-nem-igaz","timestamp":"2025. április. 23. 09:03","title":"Kubatov Gábor szerint veszélybe kerülhet a 13. havi nyugdíj Ukrajna EU-csatlakozása miatt, de a szakértő szerint ez nem igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bdb75d-9d6f-4030-914c-8df8e4b35163","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250423_Marabu-Feknyuz-Tuntetesi-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7bdb75d-9d6f-4030-914c-8df8e4b35163.jpg","index":0,"item":"efa9323b-6356-4cb0-b502-489bf7a4a070","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Marabu-Feknyuz-Tuntetesi-buntetes","timestamp":"2025. április. 23. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Tüntetési büntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3d3cfe-83d7-469e-9b06-d778a6996134","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"23 százalékkal nőtt a beadott ingatlanszerzési kérelmek száma, többségük kínai állampolgárokhoz fűződik.","shortLead":"23 százalékkal nőtt a beadott ingatlanszerzési kérelmek száma, többségük kínai állampolgárokhoz fűződik.","id":"20250422_ingatlanpiac-lakasvasarlas-EU-n-kivuli-kulfoldiek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3d3cfe-83d7-469e-9b06-d778a6996134.jpg","index":0,"item":"2eb954cd-2049-4072-bf68-c37685842d3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_ingatlanpiac-lakasvasarlas-EU-n-kivuli-kulfoldiek","timestamp":"2025. április. 22. 13:36","title":"Tavaly már a Covid előtti szinten pezsegtek az ingatlanpiacon az EU-n kívüli vásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919739d4-6cf6-4b27-a15a-860b9a33773a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A skandináv ország többek között a tenger alatti kábeleit és vezetékeit kívánja megvédeni.","shortLead":"A skandináv ország többek között a tenger alatti kábeleit és vezetékeit kívánja megvédeni.","id":"20250422_Tobb-tucat-hadihajot-epit-es-vasarol-Dania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/919739d4-6cf6-4b27-a15a-860b9a33773a.jpg","index":0,"item":"4cbcf7a4-7185-414a-8d6b-b52f9c0ce8a1","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_Tobb-tucat-hadihajot-epit-es-vasarol-Dania","timestamp":"2025. április. 22. 20:57","title":"„Mindenekelőtt egy fenyegető Oroszországra kell reagálnunk\" - több tucat hadihajót épít és vásárol Dánia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3eb477a-d73c-450b-b456-d25bfae2c26e","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Brutális zuhanásokról számolt be az első negyedév végén Amerika első számú elektromosautó-gyártója. Ez nagymértékben annak a nemzetközi reakciónak tudható be, amely a Tesla-vezér túlpörgetett trumpista tevékenységére érkezett válaszul, de Elon Musk szélsőjobb felé hajló politikai tombolásán túl is jócskán van baja a Teslának. A kínai riválisokkal szemben összeszedett lemaradást nem fogja egyből megoldani, ha a világ leggazdagabb embere visszább lép a Trump-kormányzat kötelékéből.","shortLead":"Brutális zuhanásokról számolt be az első negyedév végén Amerika első számú elektromosautó-gyártója. Ez nagymértékben...","id":"20250423_Elon-Musk-Tesla-negyedeves-jelentes-elektromos-autok-Cybercab-Optimus-DOGE-MAGA-Donald-Trump-BYD-CATL","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3eb477a-d73c-450b-b456-d25bfae2c26e.jpg","index":0,"item":"55674be6-110a-440f-bbdc-0d5794df13fb","keywords":null,"link":"/360/20250423_Elon-Musk-Tesla-negyedeves-jelentes-elektromos-autok-Cybercab-Optimus-DOGE-MAGA-Donald-Trump-BYD-CATL","timestamp":"2025. április. 23. 17:25","title":"Akkora gödörbe kormányozta a Teslát Musk, hogy abból aligha lehet egy sima MAGA-tolatással kijönni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8009f42e-9465-4143-a6aa-b0af2db620f9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW M4 limitált szériás különleges verziójából alig több mint félszáz példány készül.","shortLead":"A BMW M4 limitált szériás különleges verziójából alig több mint félszáz példány készül.","id":"20250424_vezetesi-elmeny-kimaxolva-itt-a-bmw-m4-edition-nurburgring","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8009f42e-9465-4143-a6aa-b0af2db620f9.jpg","index":0,"item":"5222476a-0f90-4235-809a-617886b50c08","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_vezetesi-elmeny-kimaxolva-itt-a-bmw-m4-edition-nurburgring","timestamp":"2025. április. 24. 08:57","title":"Vezetési élmény kimaxolva: itt a BMW M4 Edition Nürburgring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78da542-154b-46bd-8c90-a2f2696736b6","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Belgium az az ország, ahol a végestelen-végig ki vannak világítva az autópályák, az ország jelképe pedig a nukleáris kor beköszöntét ünneplő csillogó-villogó emlékmű. De van jövője a korábban minden probléma megoldásának tartott atomenergiának?","shortLead":"Belgium az az ország, ahol a végestelen-végig ki vannak világítva az autópályák, az ország jelképe pedig a nukleáris...","id":"20250422_Szeretettel-Brusszelbol-atomium-atomenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c78da542-154b-46bd-8c90-a2f2696736b6.jpg","index":0,"item":"027da917-5efd-4ccf-b9d5-4f6df84c1e50","keywords":null,"link":"/360/20250422_Szeretettel-Brusszelbol-atomium-atomenergia","timestamp":"2025. április. 22. 17:30","title":"Szeretettel Brüsszelből: az Atomium hosszú árnyéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0478528-42fa-4db8-96dd-3c9b9188ed34","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tűz okát a repülőtér műszaki személyzete vizsgálja.","shortLead":"A tűz okát a repülőtér műszaki személyzete vizsgálja.","id":"20250422_orlando-delta-legitarsasag-kigyulladt-gep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0478528-42fa-4db8-96dd-3c9b9188ed34.jpg","index":0,"item":"2604b606-3c47-4c76-96b7-e9a204ae4e7c","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_orlando-delta-legitarsasag-kigyulladt-gep","timestamp":"2025. április. 22. 12:58","title":"Kigyulladt a Delta légitársaság egyik gépe Orlandóban, evakuálták az utasokat + videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]