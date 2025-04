Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"10cb8680-3432-4ae1-9bf2-498c0d13362e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tíz év alatt ezer milliárd forintnyi felújítással büszkélkedett V. Németh Zsolt.","shortLead":"Tíz év alatt ezer milliárd forintnyi felújítással büszkélkedett V. Németh Zsolt.","id":"20250429_v-nemeth-zsolt-vizikozmu-aranykor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10cb8680-3432-4ae1-9bf2-498c0d13362e.jpg","index":0,"item":"e08ff481-f9c7-4888-9b90-4333f458d5bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_v-nemeth-zsolt-vizikozmu-aranykor","timestamp":"2025. április. 29. 19:11","title":"A víziközmű-ágazat aranykoráról beszélt az államtitkár, miközben az eddigi tempóval évszázadokig tartana a hálózat felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f77cf5-edbc-4fd7-a197-ef2c462cc473","c_author":"HVG","category":"elet","description":"David Rush hivatásos Guinness-rekorddöntő, immár a vécépapírtorony-építésnek is ő a bajnoka.","shortLead":"David Rush hivatásos Guinness-rekorddöntő, immár a vécépapírtorony-építésnek is ő a bajnoka.","id":"20250430_guinness-rekord-wc-papir-david-rush","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93f77cf5-edbc-4fd7-a197-ef2c462cc473.jpg","index":0,"item":"d5e3c467-94c5-4794-bcaf-e40d741eff6c","keywords":null,"link":"/elet/20250430_guinness-rekord-wc-papir-david-rush","timestamp":"2025. április. 30. 16:44","title":"Még sosem raktak egymásra tíz vécépapír-gurigát ilyen gyorsan – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46912025-492b-4b06-a31c-da1cbabb498b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés keddi szavazási dömpingje során átment, hogy a magyar EP-képviselőknek második vagyonnyilatkozatot is kelljen tenniük. A szigorítás EP-képviselők mentelmi jogát is fenyegetheti, amit Magyar Péter esetében eleve feszeget a magyar ügyészség.","shortLead":"Az Országgyűlés keddi szavazási dömpingje során átment, hogy a magyar EP-képviselőknek második vagyonnyilatkozatot is...","id":"20250429_Elfogadtak-a-lex-Magyart-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46912025-492b-4b06-a31c-da1cbabb498b.jpg","index":0,"item":"ba1478f0-6a9c-496d-9fd3-24ab716b3768","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Elfogadtak-a-lex-Magyart-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 12:07","title":"Elfogadták a \"lex Magyart\", amivel Magyar Péter szerint őt akarják ellehetetleníteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89fff55-23db-4384-9034-76f869e1980e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az öt év hat hónap börtönre ítélt Giovanni Angelo Becciut eltiltotta Ferenc pápa a bíborosi jogaitól, de a kardinális mégis részt akart venni a pápaválasztáson.","shortLead":"Az öt év hat hónap börtönre ítélt Giovanni Angelo Becciut eltiltotta Ferenc pápa a bíborosi jogaitól, de a kardinális...","id":"20250429_biboros-papa-elitelt-olasz-kardinalis-becciu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a89fff55-23db-4384-9034-76f869e1980e.jpg","index":0,"item":"232cf87a-b61c-433f-9568-3a1d1e8529ff","keywords":null,"link":"/elet/20250429_biboros-papa-elitelt-olasz-kardinalis-becciu","timestamp":"2025. április. 29. 13:03","title":"Egy bíborosból már biztosan nem lesz pápa, az elítélt olasz kardinális visszalépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be47b95-024b-4563-8723-85b016d1e3d5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cég beszámolójának megjelenése napján tiltotta meg az Országgyűlés az energiaital-vásárlást a kiskorúaknak. Erre is reagáltak.","shortLead":"A cég beszámolójának megjelenése napján tiltotta meg az Országgyűlés az energiaital-vásárlást a kiskorúaknak. Erre is...","id":"20250429_hell-energy-energiaital-netto-arbevetel-adozott-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6be47b95-024b-4563-8723-85b016d1e3d5.jpg","index":0,"item":"c083b353-0842-4a44-ab87-352531a718ed","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_hell-energy-energiaital-netto-arbevetel-adozott-eredmeny","timestamp":"2025. április. 29. 19:20","title":"Közel 200 milliárdos nettó árbevételt ért el tavaly a Hell Energy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db924144-7676-4f9f-916f-b43cb1749d56","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő egy olyan program egy pontjának megvalósítását kifogásolja, amelyet amúgy a Fidesz is támogatott, amikor beálltak Vitézy mögé a tavalyi önkormányzati választás előtt.","shortLead":"A fideszes EP-képviselő egy olyan program egy pontjának megvalósítását kifogásolja, amelyet amúgy a Fidesz is...","id":"20250429_erzsebetvaros-vitezy-david-deutsch-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db924144-7676-4f9f-916f-b43cb1749d56.jpg","index":0,"item":"9bd882b2-7f19-48a5-a3b7-5af5fafbfdef","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_erzsebetvaros-vitezy-david-deutsch-tamas","timestamp":"2025. április. 29. 09:29","title":"Erzsébetvárosban nyitott frontot Vitézy Dáviddal szemben Deutsch Tamás, a téma: parkoló autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google után a YouTube-keresések is megkaphatják a mesterséges intelligenciára épülő összegzést a találati oldal tetején. A megoldás felvet kérdéseket, ahogyan a google-ös változata is.","shortLead":"A Google után a YouTube-keresések is megkaphatják a mesterséges intelligenciára épülő összegzést a találati oldal...","id":"20250430_google-youtube-mesterseges-intelligencia-videos-osszegzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"883b71d4-d511-452b-a37a-c3c7fbb3d8f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_google-youtube-mesterseges-intelligencia-videos-osszegzes","timestamp":"2025. április. 30. 05:03","title":"Többeknél megjelent egy új funkció a YouTube-on: pár mp alatt megmutatja a lényeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4701977f-9cf7-4c26-afc9-5adcd3f82a1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök haját a Szakma Sztár Fesztiválon igazította meg a mesterfodrász.","shortLead":"A miniszterelnök haját a Szakma Sztár Fesztiválon igazította meg a mesterfodrász.","id":"20250430_orban-viktor-hajas-laszlo-frizura-igazitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4701977f-9cf7-4c26-afc9-5adcd3f82a1c.jpg","index":0,"item":"e9cba2bd-25d9-4432-aa71-60ff253f4b08","keywords":null,"link":"/elet/20250430_orban-viktor-hajas-laszlo-frizura-igazitas","timestamp":"2025. április. 30. 09:01","title":"Orbán Viktor beült Hajas Lászlóhoz egy tavaszi frizurafrissítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]