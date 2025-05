Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 2018-as adatai szerint. Ezért nagyon sokan szenvednek nyomelem- és vitaminhiányban, de ez – például a vashiány – nemcsak a kórosan soványakat, hanem a túlsúlyosokat is érintheti. ","shortLead":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ...","id":"20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0.jpg","index":0,"item":"f0c6e523-7326-42fb-ac87-8747d59242b5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","timestamp":"2025. május. 08. 07:30","title":"Nem a testsúlyán múlik, hogy vashiányos-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozás tulajdonosa felcsúti, Mészáros Lőrinchez is fűzik üzleti kapsolatok.","shortLead":"A vállalkozás tulajdonosa felcsúti, Mészáros Lőrinchez is fűzik üzleti kapsolatok.","id":"20250507_Hatvanpuszta-NAV-vegrehajtas-Euroved-Security-Talics-Norbert-Felcsut-Meszaros-Lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980.jpg","index":0,"item":"3429bb44-ac51-4bf7-9222-7e513ccbdfc9","keywords":null,"link":"/360/20250507_Hatvanpuszta-NAV-vegrehajtas-Euroved-Security-Talics-Norbert-Felcsut-Meszaros-Lorinc","timestamp":"2025. május. 07. 16:17","title":"Adóhiány miatt csapott le a NAV a biztonsági cégre, amely védte az Orbán család hatvanpusztai birtokát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa arra kéri Orbán Viktort, hogy még májusban döntsön a nyugdíjak visszamenőleges, 1,3 százalékos emeléséről, amelyet a 13. havi nyugdíjra is kiterjesztenének.","shortLead":"A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa arra kéri Orbán Viktort, hogy még májusban döntsön a nyugdíjak...","id":"20250506_orban-viktor-nyugdijkorrekcio-nyuszet-level","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"4dcd7989-19e0-4bfc-bfe3-72fa97bcb06e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_orban-viktor-nyugdijkorrekcio-nyuszet-level","timestamp":"2025. május. 06. 14:15","title":"Évközi nyugdíjkorrekciót követelnek a nyugdíjasok Orbán Viktortól az infláció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447ce9d0-0ccc-49e9-899b-eb0fae76949f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok szerint a matekérettségin az egyik feladatot valószínűleg többen is átugrották. ","shortLead":"A tanárok szerint a matekérettségin az egyik feladatot valószínűleg többen is átugrották. ","id":"20250506_matematika-erettsegi-masodik-resz-feladatok-szaktanari-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/447ce9d0-0ccc-49e9-899b-eb0fae76949f.jpg","index":0,"item":"3c8249fe-1040-4753-a916-5bf713ca9869","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matematika-erettsegi-masodik-resz-feladatok-szaktanari-velemeny-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 11:34","title":"Egy „csúnyának tűnő” feladat és egy pontatlan megfogalmazás okozhatott zavart – szaktanárok a matekérettségi második részéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Organikus összeomlás vagy új stratégiai cél felé tart a Momentum? Fekete-Győr András azt javasolja, el se induljanak a 2026-os választáson. A HVG-nek adott interjúban azt mondta, ez egyszerre vezethet rendszerváltáshoz és a Momentum túléléséhez is. Szerinte azt kell eldönteni, hogy a probléma vagy a megoldás része akarnak lenni. A volt elnök beszélt arról is, mit tehetnének most más ellenzéki pártok, és mit tesz ő, ha a terve kudarcba fullad.","shortLead":"Organikus összeomlás vagy új stratégiai cél felé tart a Momentum? Fekete-Győr András azt javasolja, el se induljanak...","id":"20250507_Momentum-Fekete-Gyor-Andras-interju-valasztas-javaslat-indulas-rendszervaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f.jpg","index":0,"item":"a87d330c-a472-4a0c-af34-5bb9398ecb9a","keywords":null,"link":"/360/20250507_Momentum-Fekete-Gyor-Andras-interju-valasztas-javaslat-indulas-rendszervaltas","timestamp":"2025. május. 07. 18:18","title":"Fekete-Győr András: „Harcostársaimat ne küldjék vágóhídra, a Momentum tud sikeres lenni a parlamenten kívül is”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b861e6b5-f1e9-480d-858c-cb9f00358fa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 feladatért összesen 30 pontot kaphattak a diákok.","shortLead":"A 12 feladatért összesen 30 pontot kaphattak a diákok.","id":"20250506_matematika-erettsegi-elso-resz-nem-hivatalos-megoldasok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b861e6b5-f1e9-480d-858c-cb9f00358fa4.jpg","index":0,"item":"d2ba7124-8416-4e34-ae59-5e4fdb204a71","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matematika-erettsegi-elso-resz-nem-hivatalos-megoldasok-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 12:19","title":"Itt vannak a matekérettségi első részének nem hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi, bejelentett tüntetés utáni vonulás a hatóság szerint jogellenes volt.","shortLead":"A keddi, bejelentett tüntetés utáni vonulás a hatóság szerint jogellenes volt.","id":"20250507_hadhazy-rendorseg-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4.jpg","index":0,"item":"38fd2aa9-9883-4979-b308-78f38f9fbbc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_hadhazy-rendorseg-feljelentes","timestamp":"2025. május. 07. 13:16","title":"„Én ezt bevállalom” – mondta Hadházy, miután a rendőrség feljelentette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a70b59-d24e-407f-9ad6-f3dcaf7e50d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változatos témák szerepelnek a középszintű angolérettségi szövegértési részében, amelyet csütörtökön írnak a diákok: autóvezetéssel kapcsolatos párbeszéd, háziállatok etetése karácsonykor, mentális egészség, valamint az idősek házassága is szóba kerül a kérdéssorban.","shortLead":"Változatos témák szerepelnek a középszintű angolérettségi szövegértési részében, amelyet csütörtökön írnak a diákok...","id":"20250508_Autovezetes-es-mentalis-egeszseg-feladatok-a-kozepszintu-angolerettsegin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33a70b59-d24e-407f-9ad6-f3dcaf7e50d8.jpg","index":0,"item":"433d3adb-a368-418e-bb32-9af06e5b6db3","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Autovezetes-es-mentalis-egeszseg-feladatok-a-kozepszintu-angolerettsegin","timestamp":"2025. május. 08. 09:52","title":"Autóvezetésről és mentális egészségről szóló feladatokkal küzdenek a diákok a középszintű angolérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]