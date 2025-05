Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e6833034-97cd-4504-817f-e42c3995bca7","c_author":"Budapesti Közművek","category":"brandcontent","description":"Csikkek, eldobott mekis poharak, benzingőz és kipufogógáz: a főváros ikonikus pontjain is megannyi szemét és szennyeződés gyűlik össze. Amikor azonban nyugovóra térünk, egy éjszakai csapat lendül akcióba: egész évben folyamatosan takarítják a fővárost a járdáktól az aluljárókig. A műveletből Budapest egyik legszebb látványossága, a Lánchíd sem maradhat ki. Az emblematikus híd éjjeli “nagytakarítása” évente kétszer zajlik, a precízen szervezett munkamenet pedig amellett, hogy hasznos, még érdekes látványt is nyújt az arra járóknak.","shortLead":"Csikkek, eldobott mekis poharak, benzingőz és kipufogógáz: a főváros ikonikus pontjain is megannyi szemét és...","id":"20250505_BKM_Lanchid_tisztitas_Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6833034-97cd-4504-817f-e42c3995bca7.jpg","index":0,"item":"373a9c72-1f60-4938-ada6-c3a76957738c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250505_BKM_Lanchid_tisztitas_Budapest","timestamp":"2025. május. 12. 19:30","title":"Így szépül a Lánchíd, amíg mi alszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334101db-26a9-4b67-ae2c-0cecbd723232","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Csillagászoknak sikerült a korábbinál pontosabb leírást adni a HD 219134 kódjelű csillagról, ami csupán 21 fényévre található a Földtől.","shortLead":"Csillagászoknak sikerült a korábbinál pontosabb leírást adni a HD 219134 kódjelű csillagról, ami csupán 21 fényévre...","id":"20250512_csillag-hangja-meghatarozas-csillagaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334101db-26a9-4b67-ae2c-0cecbd723232.jpg","index":0,"item":"af2b06ef-9dfe-4c79-8160-4a20d6886862","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_csillag-hangja-meghatarozas-csillagaszat","timestamp":"2025. május. 12. 12:03","title":"Belehallgattak egy csillag hangjába, meglepő dologra derült fény – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405231ea-f697-4f27-a051-85ef0df93c49","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Bár megszületett Kijev és Washington alkuja az Ukrajnában található ásványkincsek közös kitermeléséről, még sok a bizonytalanság benne, és évek telnek el, mielőtt megnyílnak az első bányák.","shortLead":"Bár megszületett Kijev és Washington alkuja az Ukrajnában található ásványkincsek közös kitermeléséről, még sok...","id":"20250511_ukranamerikai-asvanykincsalku-kijevi-remenyek-orosz-ajanlkozas-kincs-ami-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/405231ea-f697-4f27-a051-85ef0df93c49.jpg","index":0,"item":"b830c9f0-56a2-40e2-8cbe-8d0357bbe6b5","keywords":null,"link":"/360/20250511_ukranamerikai-asvanykincsalku-kijevi-remenyek-orosz-ajanlkozas-kincs-ami-van","timestamp":"2025. május. 11. 12:30","title":"Az USA és Ukrajna megállapodott a nyersanyagokról, amiket nem tudni, mikor termelhetnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4ee5d5-9187-40c9-a575-23d5204ca7a8","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A nagykárolyi születésű játékvezető fújja a PSG és az Inter összecsapását.","shortLead":"A nagykárolyi születésű játékvezető fújja a PSG és az Inter összecsapását.","id":"20250512_kovacs-istvan-bl-donto-jatekvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d4ee5d5-9187-40c9-a575-23d5204ca7a8.jpg","index":0,"item":"7bdb25ae-08c4-4d87-9913-e8c426fd4422","keywords":null,"link":"/sport/20250512_kovacs-istvan-bl-donto-jatekvezeto","timestamp":"2025. május. 12. 16:54","title":"Kovács István vezeti a BL-döntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959419d5-ceec-4347-8676-714e66f84791","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Szerdán rajtol Budapesten a jubileumi Tour de Hongrie, amelynek történetét száz évvel ezelőtt kezdték írni. A körverseny rövid időre a régió egyik legfontosabb amatőr versenyévé vált, profi marketinggel és nagy nevekkel a mezőnyben – amíg a nagy szponzor halála, a pénztelenség és a rémes nemzetközi helyzet véget nem vetett a hőskor ragyogásának.","shortLead":"Szerdán rajtol Budapesten a jubileumi Tour de Hongrie, amelynek történetét száz évvel ezelőtt kezdték írni...","id":"20250512_tour-de-hongrie-kerekpar-hoskor-bicikli-verseny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/959419d5-ceec-4347-8676-714e66f84791.jpg","index":0,"item":"7392d992-e734-4d47-a095-ed63017789f7","keywords":null,"link":"/360/20250512_tour-de-hongrie-kerekpar-hoskor-bicikli-verseny","timestamp":"2025. május. 12. 18:15","title":"Rajt hajnal négykor, bukás a kanyarban legelésző tehéncsorda miatt – 100 éve lett kerékpáros nagyhatalom Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b4085e-6afe-4cba-9541-439dab877dcb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A kifejlett hím vörös kenguruk közel 90 kilót is nyomhatnak, és akár 180 centi magasra is megnőhetnek.","shortLead":"A kifejlett hím vörös kenguruk közel 90 kilót is nyomhatnak, és akár 180 centi magasra is megnőhetnek.","id":"20250512_del-karolina-allatkert-kenguru-gyilkossag-gondozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24b4085e-6afe-4cba-9541-439dab877dcb.jpg","index":0,"item":"bbacaa8c-2499-4f89-a0db-e5765d8e3bd3","keywords":null,"link":"/elet/20250512_del-karolina-allatkert-kenguru-gyilkossag-gondozo","timestamp":"2025. május. 12. 21:02","title":"Kenguru ölte meg a gondozóját egy amerikai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint ha felveszik Ukrajnát az EU-ba, a háborút is fel fogják venni.","shortLead":"A miniszterelnök szerint ha felveszik Ukrajnát az EU-ba, a háborút is fel fogják venni.","id":"20250512_orban-viktor-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b.jpg","index":0,"item":"46f9bbbc-a092-4d6d-b34e-8c736e2faadc","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_orban-viktor-ukrajna","timestamp":"2025. május. 12. 10:54","title":"Orbán Viktor: „Senki nem akarja kimondani, de ezt a háborút elvesztettük”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c93c7e-14cb-443d-ab95-a0d3fd4b5706","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Percekbe telt, mire betöltöttek a receptek a patikákban, már ha egyáltalán betöltöttek. ","shortLead":"Percekbe telt, mire betöltöttek a receptek a patikákban, már ha egyáltalán betöltöttek. ","id":"20250512_patikak-gyogyszer-kivaltas-nehezseg-felho-akadozott-digitalis-egeszsegugy-nyugdij-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11c93c7e-14cb-443d-ab95-a0d3fd4b5706.jpg","index":0,"item":"d1b4de64-e17d-43e5-b06d-9269870811a6","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_patikak-gyogyszer-kivaltas-nehezseg-felho-akadozott-digitalis-egeszsegugy-nyugdij-ebx","timestamp":"2025. május. 12. 16:32","title":"Nehéz volt gyógyszerhez jutni hétfőn, országszerte akadozott a felhőszolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]