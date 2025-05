Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"695e7db7-1c6f-4c31-83e1-644dd10aca0a","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Óceánon innen és túl egyaránt erőteljesen hat a propaganda, ami még egy nagyhatalomban is megosztottságot szül. Nehéz átfogó képet alkotni arról, milyen ma az Egyesült Államokban élni, a HVG ennek ellenére igyekezett feltérképezni a helyzetet: megszólaltattunk egyetemistát, könyvelőt, világbankost és ablaktisztítót is. Bár továbbra is a lehetőségek országaként tekintenek az USA-ra, akadtak, akik attól tartanak, hogy épp azok a jelenségek szivárognak vissza a mindennapjaikba, amelyek elől egykor elmenekültek Magyarországról. ","shortLead":"Óceánon innen és túl egyaránt erőteljesen hat a propaganda, ami még egy nagyhatalomban is megosztottságot szül. Nehéz...","id":"20250512_kulfoldon-elo-magyarok-USA-amerika-Donald-Trump-megelhetes-vizum-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/695e7db7-1c6f-4c31-83e1-644dd10aca0a.jpg","index":0,"item":"762ed84b-5f60-4175-8e33-c4bc94fc2a08","keywords":null,"link":"/360/20250512_kulfoldon-elo-magyarok-USA-amerika-Donald-Trump-megelhetes-vizum-egeszsegugy","timestamp":"2025. május. 12. 10:00","title":"Itt most az kezdődik, ami elől eljöttem – így élnek a magyarok Trump Amerikájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ukrajnában a katonai infrastruktúrát és közvéleményt felmérő állítólagos kémeket tartóztattak le. Kijev szerint a magyar katonai hírszerző szolgálat akciójáról van szó – konkrét tervekkel Ukrajna inváziójára.","shortLead":"Ukrajnában a katonai infrastruktúrát és közvéleményt felmérő állítólagos kémeket tartóztattak le. Kijev szerint...","id":"20250512_die-welt-ukrajna-magyarorszag-kemugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9.jpg","index":0,"item":"3ea778fa-c571-4a3e-8ce2-65e868e3a015","keywords":null,"link":"/360/20250512_die-welt-ukrajna-magyarorszag-kemugy","timestamp":"2025. május. 12. 06:45","title":"Die Welt-beszámoló: a magyar–ukrán kémügynek egyetlen olvasata van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gázolaj ára most nem változik. ","shortLead":"A gázolaj ára most nem változik. ","id":"20250512_benzin-uzemanyag-arvaltozas-dragulas-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742.jpg","index":0,"item":"25ca8919-384b-4e96-a6d0-e5073a7bf30c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_benzin-uzemanyag-arvaltozas-dragulas-tankolas","timestamp":"2025. május. 12. 10:31","title":"Drágább lesz a benzin keddtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75e16b3-a7b3-498c-a945-c1e45c0ce223","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi versenyen résztvevő profi kerékpárosokhoz szerdán bárki csatlakozhat.","shortLead":"A nemzetközi versenyen résztvevő profi kerékpárosokhoz szerdán bárki csatlakozhat.","id":"20250512_tour-de-hongrie-budapest-lezarasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b75e16b3-a7b3-498c-a945-c1e45c0ce223.jpg","index":0,"item":"989dbd46-cc75-441f-8979-91045c1f30ef","keywords":null,"link":"/sport/20250512_tour-de-hongrie-budapest-lezarasok","timestamp":"2025. május. 12. 14:37","title":"Indul a Tour de Hongrie, lezárások lesznek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Isztambul lenne a helyszín az orosz elnök szerint. Kijev nem reagált, Washington lelkes.","shortLead":"Isztambul lenne a helyszín az orosz elnök szerint. Kijev nem reagált, Washington lelkes.","id":"20250511_ukrajna-haboru-putyin-beketargyalas-javaslat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"f9d31635-88e3-4419-bac4-cb97fc735bb1","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_ukrajna-haboru-putyin-beketargyalas-javaslat-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 08:31","title":"Közvetlenül és előfeltételek nélkül tárgyalna Ukrajnával Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9f3dba-ac70-475d-b944-e1330d9e8afb","c_author":"Nyusztay Máté ","category":"360","description":"Vártuk, mégsem sejtettük, hogy ennyire drámai lesz, amikor a Trump-Musk-dodzsem ámokfutása eléri az amerikai űrkutatást is. Az egy dolog, hogy megtizedelnék a NASA-t, kukáznák a középtávú holdprogramot, a Nemzetközi Űrállomást, továbbá az egyetlen űrhajót, amit a NASA végre ki tudott izzadni – csakhogy félő, hogy ezzel gyakorlatilag átpasszolják az USA űrbeli dominanciáját Kínának.","shortLead":"Vártuk, mégsem sejtettük, hogy ennyire drámai lesz, amikor a Trump-Musk-dodzsem ámokfutása eléri az amerikai űrkutatást...","id":"20250511_nasa-koltsegvetes-urkutatas-mars-hold-spaceX-starship-donald-trump-elon-musk-doge","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df9f3dba-ac70-475d-b944-e1330d9e8afb.jpg","index":0,"item":"093d9c43-01d8-4847-99ad-0b8660fd4879","keywords":null,"link":"/360/20250511_nasa-koltsegvetes-urkutatas-mars-hold-spaceX-starship-donald-trump-elon-musk-doge","timestamp":"2025. május. 11. 19:30","title":"Most ért be Elon Musk törleszkedése: Trump beszántaná a NASA-t és tálcán kínálná fel a Holdat Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5ad181-0dff-4bcd-81b1-3350ac0adaba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debrecen–Tiszalök vonalon hosszabb eljutási időkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.","shortLead":"A Debrecen–Tiszalök vonalon hosszabb eljutási időkre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.","id":"20250512_kamion-tiszavasvari-vonat-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f5ad181-0dff-4bcd-81b1-3350ac0adaba.jpg","index":0,"item":"543918a5-7dfe-4906-ae34-c7c534bb4d61","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_kamion-tiszavasvari-vonat-baleset","timestamp":"2025. május. 12. 14:24","title":"Kamionnal ütközött, kisiklott egy vonat Tiszavasváriban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db3b4cb-f2de-4534-97d7-111a8962d6c3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus arról beszélt, “a baloldal nélkül nincs kormányváltás, nincs országgyűlés”. Azt is közölte: idén is ott lesz a Pride-on, és kiáll a melegek mellett.","shortLead":"A politikus arról beszélt, “a baloldal nélkül nincs kormányváltás, nincs országgyűlés”. Azt is közölte...","id":"20250511_dobrev-klara-dk-bejelentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8db3b4cb-f2de-4534-97d7-111a8962d6c3.jpg","index":0,"item":"9508c357-a17a-4f68-89c4-30916ba3bf4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_dobrev-klara-dk-bejelentes-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 13:48","title":"\"Itt az én időm\" – Dobrev Klára programot hirdetett válása és férje visszavonulása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]