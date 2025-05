Azért feküdt kés alá Jamie Lee Curtis, mert egy operatőr közölte vele: olyan táskás a szeme, hogy így nem hajlandó felvenni a színésznő aznapi jeleneteit – árulta el Curtis a 60 Minutes című műsorban. Az eset az Ingerlő idomok (Perfect) című 1985-ös film forgatásán történt. A filmben, amelyben az Oscar-díjas színésznő fitneszedzőt játszik, John Travolta volt a partnere, a rendező James Bridges volt.

Curtis elmondta, fiatal színészként rendkívül komolyan vette a forgatást, az operatőr mégis megjegyzést tett rá. „Lényegében azt mondta: vele ma nem forgatok, mert táskásak a szemei. Huszonöt éves voltam. Nagyon kínos volt, hogy ezt mondta rám. Amint véget ért a forgatás, elmentem egy plasztikai sebészhez.”

Hozzátette: a műtét nem sikerült túl jól. „Huszonöt-huszonhat évesen nem ezzel akarsz foglalkozni. Azonnal megbántam, és azóta is bánom. Főképp, mert mára nagyon is hangosan képviselem a nők ügyét, és azt hirdetem: »Csodálatos vagy, és úgy vagy tökéletes, ahogy vagy«. Úgyhogy ez nem volt épp a megfelelő lépés. Ráadásul ilyenkor ellátnak fájdalomcsillapítókkal. Nagyon kellemesen elringattak az opioidok. Meg aztán egy kicsikét ittam is. Nem nagyon beszéltem erről, de tény, hogy mindez függőséggé vált” – emlékezett vissza a sztár, aki korábban is nyíltan beszélt saját függőségéről. Jamie Lee Curtis mostanra már 26 éve józan.