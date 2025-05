Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"272f1d4d-5e6d-4a23-bb11-50c728801ea8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Továbbra is érvényben van a kizárásról szóló NOB-ajánlás, a nemzetközi szövetség pedig tartja magát hozzá.","shortLead":"Továbbra is érvényben van a kizárásról szóló NOB-ajánlás, a nemzetközi szövetség pedig tartja magát hozzá.","id":"20250527_orosz-csapatok-jegkorong-valogatott-teli-olimpia-kizaras-haboru-iihf-nob","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/272f1d4d-5e6d-4a23-bb11-50c728801ea8.jpg","index":0,"item":"ca92af72-ced8-4cc7-865e-072e7064de9d","keywords":null,"link":"/sport/20250527_orosz-csapatok-jegkorong-valogatott-teli-olimpia-kizaras-haboru-iihf-nob","timestamp":"2025. május. 27. 14:25","title":"Végleges: orosz csapatok továbbra sem szerepelhetnek az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f52ae5-51df-4f25-8ca9-bc667eda14cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azoknak a vámoknak a kivetését blokkolta a bírósági döntés, amelyeket az amerikai elnök a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatalomról szóló törvényre (IEEPA) hivatkozva vetett ki.","shortLead":"Azoknak a vámoknak a kivetését blokkolta a bírósági döntés, amelyeket az amerikai elnök a nemzetközi rendkívüli...","id":"20250529_donald-trump-vam-kivetes-amerikai-birosag-blokk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0f52ae5-51df-4f25-8ca9-bc667eda14cf.jpg","index":0,"item":"85df4fef-6790-482b-b937-0d2ab3aed899","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_donald-trump-vam-kivetes-amerikai-birosag-blokk","timestamp":"2025. május. 29. 07:55","title":"Felfüggesztette Trump vámjainak nagy részét a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1f1c9c-cddd-4a3b-9837-da3dffbc56de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az énekesnő a jubileumra egy nagyszabású életműkoncerttel készül.","shortLead":"Az énekesnő a jubileumra egy nagyszabású életműkoncerttel készül.","id":"20250528_kovacs-kati-60-eves-palyafutas-magyar-posta-belyeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df1f1c9c-cddd-4a3b-9837-da3dffbc56de.jpg","index":0,"item":"a458c2cd-b5eb-4964-92ce-78c8c4bee0d5","keywords":null,"link":"/kultura/20250528_kovacs-kati-60-eves-palyafutas-magyar-posta-belyeg","timestamp":"2025. május. 28. 09:23","title":"Bélyeggel ünnepli a Magyar Posta Kovács Kati 60 éves pályafutását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050f4b5-90f6-498f-ae60-853f480abf41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Érdemes a kalóriaszámlálás helyett modernebb megközelítést alkalmazni az egészséges étkezést és az ideális testsúlyt szem előtt tartó étkezések terén – véli a modern táplálkozástudomány. 