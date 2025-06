Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"603f33f7-4ee6-4606-9d3e-b50ec5168e8c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több százezer dolláros hiány lett több amerikai Pride-rendezőcsoport költségvetésében, miután gazdag támogatók távoztak.","shortLead":"Több százezer dolláros hiány lett több amerikai Pride-rendezőcsoport költségvetésében, miután gazdag támogatók távoztak.","id":"20250601_pride-cegek-szponzorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/603f33f7-4ee6-4606-9d3e-b50ec5168e8c.jpg","index":0,"item":"74d777ad-a063-415f-ac3c-373e2897f09a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_pride-cegek-szponzorok","timestamp":"2025. június. 01. 16:09","title":"Sorra hátrálnak ki az amerikai cégek a Pride mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5536f4a7-4b51-47a0-8110-09b38c2a1993","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elkeseredetten dacos interjút adott Karácsony Gergely a Népszavának, ellenállást hirdetve a kormány sarcpolitikája ellen.","shortLead":"Elkeseredetten dacos interjút adott Karácsony Gergely a Népszavának, ellenállást hirdetve a kormány sarcpolitikája...","id":"20250531_Karacsony-Gergely-fopolgarmester-Budapest-szolidaritasi-hozzajarulas-sarc-megszoritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5536f4a7-4b51-47a0-8110-09b38c2a1993.jpg","index":0,"item":"8966d16c-4fde-4056-aaa4-d7cf253d0d43","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_Karacsony-Gergely-fopolgarmester-Budapest-szolidaritasi-hozzajarulas-sarc-megszoritas","timestamp":"2025. május. 31. 18:11","title":"Karácsony: Ha borul az asztal, minden is előfordulhat, és ha kell, „harcba hívja” a budapestieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Országos tájépítészt és országos főmérnököt is kinevezett az építési és közlekedési miniszter.","shortLead":"Országos tájépítészt és országos főmérnököt is kinevezett az építési és közlekedési miniszter.","id":"20250530_Balatoni-foepiteszt-es-fotajepiteszt-nevezett-ki-Lazar-Janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5.jpg","index":0,"item":"d3bef135-4fce-4789-88bc-dc9710dc3e9e","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_Balatoni-foepiteszt-es-fotajepiteszt-nevezett-ki-Lazar-Janos","timestamp":"2025. május. 30. 21:42","title":"Balatoni főépítészt és főtájépítészt nevezett ki Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c509a6-36a1-436f-983b-b07f8bf035c3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy góllal győzte le a dán Esbjerg csapatát a címvédő Győr a budapesti négyes döntőjének nyitómeccsén.","shortLead":"Egy góllal győzte le a dán Esbjerg csapatát a címvédő Győr a budapesti négyes döntőjének nyitómeccsén.","id":"20250531_kezilabda-bajnokok-ligaja-negyes-donto-gyor-esbjerg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13c509a6-36a1-436f-983b-b07f8bf035c3.jpg","index":0,"item":"fba03160-9112-4905-98b4-b3ba82a5bd5b","keywords":null,"link":"/sport/20250531_kezilabda-bajnokok-ligaja-negyes-donto-gyor-esbjerg","timestamp":"2025. május. 31. 17:33","title":"Izgalmas meccsen harcolta ki a döntőbe jutást a Győr a kézilabda BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a788030-fec0-4c71-a600-c5ffb2b4a642","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Rakétaelhárítás? Autóexport? Nem kizárólag ezekben boldogulna nehezen Európa az USA nélkül. Bármiben fennakadások lehetnének, ami felhőalapon, internetkapcsolattól függve működik. ","shortLead":"Rakétaelhárítás? Autóexport? Nem kizárólag ezekben boldogulna nehezen Európa az USA nélkül. Bármiben fennakadások...","id":"20250531_hvg-adatforgalom-iranyitas-internet-amerikai-szolgaltatasok-lekapcsolasa-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a788030-fec0-4c71-a600-c5ffb2b4a642.jpg","index":0,"item":"817ff814-f058-411c-8f00-272bee94dc7e","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-adatforgalom-iranyitas-internet-amerikai-szolgaltatasok-lekapcsolasa-europa","timestamp":"2025. május. 31. 08:00","title":"Mit tehet egy magyar ember, ha Trump végül arra jut, hogy meg kell vonni Európától egy-egy internetes szolgáltatást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b56b121-9028-47ab-9eaa-1305eb1a939e","c_author":"Domány András","category":"tudomany","description":"Az a cél, hogy „a szülők hatékony eszközt kapjanak a kiskorúak pornográf tartalmakhoz való hozzáférése elleni fellépéshez, és szabadon dönthessenek arról, hogy gyermekeik mely online tartalmakhoz férhetnek hozzá”.","shortLead":"Az a cél, hogy „a szülők hatékony eszközt kapjanak a kiskorúak pornográf tartalmakhoz való hozzáférése elleni...","id":"20250531_Havonta-frissul-majd-a-pornolista-amelyet-a-szulok-letilthatnak-gyerekuk-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b56b121-9028-47ab-9eaa-1305eb1a939e.jpg","index":0,"item":"0756d462-a70c-4308-a8f5-ff7fa1f5e968","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_Havonta-frissul-majd-a-pornolista-amelyet-a-szulok-letilthatnak-gyerekuk-szamara","timestamp":"2025. május. 31. 08:17","title":"Havonta frissül majd a pornólista, amelyről a szülők letilthatják a gyereküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367a20a2-d3cb-44ed-a7ae-3cf5d8373a53","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több mint százra teszik a sebesültek számát.","shortLead":"Több mint százra teszik a sebesültek számát.","id":"20250601_Tobb-tucat-halott-egy-gazai-segelykozpont-elleni-tamadasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/367a20a2-d3cb-44ed-a7ae-3cf5d8373a53.jpg","index":0,"item":"ae1de74b-d954-4b02-a70f-b290e86070f5","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_Tobb-tucat-halott-egy-gazai-segelykozpont-elleni-tamadasban","timestamp":"2025. június. 01. 09:31","title":"Több tucat halott egy gázai segélyközpont elleni támadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ee2924-a021-4fb0-bd2a-82ec6fcf1367","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Brüsszel az új Soros, Zelenszkij a zsoldosuk?","shortLead":"Brüsszel az új Soros, Zelenszkij a zsoldosuk?","id":"20250531_Ukrajna-EU-csatlakozas-Voks-2025-szavazas-oriasplakat-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71ee2924-a021-4fb0-bd2a-82ec6fcf1367.jpg","index":0,"item":"9c3ba2ed-845d-41eb-841a-a56bead1ae6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_Ukrajna-EU-csatlakozas-Voks-2025-szavazas-oriasplakat-propaganda","timestamp":"2025. május. 31. 19:58","title":"Szélesvásznú ukránozás: új óriásplakátokon riogat a kormánypropaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]