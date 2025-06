Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c4a5124b-c959-4590-af76-b3652ba77d6c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség szerint legalább nyolcan megsérültek.","shortLead":"A rendőrség szerint legalább nyolcan megsérültek.","id":"20250602_olaszorszag-velence-kidolt-fa-turistak-serultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4a5124b-c959-4590-af76-b3652ba77d6c.jpg","index":0,"item":"c469f589-9fee-4000-af57-02932b3e9b71","keywords":null,"link":"/elet/20250602_olaszorszag-velence-kidolt-fa-turistak-serultek","timestamp":"2025. június. 02. 18:15","title":"Turistákra dőlt egy fa Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee1a112-815d-48e8-b929-13e7c2c67055","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A McLaren 30 évvel ezelőtt i Le Mans-i győzelmének emléket állító különleges 750S-ből nem túl sok készül.","shortLead":"A McLaren 30 évvel ezelőtt i Le Mans-i győzelmének emléket állító különleges 750S-ből nem túl sok készül.","id":"20250604_kevesen-csaphatnak-le-mclaren-750s-kokemeny-uj-sportkocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ee1a112-815d-48e8-b929-13e7c2c67055.jpg","index":0,"item":"801560ab-b92e-4ae4-8c7b-0f3aa9a2c923","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_kevesen-csaphatnak-le-mclaren-750s-kokemeny-uj-sportkocsi","timestamp":"2025. június. 04. 07:21","title":"Kevesen csaphatnak le a McLaren kőkemény új sportkocsijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47d9a11-78a1-4a42-b0e3-3ad59a872ee0","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Mi történik a testünkben, ha az ideális alak és testsúly elérése érdekében különböző diétákkal sanyargatjuk magunkat? Hogyan hat ez a női szervezetre, és milyen káros hatással lehet párkapcsolatunkra és szexuális életünkre?","shortLead":"Mi történik a testünkben, ha az ideális alak és testsúly elérése érdekében különböző diétákkal sanyargatjuk magunkat...","id":"20250324_Onsanyargatas-taplalkozas-huvelyszarazsag-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b47d9a11-78a1-4a42-b0e3-3ad59a872ee0.jpg","index":0,"item":"5b038ed7-d203-4f9c-8b60-70d08be92d62","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_Onsanyargatas-taplalkozas-huvelyszarazsag-cikatridina","timestamp":"2025. június. 02. 13:30","title":"Önsanyargatás a tökéletes alakért? Mutatjuk, mi mindennek árthat, ha folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lap szerint a rendőrség azzal indokolja a helyszínt, hogy kellően biztonságos, nagy, vonulni lehet rajta, és garantálható, hogy gyermekek nem találkoznak a rendezvénnyel.","shortLead":"A lap szerint a rendőrség azzal indokolja a helyszínt, hogy kellően biztonságos, nagy, vonulni lehet rajta, és...","id":"20250603_kincsem-park-pride-felvonulas-rendorseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a.jpg","index":0,"item":"a58e3924-17d5-438d-b4db-4f270cd28ea6","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_kincsem-park-pride-felvonulas-rendorseg-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 08:01","title":"Index: a Kincsem Parkba küldené a Budapest Pride felvonulását a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az autógyárak és az élelmiszeripar is számolni kezdett, mi lesz most, hogy 25 helyett már tényleg 50 százalék vámot kell fizetni az USA-ba bevitt acél és alumínium után.","shortLead":"Az autógyárak és az élelmiszeripar is számolni kezdett, mi lesz most, hogy 25 helyett már tényleg 50 százalék vámot...","id":"20250604_trump-usa-van-acel-aluminium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8780902-d1f8-4ade-8db6-ff0fcd924172.jpg","index":0,"item":"2801f2b6-209d-43c2-8549-35154e2359f7","keywords":null,"link":"/kkv/20250604_trump-usa-van-acel-aluminium","timestamp":"2025. június. 04. 08:04","title":"Kétszeresére emelte fel Trump az egyik legfontosabb vámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda a jövőben nem kezelheti az érintettek adatait járványhelyzettel nem összefüggő célból, és köteles nyilvánosságra hozni az ítéletet a vakcinainfo.gov.hu oldalon.","shortLead":"Az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda a jövőben nem kezelheti az érintettek adatait...","id":"20250602_A-Fovarosi-Torvenyszek-szerint-Roganek-jogellenesen-kezeltek-a-vakcinaoltasra-regisztraltak-szemelyes-adatait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"50376628-ffc5-4596-b95a-f2724df2a68d","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_A-Fovarosi-Torvenyszek-szerint-Roganek-jogellenesen-kezeltek-a-vakcinaoltasra-regisztraltak-szemelyes-adatait","timestamp":"2025. június. 02. 16:00","title":"A bíróság szerint Rogánék jogellenesen kezelték az oltásra regisztráltak személyes adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa4813e-d225-4d6e-afe8-68c4aa1281d4","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Mi állhat amögött, hogy Mészáros Lőrinc, aki eddig szinte soha nem kommunikált közvetlenül a nyilvánossággal, most saját neve alatt, személyes hangvételű levélben válaszol a kritikákra? A régóta épülő gazdasági birodalom és a látványos vagyonosodás fényében nem csak az a kérdés, miért épp most szólal meg, hanem az is, milyen szerepet szánnak neki a politikai térben. Ezekre kereste a választ a HVG szakértők segítségével. ","shortLead":"Mi állhat amögött, hogy Mészáros Lőrinc, aki eddig szinte soha nem kommunikált közvetlenül a nyilvánossággal, most...","id":"20250604_luxizas-meszaros-orban-tiborcz-bohm-ligeti-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baa4813e-d225-4d6e-afe8-68c4aa1281d4.jpg","index":0,"item":"184fa665-9396-4e6c-aac9-8bbeaa4c9b16","keywords":null,"link":"/360/20250604_luxizas-meszaros-orban-tiborcz-bohm-ligeti-korrupcio","timestamp":"2025. június. 04. 09:34","title":"„Az, hogy milliárdos vagyok, az egyszerűen tény” – Orbán kérése ellenére Mészáros büszkén vállalja hivalkodó életmódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba03996-5318-46c3-96c2-336865c3c4a7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A korábbi zsűritagok közül többen nemrég felszólaltak a megosztó politika ellen, az ő helyükre most kormánypárti szimpátiájukat nem rejtegető előadókat igazolt a TV2. Az új évadban nem lesz ott a műsor eddigi állandó műsorvezetője, Till Attila sem.","shortLead":"A korábbi zsűritagok közül többen nemrég felszólaltak a megosztó politika ellen, az ő helyükre most kormánypárti...","id":"20250602_toth-gabi-curtis-megasztar-herceg-erika-marics-peti-valmar-tv2-zsuri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bba03996-5318-46c3-96c2-336865c3c4a7.jpg","index":0,"item":"36a9c354-e580-4586-8373-3fb8164c47ad","keywords":null,"link":"/elet/20250602_toth-gabi-curtis-megasztar-herceg-erika-marics-peti-valmar-tv2-zsuri","timestamp":"2025. június. 02. 20:31","title":"Tóth Gabi és Curtis került Caramel és Marsalkó Dávid helyére a Megasztár zsűrijében, távozik Tilla is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]