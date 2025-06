Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"62d4a0a5-16c3-49a5-bbb7-e605403829e3","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Mit gondol az újságíróról, aki lehúzta a leghíresebb albumát? Mit kért Istentől, amikor betépve játszott Woodstockban és kígyóvá változott a gitárja? Milyen kapcsolatban volt Gábor Szabóval? És miért utálja a Sympathy for the Devilt a Rolling Stones-tól? Carlos Santana június 11-én koncertezik Budapesten, ez alkalomból 10 percig beszélgettünk.","shortLead":"Mit gondol az újságíróról, aki lehúzta a leghíresebb albumát? Mit kért Istentől, amikor betépve játszott Woodstockban...","id":"20250603_carlos-santana-interju-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62d4a0a5-16c3-49a5-bbb7-e605403829e3.jpg","index":0,"item":"314aaa18-e295-4459-b0a6-cfdd3a8a479d","keywords":null,"link":"/360/20250603_carlos-santana-interju-koncert","timestamp":"2025. június. 03. 13:58","title":"Santana a HVG-nek: Magyar cigány vagyok egy másik életemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8113b3d1-a2ca-44af-b587-80e2a8d2bc71","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Milliárdos után százmilliós profit jött össze a Viasteinnél.","shortLead":"Milliárdos után százmilliós profit jött össze a Viasteinnél.","id":"20250602_Viastein-profit-ceges-beszamolo-Magyar-Peter-Tisza-Part-ellentuntetok-Nagyvarad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8113b3d1-a2ca-44af-b587-80e2a8d2bc71.jpg","index":0,"item":"6cff4782-47f0-4b5e-bb87-6e6525c7a548","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Viastein-profit-ceges-beszamolo-Magyar-Peter-Tisza-Part-ellentuntetok-Nagyvarad","timestamp":"2025. június. 02. 15:06","title":"Kevesebb mint tizedére zuhant annak a cégnek a nyeresége, amelynek dolgozói Magyar Péter ellen tüntettek Nagyváradon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f31868-e707-44b9-b5c6-88f829548fd3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint a férfi, aki Molotov-koktélokkal támadt Coloradóban egy menetre, a Biden-adminisztráció „nyitott határ politikájának” eredményeként tartózkodott az Egyesült Államokban.","shortLead":"Donald Trump szerint a férfi, aki Molotov-koktélokkal támadt Coloradóban egy menetre, a Biden-adminisztráció „nyitott...","id":"20250603_trump-felelos-colorado-antiszemita-tamadas-biden-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2f31868-e707-44b9-b5c6-88f829548fd3.jpg","index":0,"item":"949f60d9-4de5-4309-b1b8-15de0e27769c","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_trump-felelos-colorado-antiszemita-tamadas-biden-kormany","timestamp":"2025. június. 03. 05:44","title":"Trump megtalálta a felelőst a coloradói antiszemita támadásért: a Biden-kormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"Argyelán József Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Mintegy 286 ezer szerződést, összesen 1200 milliárd forint összegben véd a kamatstop jelenleg attól, hogy a törlesztőrészlet megemelkedjen. De mennyivel nőnének valójában a hitelkamatok, ha a kormány elengedné a 2022 óta meglévő intézkedést? Mennyire tekinthető korrektnek ez az intézkedés?","shortLead":"Mintegy 286 ezer szerződést, összesen 1200 milliárd forint összegben véd a kamatstop jelenleg attól...","id":"20250602_kamatstop-alkotmanybirosag-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933.jpg","index":0,"item":"521a7542-6bff-4bc4-8822-8711c0e78234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_kamatstop-alkotmanybirosag-bankmonitor","timestamp":"2025. június. 02. 06:10","title":"Valójában mekkora segítség ez az adósoknak a kamatstop, ami miatt Alkotmánybírósághoz fordultak bankok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda1bed0-f638-45b1-960e-b7d5d5aa7d74","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Édesanyjával és a Fehér Lótusz színésznőjével, Haley Lu Richardsonnal néztek meg szombat este egy előadást. ","shortLead":"Édesanyjával és a Fehér Lótusz színésznőjével, Haley Lu Richardsonnal néztek meg szombat este egy előadást. ","id":"20250602_Emilia-Clarke-Haley-Lu-Richardson-forgatas-Ponies-Operahaz-Stuart-Maria-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda1bed0-f638-45b1-960e-b7d5d5aa7d74.jpg","index":0,"item":"f10da5a5-751d-4ab6-b3ae-62bf009f4669","keywords":null,"link":"/kultura/20250602_Emilia-Clarke-Haley-Lu-Richardson-forgatas-Ponies-Operahaz-Stuart-Maria-fotok","timestamp":"2025. június. 02. 08:35","title":"Emilia Clarke az Operaházban járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41db833b-e15d-49e3-8e51-b00797f5a721","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A halottkém ellen eljárás indult, akár börtönbe is kerülhet.","shortLead":"A halottkém ellen eljárás indult, akár börtönbe is kerülhet.","id":"20250603_halottkem-koporso-csehorszag-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41db833b-e15d-49e3-8e51-b00797f5a721.jpg","index":0,"item":"111d3008-d8e0-46d8-adb7-fc15ef8976fc","keywords":null,"link":"/elet/20250603_halottkem-koporso-csehorszag-hiba","timestamp":"2025. június. 03. 09:14","title":"Kinyitotta a szemét a koporsóban a halottnak nyilvánított nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Budapesten több mint 30 ezer forinttal magasabb a díj, mint az ország többi részén.","shortLead":"Budapesten több mint 30 ezer forinttal magasabb a díj, mint az ország többi részén.","id":"20250602_kotelezo-biztositas-kgfb-index-MNB","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406.jpg","index":0,"item":"4a1ccd6f-fd8e-40ec-b667-2800d872ad07","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_kotelezo-biztositas-kgfb-index-MNB","timestamp":"2025. június. 02. 11:16","title":"Több mint 59 ezer forintra drágult országos átlagban a személygépkocsik kötelező biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c0e0fd-02a6-4873-8386-8927d2dd2206","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kiszuperált szélkerekek hatalmas alkatrészeit sem kell szemétdombra vetni vagy reciklálni, használati eszközként is találhatnak új életet. Egy holland dizájnstúdió ezt azzal is bizonyította, hogy egy szélturbina gondolájából készített miniházat.","shortLead":"A kiszuperált szélkerekek hatalmas alkatrészeit sem kell szemétdombra vetni vagy reciklálni, használati eszközként is...","id":"20250601_hvg-hasznalt-szelturbina-garzon-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74c0e0fd-02a6-4873-8386-8927d2dd2206.jpg","index":0,"item":"ac8bd151-01ef-4819-87a7-27b930c597c3","keywords":null,"link":"/360/20250601_hvg-hasznalt-szelturbina-garzon-lakas","timestamp":"2025. június. 01. 16:15","title":"A szemétdombra dobás helyett 35 nm-es lakássá alakíthatók át a kiszuperált szélturbinák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]