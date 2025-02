Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"255c25d5-bb0f-4567-9b2f-337d4002039c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt tavaly novemberi népszavazási kezdeményezését korábban már elutasította a Nemzeti Választási Bizottság, ezért fordultak a Kúriához. ","shortLead":"A párt tavaly novemberi népszavazási kezdeményezését korábban már elutasította a Nemzeti Választási Bizottság, ezért...","id":"20250216_A-Kuria-elkaszalta-a-Momentum-fellebbezeset-a-Nolimpia-20-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/255c25d5-bb0f-4567-9b2f-337d4002039c.jpg","index":0,"item":"fb1e6380-4211-4833-a1bc-78d4c125bcb3","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_A-Kuria-elkaszalta-a-Momentum-fellebbezeset-a-Nolimpia-20-ugyeben","timestamp":"2025. február. 16. 15:36","title":"A Kúria elkaszálta a Momentum fellebbezését a Nolimpia 2.0 ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e0f72f-87d4-42b7-9fb2-ab48b7938b42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes korábban azzal haknizta végig a bulvárlapokat, hogy a rendőrség elnézést kért tőle, miután megszűnt a rendőrigazolványa ügyében indított eljárás.","shortLead":"Az énekes korábban azzal haknizta végig a bulvárlapokat, hogy a rendőrség elnézést kért tőle, miután megszűnt...","id":"20250216_Uzent-a-rendorseg-Delhusa-Gjonnak-Nincs-okunk-elnezest-kerni-nem-is-tettuk-meg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67e0f72f-87d4-42b7-9fb2-ab48b7938b42.jpg","index":0,"item":"1f7eb1e3-45f3-40b1-be75-27fc9735f277","keywords":null,"link":"/elet/20250216_Uzent-a-rendorseg-Delhusa-Gjonnak-Nincs-okunk-elnezest-kerni-nem-is-tettuk-meg-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 15:05","title":"Üzent a rendőrség Delhusa Gjonnak: Nincs okunk elnézést kérni, nem is tettük meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67c5177-16cd-4356-9a61-87c45d485231","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nikitscher Tamást is foglalkoztató Real Valladolid utolsó helyen áll a spanyol bajnokságban és zsinórban ötödször kapott ki hétvégén, a Sevilla ellen.","shortLead":"Nikitscher Tamást is foglalkoztató Real Valladolid utolsó helyen áll a spanyol bajnokságban és zsinórban ötödször...","id":"20250218_Annyira-rosszul-megy-a-csapatnak-hogy-nyolc-meccs-utan-kirugtak-a-magyar-valogatott-kozeppalyasanak-uj-edzojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a67c5177-16cd-4356-9a61-87c45d485231.jpg","index":0,"item":"11f31454-2bb6-4e59-a03e-e74d958e6027","keywords":null,"link":"/sport/20250218_Annyira-rosszul-megy-a-csapatnak-hogy-nyolc-meccs-utan-kirugtak-a-magyar-valogatott-kozeppalyasanak-uj-edzojet","timestamp":"2025. február. 18. 09:42","title":"Annyira rosszul megy a csapatnak, hogy nyolc meccs után kirúgták a magyar válogatott középpályásának új edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8f4637-9403-431c-bc70-a23723d023ba","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy 16–30 éves uniós polgárok körében végzett EP-felmérés szerint a közösségi média a fő információforrása ennek a korosztálynak, és a többség tisztában van az online dezinformáció kockázataival is. A magyar fiataloknak csak a negyede számára elsődleges az országhoz és nemzeti való kötődés, és a migráció miatt sem aggódnak.","shortLead":"Egy 16–30 éves uniós polgárok körében végzett EP-felmérés szerint a közösségi média a fő információforrása ennek...","id":"20250217_eurobarometer_europai_parlament_kozvelemenykutatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b8f4637-9403-431c-bc70-a23723d023ba.jpg","index":0,"item":"83a821ed-b291-441b-a6a7-11eeef7e25d0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250217_eurobarometer_europai_parlament_kozvelemenykutatas-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 13:11","title":"A magyar fiatalok az európai átlagnál jobban aggódnak a megélhetésük miatt, a migráció nem érdekli őket, az Orbán-kormányt nem ismerik, sőt, Magyarországhoz is egyre kevésbé kötődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon két év börtönre ítélte a bíró K. Zoltánt, a büntetést három évre felfüggesztették. Az ügy viszont tovább folytatódik, mivel a vádlott és az ügyészség is fellebbezett.","shortLead":"Első fokon két év börtönre ítélte a bíró K. Zoltánt, a büntetést három évre felfüggesztették. Az ügy viszont tovább...","id":"20250217_Tizennegy-ev-utan-szuletett-dontes-a-dubajozos-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8.jpg","index":0,"item":"52acffc8-4161-4ee5-9342-b5ef6fe773f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Tizennegy-ev-utan-szuletett-dontes-a-dubajozos-ugyben","timestamp":"2025. február. 17. 20:03","title":"Tizennégy év után született elsőfokú ítélet a dubajozós ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az adat nem jó, de még nem is tragikus.","shortLead":"Az adat nem jó, de még nem is tragikus.","id":"20250217_europai-gaztarolok-toltottsege-zuhan-hideg-tel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f.jpg","index":0,"item":"815a45d1-1774-454b-a452-8bcc12940f64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250217_europai-gaztarolok-toltottsege-zuhan-hideg-tel","timestamp":"2025. február. 17. 09:35","title":"Visszatért az igazi tél, 45 százalék alá csökkent az európai gáztárolók töltöttsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A magyar válogatott csapatkapitánya szerint Arne Slot érkezése óta sokat változott a játéka.","shortLead":"A magyar válogatott csapatkapitánya szerint Arne Slot érkezése óta sokat változott a játéka.","id":"20250216_Szoboszlai-Dominik-Olyan-dolgokban-is-fejlodtem-amelyekrol-korabban-soha-nem-gondoltam-hogy-javulnom-kene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267.jpg","index":0,"item":"df13f898-8e91-4ec0-b9e3-7b6e933b8d0a","keywords":null,"link":"/sport/20250216_Szoboszlai-Dominik-Olyan-dolgokban-is-fejlodtem-amelyekrol-korabban-soha-nem-gondoltam-hogy-javulnom-kene","timestamp":"2025. február. 16. 16:22","title":"Szoboszlai Dominik: Olyan dolgokban is fejlődtem, amelyekről korábban soha nem gondoltam, hogy javulnom kéne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7c098c-6624-4d4b-93f0-77bf37a69775","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bajor gyártónak sikerült kicsit tovább javítani az i5 és szedán és kombi hatékonyságán.","shortLead":"A bajor gyártónak sikerült kicsit tovább javítani az i5 és szedán és kombi hatékonyságán.","id":"20250217_kozel-50-kilometernyi-extra-hatotavot-kapott-a-bmw-i5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d7c098c-6624-4d4b-93f0-77bf37a69775.jpg","index":0,"item":"e79f7ad6-f358-4ce3-8c3f-0ddb817e8092","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_kozel-50-kilometernyi-extra-hatotavot-kapott-a-bmw-i5","timestamp":"2025. február. 17. 06:41","title":"Közel 50 kilométernyi extra hatótávot kapott a BMW i5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]