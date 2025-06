Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b4d2a77a-98df-41b3-b478-5ecfde4faca5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA 1500 városában és településén tüntetésekkel, Washingtonban viszont katonai díszszemlével telik majd a szombat, ami hivatalosan az amerikai hadsereg 250. születésnapja, de Donald Trump is ma lesz 79 éves. Ajándékként pedig megkapja azt, amire nyolc éve vágyott.","shortLead":"Az USA 1500 városában és településén tüntetésekkel, Washingtonban viszont katonai díszszemlével telik majd a szombat...","id":"20250614_Trump-szulinap-katonai-parade-elintezte-maganak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d2a77a-98df-41b3-b478-5ecfde4faca5.jpg","index":0,"item":"353f0fc4-5251-4fcc-a0e5-b6f4436a25d8","keywords":null,"link":"/360/20250614_Trump-szulinap-katonai-parade-elintezte-maganak","timestamp":"2025. június. 14. 13:55","title":"Az én parádém nagyobb lesz, mint a tiéd – Trump teljesítette saját álmát a szülinapjára, a tüntetők másféle tűzijátékkal készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1170de-45b7-4f89-bd0c-ce40a750c095","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehér zsákokban elhelyezett holttestek szállításában a Vöröskereszt is segíthetett. ","shortLead":"A fehér zsákokban elhelyezett holttestek szállításában a Vöröskereszt is segíthetett. ","id":"20250613_fogolycsere-holttest-ukrana-oroszorszag-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df1170de-45b7-4f89-bd0c-ce40a750c095.jpg","index":0,"item":"b1283844-6205-49b2-b261-2e2525f59dca","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_fogolycsere-holttest-ukrana-oroszorszag-haboru","timestamp":"2025. június. 13. 20:55","title":"Oroszország 1200 katona holttestét adta át Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google internetes keresőben megjelent, a mesterséges intelligenciára épülő eszközei jelentős mértékben csökkentik a lapok olvasottságát, ami miatt a kiadóknak gyorsan újra kell gondolniuk az üzleti modelljüket.","shortLead":"A Google internetes keresőben megjelent, a mesterséges intelligenciára épülő eszközei jelentős mértékben csökkentik...","id":"20250614_google-kereso-mesterseges-intelligencia-forgalom-csokkenese-olvasottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e.jpg","index":0,"item":"529f4b58-9476-4f16-9060-4812c98cf553","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_google-kereso-mesterseges-intelligencia-forgalom-csokkenese-olvasottsag","timestamp":"2025. június. 14. 10:03","title":"Súlyos csapás az újságírásnak az, ami a Google keresőben történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea6a743-1872-43bf-8746-b9bc837a69b5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ahhoz, hogy a következő 40 évben és azon túl is fenntartsuk az elért eredményeket, a schengeni térséget folyamatosan meg kell újítani. Erre nincs titkos recept, de van három fontos terület, amelyen dolgoznunk kell – írja vendégcikkében Magnus Brunner.","shortLead":"Ahhoz, hogy a következő 40 évben és azon túl is fenntartsuk az elért eredményeket, a schengeni térséget folyamatosan...","id":"20250614_schengen-evfordulo-magnus-brunner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea6a743-1872-43bf-8746-b9bc837a69b5.jpg","index":0,"item":"0bc8799d-fc8f-43d7-b2f6-c5f14ffe5d63","keywords":null,"link":"/360/20250614_schengen-evfordulo-magnus-brunner","timestamp":"2025. június. 14. 10:45","title":"Még megalkotói sem számítottak ekkora sikerre: 40 éves a schengeni térség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b73031b-4052-4162-a893-a76d94069294","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"gazdasag","description":"A kormány az elmúlt évtizedben kiemelt ágazatként kezelte a turizmust, tulajdonosként mégis hagyta, hogy lepusztuljon a hévízi tófürdő központi épülete, amelyet így le is kellett zárni. A helyiek közül sokan szobakiadásból élnek, és már érzik a forgalom csökkenését.","shortLead":"A kormány az elmúlt évtizedben kiemelt ágazatként kezelte a turizmust, tulajdonosként mégis hagyta, hogy lepusztuljon...","id":"20250614_hvg-heviz-furdo-fejlesztes-allami-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b73031b-4052-4162-a893-a76d94069294.jpg","index":0,"item":"aa8bd265-5d3a-41a3-8726-5ce0d22f6fd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_hvg-heviz-furdo-fejlesztes-allami-tamogatas","timestamp":"2025. június. 14. 09:00","title":"Kiemelt terület az idegenforgalom, mégis állami kézben pusztult le a második számú turisztikai látványosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664ad14c-7673-464c-90c3-224c23f244ed","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zuglóban jelent meg ráutaló tábla egy nevezetes épületegyüttes homlokzatán.","shortLead":"Zuglóban jelent meg ráutaló tábla egy nevezetes épületegyüttes homlokzatán.","id":"20250614_zuglo-varoskozpont-aldi-zenit-korzo-bayer-construct-kormanyzati-negyed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/664ad14c-7673-464c-90c3-224c23f244ed.jpg","index":0,"item":"87fa7bfc-d1cc-44f0-89ab-84bd6a9b291b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_zuglo-varoskozpont-aldi-zenit-korzo-bayer-construct-kormanyzati-negyed-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 14:58","title":"Megvan, hol nyílik a következő Aldi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439d4fff-195e-4957-85e8-473d25207725","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak és az izraeliek is úgy gondolják, hogy a konfliktust nem lehet néhány nap alatt lerendezni, a legoptimistább becslések szerint is hetekig eltarthat.","shortLead":"Az amerikaiak és az izraeliek is úgy gondolják, hogy a konfliktust nem lehet néhány nap alatt lerendezni...","id":"20250615_halottak-sebesultek-izrael-iran-elo-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/439d4fff-195e-4957-85e8-473d25207725.jpg","index":0,"item":"6ae07bfd-a5ae-4023-a7e2-40a6d491ac97","keywords":null,"link":"/vilag/20250615_halottak-sebesultek-izrael-iran-elo-haboru","timestamp":"2025. június. 15. 08:57","title":"13-ra nőtt a halottak száma Izraelben, az IDF felszólította a reaktorok közelében élő irániakat, hogy hagyják el az otthonukat – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b132243a-aa90-433e-9c9e-5f2cff155ad2","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A szurkolók nem kapkodnak a jegyekért, közvetítő partnert csak nehezen sikerült hozzá találni, a játékosok szakszervezete kritizálja – így indul a labdarúgó-klubvilágbajnokság történetének újabb szakasza. A tornáé, amelyet a nemzetközi futballszövetség (FIFA) a kommunikációja szerint azért szervez, hogy „valóban globálissá tegye” az Európa-központú sportágat. Arról persze már nem szólnak a hivatalos közlemények, hogy emögött meghúzódik egy másik cél is: a FIFA befolyásának és pénzügyi erejének növelése. ","shortLead":"A szurkolók nem kapkodnak a jegyekért, közvetítő partnert csak nehezen sikerült hozzá találni, a játékosok...","id":"20250614_klubvebe-fifa-penzdij-foci","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b132243a-aa90-433e-9c9e-5f2cff155ad2.jpg","index":0,"item":"4d41a77b-3abc-4724-9a3b-08a9998a310c","keywords":null,"link":"/sport/20250614_klubvebe-fifa-penzdij-foci","timestamp":"2025. június. 14. 13:00","title":"Túlhajszolt sztárok küzdenek a gigászi pénzdíjért – rajtol az új köntösbe bújtatott klubvébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]