Tóth Vera panaszkodott, hogy a tehetségkutatókban a trash megy, aztán kiderült, hogy a húga is zsűritag lesz a Megasztárban

Nagyon sajnálom, nem őt szerettem volna megszégyeníteni, hanem erről a jelenségről beszélni

– mondta Tóth Vera a húgáról, Tóth Gabiról és annak megasztáros zsűrizéséről.

A szabadkozás előzménye, hogy az idősebb Tóth nővér néhány hete egy nyilatkozatában arról beszélt, hogy a tehetségkutató műsorokban „most már a trash megy”, hogy „aki a szemetet csinálja, azt viszik be az ilyen zsűrikbe”, és hogy „az a fontos, hogy a zsűrin milyen cipő, milyen bugyi van, vagy épp milyen botránya volt”. Ehhez képest pár nappal később kiderült, hogy a húga is zsűritag lesz a TV2-n futó Megasztár idei évadában. (Tóth Vera és húga, Tóth Gabi egyaránt a Megasztárban futottak be két évtizeddel ezelőtt.)

Tóth Vera most Rónai Egon műsorában reflektált a korábbi sommás véleményére, amit a Story szúrt ki. „Meggondolatlan volt részemről, mert egyrészt nem tudtam, mikor lesz a Megasztár-bejelentés, másrészt nem feltétlenül Gabira gondoltam”, magyarázta, de azért hozzátette: szerinte például Amerikában az a színvonal „labdába se rúghatna”, amit a hazai tehetségkutatók képviselnek.

Nem előzmény nélküli, hogy befutott énekesek élnek kritikával ezekkel a műsorokkal szemben, nemrég például Kovács Kati mondta el a véleményét a műfajról, többek között arról is, hogy aki nyugodtan alszik egy zsűrizés után, az nem biztos, hogy igazat mond.