Ha most megnézel egy tehetségkutató versenyt valamilyen televízióban, akkor sokszor az értékeket kiszórják. (…) Sokszor inkább a show irányába tolódott el a válogatás. Azt énekeltek, amit akartak, botrányosan viselkedtek, alulöltözöttek voltak, kiabáltak, illetlenek voltak

– erről beszélt Kovács Kati, amikor egy műsorban felidézte, milyen tapasztalatai vannak mostanában ezekkel a típusú műsorokkal.

Az énekesnő az első Ki mit tud?-ban, az akkori legjelentősebb tehetségkutatóban tűnt fel a ’60-as években, bár az országos ismertséget később a Táncdalfesztiválon aratott sikere hozta meg neki. Előbbiről azt mondta a Húrokon írt történelem című műsorban, amit a Story szemlézett: „Soha senki nem befolyásolt semmiben. Olyan ruhát vettem fel, amilyet akartam, úgy jelentem meg, ahogy akartam. Pusztán annyit mondtak, ha bemondják a neved, menj ki középre és énekelj.” Majd hozzátette: manapság néha az az érzése, hogy „a sok bába között elvész a baba. Teljesen átfaragják az egyént, a stílusát, a mosolyát, a megszólalását, már azt sem tudom kivel állok szemben. Elvész az énekes.”

Kovács A Dalban 11 évvel ezelőtt zsűrizett is, ám erre a szereplésére nem szívesen emlékszik vissza. „Nem nekem való. Nem szeretek kritizálni. Én csak annyit mondanék, ez jó volt. Tulajdonképpen azt is nagyon bántam, és nem is érdekelt. (…) Erre a szakmára is születni kell. Aki nyugodtan alszik egy zsűrizés után, az nem biztos, hogy igazat mond.”