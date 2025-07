Videóra vették a Balaton cápáját

Videófelvétellel alátámasztott balatoni cápa-észlelésről számolt be a Pecaverzum, aminek tényleges szereplője egy busa volt.

Ha az édesvizű Balaton a magyar tenger lehet, éppen ideje volt, hogy édesvízi cápát is lássanak benne. Tihanynál ezúttal videóra is vették a felszín alól kimeredő jellegzetes hátuszonyt, amiről bárki felismeri a világ talán legfélelmetesebb ragadozóját. Mármint bármelyik laikus, mert a valódi hozzáértő természetesen nem ismer cápára egy busa uszonyát látva.

Azt talán egy laikus megsejti, hogy tengeri halról nem lehet szó a Balatonban, de abban már elbizonytalanodhat az ember, hogy nincs-e valami édesvízi megfelelője Spielberg szörnyének. Ami még viselkedésével is emlékeztet a tengeri rémre, amikor egy szörfdeszka körül ólálkodik fenyegető kíváncsisággal. És van is: legalábbis küllemre: a busa, ami szerencsére egyáltalán nem jelent veszélyt a fürdőzőkre, noha időről időre riadalmat kelt hátuszonyával. Mint a horgászoldal emlékeztet, korábbi esetekben olyan is előfordult, hogy valaki visszamondta nyaralását a hasonló felvételek láttán. Idén ilyesmiről nem tudni.