Kiderült, mi okozta Ozzy Osbourne halálát

Hivatalosan is megerősítették Ozzy Osbourne halálának okát: a The New York Times birtokába került halotti bizonyítvány szerint a Black Sabbath legendás frontembere szívroham következtében hunyt el.

A dokumentum alapján, amit a lánya nyújtott be Londonban, Osbourne koszorúér-betegségben és Parkinson-kórban is szenvedett. Arról már korábban is tudni lehetett, hogy az utóbbi években jelentősen romlott az énekes egészségi állapota: a Parkinson-kór mellett gerincsérüléssel is kezelték.

2024-ben bejelentette, hogy nem tud többé járni, és felesége, Sharon idén februárban azt is közölte, hogy júliusi koncertje minden bizonnyal az utolsó lesz. A Black Sabbath utolsó fellépése minden idők második legnagyobb bevételű jótékonysági koncertje lett, ahol Osbourne lánya, Kelly kezét is megkérték.

Az énekes július 22-én halt meg szerettei körében, 76 évesen. Ozzy Osbourne a Black Sabbath-tal úttörő szerepet játszott a metál zenében, szólókarriere is jelentős volt. Olyan slágereiről lett híres, mint az Iron Man, a Paranoid, a War Pigs, a Crazy Train és a Changes.

Sokszor meghalt, de mindig csak majdnem – végső búcsú Ozzy Osbourne-tól „Bármit csinálhattok velem, de a kiba…ott tetkóimhoz ne merjetek nyúlni!” – az élet határán lebegve így szólt az orvosokhoz Ozzy Osbourne. A rock legnagyobb túlélője a múlt héten halt meg utoljára, utolsó útjára ezrek kísérték. Vallásalapítóként még senki sem búcsúzott el úgy a híveitől, hogy az utolsó misét tanítványai és követői celebrálták.

A nyitókép forrása: Andy Buchanan / AFP.