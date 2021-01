Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő szerint szabályozottan elképzelhető lenne a nyitás. Annyi biztos, hogy nagyon sok FFP2-es maszkra lenne szükség, ha a kormány megfogadná Kunetz tanácsait.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint szabályozottan elképzelhető lenne a nyitás. Annyi biztos, hogy nagyon sok FFP2-es...","id":"20210126_kunetz_zsombor_jarvanyugyi_korlatozasok_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec6e12f-8443-4be5-8762-49273eedcb63","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_kunetz_zsombor_jarvanyugyi_korlatozasok_nyitas","timestamp":"2021. január. 26. 10:59","title":"Kunetz Zsombor a járványügyi korlátozásokról: Ki kell nyitnunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287f6cc5-d87a-42b9-bfcb-abaae249695c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az osztrák főváros közvilágítása mostantól energiahatékonyabb és csökken a város fényszennyezettsége is. ","shortLead":"Az osztrák főváros közvilágítása mostantól energiahatékonyabb és csökken a város fényszennyezettsége is. ","id":"20210126_A_teljes_utcai_vilagitast_kornyezetbaratra_cserelik_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=287f6cc5-d87a-42b9-bfcb-abaae249695c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87e730f-7b65-45ff-a5c3-d260b4df8c3c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210126_A_teljes_utcai_vilagitast_kornyezetbaratra_cserelik_Becsben","timestamp":"2021. január. 26. 15:15","title":"A teljes utcai világítást környezet-, alvás- és rovarbarátra cserélik Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872af1d-7a5f-4c04-afd0-f692947fe76b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Háromszor annyiért kelt el a Radiohead egy korai demókazettája, mint amire előzetesen számítottak.","shortLead":"Háromszor annyiért kelt el a Radiohead egy korai demókazettája, mint amire előzetesen számítottak.","id":"20210126_Radiohead_kazetta_arveres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d872af1d-7a5f-4c04-afd0-f692947fe76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed31e9f-51f8-4f9b-acef-78a5fb32a204","keywords":null,"link":"/kultura/20210126_Radiohead_kazetta_arveres","timestamp":"2021. január. 26. 21:29","title":"3,2 millió forintot fizetett valaki egy Radiohead-kazettáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e5fd8d-2734-481a-ad13-d885d6c74114","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Simán, nyolc góllal kikapott a tartalékos csapattal kiálló magyar válogatott a legjobbjait felvonultató spanyoloktól a világbajnokság középdöntőjének utolsó meccsén, amelyen a csoportelsőség volt a tét. ","shortLead":"Simán, nyolc góllal kikapott a tartalékos csapattal kiálló magyar válogatott a legjobbjait felvonultató spanyoloktól...","id":"20210125_kezilabda_vb_gulyas_istvan_szovetsegi_kapitany_gyori_matyas_balogh_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e5fd8d-2734-481a-ad13-d885d6c74114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866d9e0b-9515-49a5-888d-48253599a050","keywords":null,"link":"/sport/20210125_kezilabda_vb_gulyas_istvan_szovetsegi_kapitany_gyori_matyas_balogh_zsolt","timestamp":"2021. január. 25. 20:18","title":"Kapitány a spanyolok elleni vereségről: Talán még szégyellték is magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steven Brandenburg összeesküvés-elméletekben hitt, a Moderna vakcinájával szemben különösen szkeptikus volt. ","shortLead":"Steven Brandenburg összeesküvés-elméletekben hitt, a Moderna vakcinájával szemben különösen szkeptikus volt. ","id":"20210127_Steven_Brandenburg_Moderna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebafe939-06bf-4831-bf76-917b6b561aff","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Steven_Brandenburg_Moderna","timestamp":"2021. január. 27. 11:31","title":"Akár húsz évet is kaphat a vakcinákat károsító amerikai gyógyszerész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olasz adatvédelmi hatóság február 15-ig blokkolja a TikTok elérését minden olyan kiskorú felhasználó számára, akik nem igazolják, hogy betöltötték a 13. életévüket.","shortLead":"Az olasz adatvédelmi hatóság február 15-ig blokkolja a TikTok elérését minden olyan kiskorú felhasználó számára, akik...","id":"20210125_tiktok_blackout_challenge_kihivas_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad2f182-92d2-4740-b3c9-b553b46bc6c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_tiktok_blackout_challenge_kihivas_olaszorszag","timestamp":"2021. január. 25. 18:03","title":"Blokkolja az olasz hatóság a gyerekeknek a TikTokot, miután meghalt egy 10 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcd48cb-092e-4236-8ab7-ea2a95de5595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós csak annyit mondott a rendőrök, amikor azok arról érdeklődtek, miért repesztett ilyen sebességgel, hogy sietett.","shortLead":"Az autós csak annyit mondott a rendőrök, amikor azok arról érdeklődtek, miért repesztett ilyen sebességgel...","id":"20210125_gyorshajtas_710_fout_245","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fcd48cb-092e-4236-8ab7-ea2a95de5595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c6b909-a7fc-4249-8aff-ac03d38a30eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_gyorshajtas_710_fout_245","timestamp":"2021. január. 25. 17:20","title":"Videó: a rendőrök 245-ös tempónál meszeltek le egy sofőrt a 710-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5753eda7-7dab-4c4f-adc8-1e38dfbb28fa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rossz minőségű levegő mellett a gének, az öregség és a dohányzás is kockázati tényezők az AMD esetében.","shortLead":"A rossz minőségű levegő mellett a gének, az öregség és a dohányzás is kockázati tényezők az AMD esetében.","id":"20210126_Legszennyezes_gyogyithatatlan_latasromlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5753eda7-7dab-4c4f-adc8-1e38dfbb28fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5662520d-c6a7-4803-bad2-0ab6a91f1c11","keywords":null,"link":"/zhvg/20210126_Legszennyezes_gyogyithatatlan_latasromlas","timestamp":"2021. január. 26. 20:59","title":"Fokozhatja a légszennyezés a gyógyíthatatlan látásromlás kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]