[{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezet szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy elmondhassa a véleményét, a párbeszédhez pedig hozzátartozik, ha időnként nem értünk egyet a másikkal.","shortLead":"A szervezet szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy elmondhassa a véleményét, a párbeszédhez pedig hozzátartozik, ha...","id":"20210407_szivarvanycsaladokert_alapitvany_petry_zsolt_hertha_bsc_gulacsi_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3822331d-108a-48b4-bb1f-8aa370d26aeb","keywords":null,"link":"/elet/20210407_szivarvanycsaladokert_alapitvany_petry_zsolt_hertha_bsc_gulacsi_peter","timestamp":"2021. április. 07. 13:19","title":"Nem örül Petry Zsolt elbocsátásának a Szivárványcsaládokért Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b16bbfd-9d76-4ff3-a0d1-b50890d232ae","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az UEFA elnöke nem akar zárt kapus meccseket, de nem mindenhol tudják garantálni nézők beengedését a járványhelyzet miatt.","shortLead":"Az UEFA elnöke nem akar zárt kapus meccseket, de nem mindenhol tudják garantálni nézők beengedését a járványhelyzet...","id":"20210407_europabajnoksag_nezoszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b16bbfd-9d76-4ff3-a0d1-b50890d232ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ada1ae-a275-42f7-8651-61aa42a930d2","keywords":null,"link":"/sport/20210407_europabajnoksag_nezoszam","timestamp":"2021. április. 07. 22:09","title":"Európa-bajnokság: Nem engednének nézőket a meccsre Bilbaoban, Dublin is bizonytalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73111b73-5f9b-4e3b-86f7-e68118a49a73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XX. és a XXIII. kerület határában volt a tűz.","shortLead":"A XX. és a XXIII. kerület határában volt a tűz.","id":"20210406_budapest_tuz_nadas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73111b73-5f9b-4e3b-86f7-e68118a49a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be48c9d-3991-4d97-845a-f0b70c3ca790","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_budapest_tuz_nadas_video","timestamp":"2021. április. 06. 15:31","title":"Lángolt a nádas Budapest határán – videón a tűzoltók küzdelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Statista beszédes infografikáiból sok minden kirajzolódik. Például az is, miben hunynak el egy-egy ország lakói.","shortLead":"A Statista beszédes infografikáiból sok minden kirajzolódik. Például az is, miben hunynak el egy-egy ország lakói.","id":"20210406_covid_19_koronavirus_halalok_egyesult_allamok_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da5cfb2-b849-47e4-af77-30014f7da2fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_covid_19_koronavirus_halalok_egyesult_allamok_statisztika","timestamp":"2021. április. 06. 17:03","title":"A Covid–19 volt a harmadik vezető halálok tavaly az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef2c299-adb0-4a18-b732-0f39a079926a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hónap végéig lehet pályázni még az áprilisi bértámogatásra is.","shortLead":"A hónap végéig lehet pályázni még az áprilisi bértámogatásra is.","id":"20210407_ujranyitas_bertamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eef2c299-adb0-4a18-b732-0f39a079926a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5479fd-0984-43a8-989f-da41484afb4e","keywords":null,"link":"/kkv/20210407_ujranyitas_bertamogatas","timestamp":"2021. április. 07. 16:25","title":"Az újranyitás ellenére áprilisra is kérhetnek a cégek bértámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint mostantól Magyarország rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal a kelet-közép-európai régióban.","shortLead":"A jegybank szerint mostantól Magyarország rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó aranytartalékkal...","id":"20210407_mnb_aranytartalek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffd93b1-4265-4a84-bb2e-6d13e98de559","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210407_mnb_aranytartalek","timestamp":"2021. április. 07. 11:05","title":"Az MNB megháromszorozta a magyar aranytartalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387b1778-06ce-461a-bbfe-6ffe83bd48e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meződi József szerint sok rajongó először nem is érti, mit keres a házuk előtt. ","shortLead":"Meződi József szerint sok rajongó először nem is érti, mit keres a házuk előtt. ","id":"20210407_Etelfutar_Apostol_egyuttes_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=387b1778-06ce-461a-bbfe-6ffe83bd48e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91151e1d-8946-49b5-9599-bf1653da6b5b","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Etelfutar_Apostol_egyuttes_tagja","timestamp":"2021. április. 07. 11:28","title":"Ételfutárnak állt az Apostol együttes frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a labdarúgó-Európa-bajnokság miatt kockáztat a nyitással – kapta fel a Jobbik az egyre szélesebb körben terjedő véleményt. Ez az elmélet azonban hibádzik, mert az UEFA nem köti az iskolák nyitásához azt, hogy lehet-e egy város házigazda. Ráadásul két-három olyan tényező is van, ami életszerűbb magyarázatot ad Orbán döntésére. ","shortLead":"Orbán Viktor a labdarúgó-Európa-bajnokság miatt kockáztat a nyitással – kapta fel a Jobbik az egyre szélesebb körben...","id":"20210407_A_focinal_egyszerubb_magyarazat_is_van_arra_miert_akart_Orban_koran_nyitni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d4328a-7f09-4561-aed3-ca6b19eaeef2","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_A_focinal_egyszerubb_magyarazat_is_van_arra_miert_akart_Orban_koran_nyitni","timestamp":"2021. április. 07. 15:25","title":"A focinál egyszerűbb magyarázat is van arra, miért akart Orbán korán nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]