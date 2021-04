EMA: A Johnson & Johnson vakcináinak igen ritka mellékhatása lehet a vérrögképződés

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c93b20d3-69c7-4d15-af42-abb701536b36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hackertámadás érte a PC Guru játékmagazin weboldalát, mely során a támadó hozzáfért a regisztrált felhasználók személyes adataihoz – közölte a magazin tulajdonosa, az Esport1 Kft.","shortLead":"Hackertámadás érte a PC Guru játékmagazin weboldalát, mely során a támadó hozzáfért a regisztrált felhasználók...","id":"20210420_pcguru_hackertamadas_adatvedelmi_incidens","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c93b20d3-69c7-4d15-af42-abb701536b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2c84ea-bae2-459d-b55d-3b9c5165a5bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_pcguru_hackertamadas_adatvedelmi_incidens","timestamp":"2021. április. 20. 09:33","title":"Megtámadták a PC Gurut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c55eb9-c315-428b-b992-413fca9e9b4b","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Azzal kereste meg egy olvasó a Bankmonitor szakértőit, hogy problémái adódtak akkor, amikor lakástakarék-pénztári megtakarításból szerette volna előtörleszteni a moratóriumban lévő lakáshitelét.","shortLead":"Azzal kereste meg egy olvasó a Bankmonitor szakértőit, hogy problémái adódtak akkor, amikor lakástakarék-pénztári...","id":"20210420_Elveszitjuk_a_lakastakarek_allami_tamogatasat_ha_moratoriumos_lakashitelt_torlesztunk_elo_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64c55eb9-c315-428b-b992-413fca9e9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f06ca71-cc73-4931-9be1-bb00e5bf33fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_Elveszitjuk_a_lakastakarek_allami_tamogatasat_ha_moratoriumos_lakashitelt_torlesztunk_elo_belole","timestamp":"2021. április. 20. 08:21","title":"Elveszítjük a lakástakarék állami támogatását, ha moratóriumos lakáshitelt törlesztünk elő belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2dc433e-6282-4256-a852-6be3fa29acbf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Mig–21 Lancer pilótája időben katapultált, és túlélte a balesetet.","shortLead":"A Mig–21 Lancer pilótája időben katapultált, és túlélte a balesetet.","id":"20210420_Lezuhant_roman_legiero_vadaszgep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2dc433e-6282-4256-a852-6be3fa29acbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ad60c8-c473-437f-be4a-9d3a8b5d828d","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_Lezuhant_roman_legiero_vadaszgep","timestamp":"2021. április. 20. 15:35","title":"Lezuhant a román légierő egyik vadászgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded9d28b-0038-4457-8d23-03d7bc911d6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Számos óvintézkedést vezettek be a kilencvenharmadik, rendhagyó Oscar-díjátadóra, amelyet részben egy új, de gyönyörű helyszínen fognak megrendezni.","shortLead":"Számos óvintézkedést vezettek be a kilencvenharmadik, rendhagyó Oscar-díjátadóra, amelyet részben egy új, de gyönyörű...","id":"20210420_Kulonleges_helyszinen_rendezik_meg_es_teszik_Covidbiztossa_a_vasarnapi_Oscargalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded9d28b-0038-4457-8d23-03d7bc911d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170e9ad9-ff42-4c5b-a00f-8c9f79a50e99","keywords":null,"link":"/kultura/20210420_Kulonleges_helyszinen_rendezik_meg_es_teszik_Covidbiztossa_a_vasarnapi_Oscargalat","timestamp":"2021. április. 20. 12:27","title":"Különleges helyszínen rendezik meg és teszik Covid-biztossá a vasárnapi Oscar-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület ellenzéki tagjai szerint az intézmény nemzetbiztonsági szempontból ellenőrizhetetlen kapcsolati hálókat alakít ki, ami komoly hírszerzési tevékenységre utal. ","shortLead":"A testület ellenzéki tagjai szerint az intézmény nemzetbiztonsági szempontból ellenőrizhetetlen kapcsolati hálókat...","id":"20210420_Nemzetbiztonsagi_bizottsag_Palkovics_Laszlo_kinai_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eef245b-2e85-4716-9c7f-e3aca32bdeda","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Nemzetbiztonsagi_bizottsag_Palkovics_Laszlo_kinai_egyetem","timestamp":"2021. április. 20. 16:17","title":"A nemzetbiztonsági bizottság beidézte Palkovics Lászlót a kínai egyetem miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012f28ff-9b99-4fad-910f-92167e42d57b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tárca azt közölte, hogy a pedagógusok is „szinte valamennyien” munkába álltak. ","shortLead":"A tárca azt közölte, hogy a pedagógusok is „szinte valamennyien” munkába álltak. ","id":"20210419_koronavirus_jarvany_oktatas_iskola_ovoda_diakok_pedagogusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012f28ff-9b99-4fad-910f-92167e42d57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57063488-07a6-4412-8f10-5f16f8189c8e","keywords":null,"link":"/elet/20210419_koronavirus_jarvany_oktatas_iskola_ovoda_diakok_pedagogusok","timestamp":"2021. április. 19. 21:31","title":"Az Emmi szerint a diákok háromnegyede volt hétfőn iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány állítólag a bajba jutott magyar cégeket védené azzal, hogy miniszteri engedélyhez köti a külföldi felvásárlásokat. A veszélyhelyzeti rendelet alapján megvétózták, hogy egy osztrák csoport megvegye a holland Aegon magyar leányát.","shortLead":"A kormány állítólag a bajba jutott magyar cégeket védené azzal, hogy miniszteri engedélyhez köti a külföldi...","id":"20210420_Bloomberg_Hollandia_diplomacia_kormany_Aegon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9215560-2b50-46e5-b3ec-0c81680641a1","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Bloomberg_Hollandia_diplomacia_kormany_Aegon","timestamp":"2021. április. 20. 15:47","title":"Bloomberg: Hollandia diplomáciai útra vitte a magyar kormány eljárását az Aegon ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17188a8-3896-4070-9f8a-170779d6a272","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az örömkiáltás erőteljesebben aktiválja az emberi agyat, mint a riasztó sikoly - állapították meg zürichi kutatók. ","shortLead":"Az örömkiáltás erőteljesebben aktiválja az emberi agyat, mint a riasztó sikoly - állapították meg zürichi kutatók. ","id":"20210419_oromkialtas_riaszto_sikoly_agyi_aktivitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d17188a8-3896-4070-9f8a-170779d6a272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347a1b7b-7397-4409-a6b2-db2691972491","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_oromkialtas_riaszto_sikoly_agyi_aktivitas","timestamp":"2021. április. 19. 00:03","title":"Az állat mindig riasztó sikolyt hallat, csak az ember kiált örömében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]