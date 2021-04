Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b40a60c1-d7c8-420a-bffc-0d664ce631f2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A demagógok vagy nyers erővel vagy anyagi eszközökkel igyekeznek engedelmességre kényszeríteni az állami rádiókat, tévéket az öreg földrészen, de azért van különbség a kontinens két fele között. Keleten ugyanis a nyomás a kormányoktól indul ki, nyugaton viszont a populista ellenzéktől – írja az Economist.","shortLead":"A demagógok vagy nyers erővel vagy anyagi eszközökkel igyekeznek engedelmességre kényszeríteni az állami rádiókat...","id":"20210407_Economist_A_populistak_egesz_Europaban_veszelyeztetik_a_kozszolgalati_mediat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40a60c1-d7c8-420a-bffc-0d664ce631f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4276ec-19d2-4a44-8164-d485aa3bb198","keywords":null,"link":"/360/20210407_Economist_A_populistak_egesz_Europaban_veszelyeztetik_a_kozszolgalati_mediat","timestamp":"2021. április. 07. 10:00","title":"Economist: A populisták egész Európában veszélyeztetik a közszolgálati médiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f24acd-c727-4ece-b9dd-2c8b1da7a9fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok minden befolyásolhatja, hogy a felhasználó a Google vagy az Apple mobilrendszere mellett teszi le a voksát. Az egyik szempont lehet az adatvédelem.","shortLead":"Sok minden befolyásolhatja, hogy a felhasználó a Google vagy az Apple mobilrendszere mellett teszi le a voksát...","id":"20210406_android_ios_apple_google_adatgyujtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0f24acd-c727-4ece-b9dd-2c8b1da7a9fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebee5f7d-79b6-400d-93e5-3b8da98c4dd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_android_ios_apple_google_adatgyujtes","timestamp":"2021. április. 06. 08:03","title":"20-szor több adatot gyűjtenek használóikról az androidos telefonok, mint az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cc9303-131c-49ae-8082-fe0cd7fb649a","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Iskolai években mérve lassan elballag a NER: jövőre lesz 12 éve, hogy az Orbán Viktor pártelnök vezette Fidesz megszerezte az első kétharmados győzelmét. Úgy gondoltuk, egy évvel a választás, illetve – iskolai hasonlatnál maradva – az érettségi előtt kisérettségiztetjük a kormányt a klasszikus tárgyakból, mint a magyar (társadalom, oktatás, egészségügy), matek (gazdaság), történelem (demokrácia, jogállam, történelemszemlélet) és idegen nyelv (külpolitika). A szabadon választott tárgy pedig mi lehetne más, mint a tesi (vagyis a sport). Cikksorozatunkban szakértők segítségével elemezzük a kormány eredményeit, többen érdemjegyet is adtak. A magyar és a matek értékelésével kezdjük. Szerdán jön a második kör, utána pedig olvasóinktól is várjuk az osztályzatokat. ","shortLead":"Iskolai években mérve lassan elballag a NER: jövőre lesz 12 éve, hogy az Orbán Viktor pártelnök vezette Fidesz...","id":"20210406_Egy_ev_mulva_valasztas_kiserettsegiztetjuk_a_kormanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cc9303-131c-49ae-8082-fe0cd7fb649a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c722c0-c2f2-4945-abee-4541a4373465","keywords":null,"link":"/360/20210406_Egy_ev_mulva_valasztas_kiserettsegiztetjuk_a_kormanyt","timestamp":"2021. április. 06. 06:30","title":"Honnan hová jutott az ország? Egy évvel a választás előtt kisérettségiztetjük a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Negyedházzal, de lehet nézők előtt Európa-bajnoki meccseket tartani Romániában – jelentették be.","shortLead":"Negyedházzal, de lehet nézők előtt Európa-bajnoki meccseket tartani Romániában – jelentették be.","id":"20210406_eb_bukarest_romania_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc26555-b1c9-4b98-98d6-277af130e4a8","keywords":null,"link":"/sport/20210406_eb_bukarest_romania_koronavirus","timestamp":"2021. április. 06. 10:42","title":"Beengedik a nézőket az Eb bukaresti meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cef330-6f15-47c6-8723-3ffc2b0c6a83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki legalább egyszer járt a Szigeten, az már látott bulizó holland fiatalokat. Most viszont nemcsak a fesztivál, hanem bármilyen koncert vagy parti csak a képzeletünkben létezhet. Egy holland kisvárosban mégis megvalósult ez az utópia – igaz, csak egy társadalmi kísérlet erejéig. Nincs maszk, nincs távolságtartás: a hollandok úgy táncolnak, mintha a korona már a múlté lenne. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Aki legalább egyszer járt a Szigeten, az már látott bulizó holland fiatalokat. Most viszont nemcsak a fesztivál, hanem...","id":"20210406_kiserleti_buli_koronavirus_Hollandia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5cef330-6f15-47c6-8723-3ffc2b0c6a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0750cf35-b467-4055-911d-693bd9dd6fc0","keywords":null,"link":"/elet/20210406_kiserleti_buli_koronavirus_Hollandia","timestamp":"2021. április. 06. 10:51","title":"Társadalmi kísérlet Hollandiában: úgy buliztak, mintha nem lenne koronavírus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nap végén megmaradt koronavírus elleni oltóanyagokra első körben több mint 400 ezren regisztráltak.","shortLead":"A nap végén megmaradt koronavírus elleni oltóanyagokra első körben több mint 400 ezren regisztráltak.","id":"20210406_belgium_vakcina_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27100892-58f6-4531-bd36-a5969cc16a05","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_belgium_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 06. 20:33","title":"Belgiumban már a fel nem használt oltóanyagokra is lehet jelentkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező szerint nem pusztán egy diákzavargásról van szó a Színház- és Filmművészeti Egyetem körül, hanem egy „felépített folyamatról”, igaz, utóbbiról nem sokat árult el.\r

\r

","shortLead":"A színész-rendező szerint nem pusztán egy diákzavargásról van szó a Színház- és Filmművészeti Egyetem körül, hanem...","id":"20210406_Nemcsak_Karoly_Az_az_ideologiai_vonal_amit_eddig_kepviselt_az_SZFE_frissitesre_szorul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0605a8df-a54c-41b3-9713-be49b0d9632d","keywords":null,"link":"/kultura/20210406_Nemcsak_Karoly_Az_az_ideologiai_vonal_amit_eddig_kepviselt_az_SZFE_frissitesre_szorul","timestamp":"2021. április. 06. 08:47","title":"Nemcsák Károly: Az az ideológiai vonal, amit eddig képviselt az SZFE, frissítésre szorul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d451f471-3297-4aab-aedf-4827b73e852e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp ezúttal a Hattyú csillagképben látható Fátyol-ködöt vette górcső alá, az arról készített felvételt nemrég osztotta meg a NASA.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp ezúttal a Hattyú csillagképben látható Fátyol-ködöt vette górcső alá, az arról készített felvételt...","id":"20210406_nasa_hubble_urteleszkop_fatyol_kod_szupernova_robbanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d451f471-3297-4aab-aedf-4827b73e852e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89f3c99-bbb2-4032-a7d6-663cb149e4e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_nasa_hubble_urteleszkop_fatyol_kod_szupernova_robbanas","timestamp":"2021. április. 06. 11:33","title":"2100 fényévre nézett el a Hubble űrteleszkóp, gyönyörű fotót készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]