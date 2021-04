Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"86eca2d3-665b-4465-ad50-c73b3ac9c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt szerint a kormány kiszúrja a nyugdíjasok szemét az átlagosan havi 900 forintos emeléssel.","shortLead":"A párt szerint a kormány kiszúrja a nyugdíjasok szemét az átlagosan havi 900 forintos emeléssel.","id":"20210428_DK_fel_kilo_csirkemell_Orban_Viktor_nyugdijemeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86eca2d3-665b-4465-ad50-c73b3ac9c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba878e9a-7864-4509-9aed-8670faeba318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_DK_fel_kilo_csirkemell_Orban_Viktor_nyugdijemeles","timestamp":"2021. április. 28. 16:39","title":"A DK fél kiló csirkemellet vitt Orbánnak, hogy érzékeltesse a nyugdíjemelés mértékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4f48380-b005-4da1-94b6-f9280940d67f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hazai zenekarokkal jön az idén még apróbb fesztivál. ","shortLead":"Hazai zenekarokkal jön az idén még apróbb fesztivál. ","id":"20210427_Bankito_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4f48380-b005-4da1-94b6-f9280940d67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20863cd-bf7a-4b0e-adb0-56347bc8eca9","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Bankito_fesztival","timestamp":"2021. április. 27. 14:08","title":"A megszokottnál kisebb lesz, de megtartják az idei Bánkitót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván külügyminiszter szerint kevesebb orosz kém kéne az EU-ba.","shortLead":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván...","id":"20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5273a779-854f-4e74-9b07-b40738fdf359","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","timestamp":"2021. április. 27. 20:38","title":"Moszkvában bekérették Szlovákia és a három balti állam nagykövetét, de nem mondták meg, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Általánosságban elmondható, hogy egy kis alkohol még az oltóanyag beadása után sem jelenthet gondot, nagy mennyiségben viszont inkább nem tanácsos fogyasztani.","shortLead":"Általánosságban elmondható, hogy egy kis alkohol még az oltóanyag beadása után sem jelenthet gondot, nagy mennyiségben...","id":"20210427_vakcina_koronavirus_alkohol_ivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ef6ca3-1fcd-40cd-acfa-e6d31ad28ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_vakcina_koronavirus_alkohol_ivas","timestamp":"2021. április. 27. 17:03","title":"Lehet inni az oltás után vagy sem? Megjött végre a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c34ccb-0855-4897-926c-54c00476f2cf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három civilizációból származó leletek voltak azokban a sírokban, melyeket nemrég tártak fel régészek Egyiptomban.","shortLead":"Három civilizációból származó leletek voltak azokban a sírokban, melyeket nemrég tártak fel régészek Egyiptomban.","id":"20210428_egyiptom_sir_feltaras_regeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c34ccb-0855-4897-926c-54c00476f2cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8944ad07-ff88-4447-9dc9-20fddcd9bcb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_egyiptom_sir_feltaras_regeszet","timestamp":"2021. április. 28. 10:50","title":"110 darab, eddig érintetlen sírt találtak Egyiptomban, a felfedezés több mint jelentős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0453f6c-414f-43bb-ab59-6ba3012a9ac7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyelőre még fejlesztés alatt álló, 200 megapixeles szenzora elméletileg a 16K-s videórögzítést is lehetővé teheti, ám a mobilos processzorok miatt erre valószínűleg még nem lesz lehetőség.","shortLead":"A Samsung egyelőre még fejlesztés alatt álló, 200 megapixeles szenzora elméletileg a 16K-s videórögzítést is lehetővé...","id":"20210427_samsung_isocell_200_megapixeles_mobilos_szenzor_xiaomi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0453f6c-414f-43bb-ab59-6ba3012a9ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c90802-74c3-4d1b-bd25-d5d1c310032a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_samsung_isocell_200_megapixeles_mobilos_szenzor_xiaomi","timestamp":"2021. április. 27. 11:33","title":"200 MP-es szenzoron dolgozik a Samsung, a Xiaomi telefonjába kerülhet bele először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még elkezdik a hatáserősítő oltási programot.","shortLead":"Még elkezdik a hatáserősítő oltási programot.","id":"20210428_vakcina_harmadik_oltasnak_egyesult_kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e51f6e8-490d-46c2-bae4-f4099fab6653","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_vakcina_harmadik_oltasnak_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. április. 28. 21:07","title":"A brit kormány 60 millió adag vakcinát rendelt harmadik oltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359","c_author":"","category":"cegauto","description":"A klasszikus óratekerés mellett még számos csapdába bele lehet futni egyszerű vásárlóként. ","shortLead":"A klasszikus óratekerés mellett még számos csapdába bele lehet futni egyszerű vásárlóként. ","id":"20210428_leggyakoribb_modszerek_egy_hasznaltautos_csalasnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839ed53d-c1a8-4ea4-aeea-36bb6c31d9ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_leggyakoribb_modszerek_egy_hasznaltautos_csalasnal","timestamp":"2021. április. 28. 11:42","title":"Így verik át leggyakrabbak a használt autókat vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]