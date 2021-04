Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b1e39b6b-9eef-4d59-831e-84167f7c0e93","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Benkő Imre fotográfiáit Kecskeméttől Lausanne-on és Párizson át New Yorkig őrzik közgyűjtemények. Most a Capa Központban tekinthetők meg az életműdíjas alkotó képei.","shortLead":"Benkő Imre fotográfiáit Kecskeméttől Lausanne-on és Párizson át New Yorkig őrzik közgyűjtemények. Most a Capa...","id":"202116_fotomuveszet__kepiro_benko_imre_eletmudija","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1e39b6b-9eef-4d59-831e-84167f7c0e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bb1b63-2508-47e2-9cdc-bc80fec90166","keywords":null,"link":"/360/202116_fotomuveszet__kepiro_benko_imre_eletmudija","timestamp":"2021. április. 27. 10:00","title":"Aki megmutatta a szocialista nehézipar emberi arcát - Kiállítás Benkő Imre életművéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467e8488-945c-4636-b180-145c5c4ed822","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyitás után az utcákat, teraszokat ellepték a tömegek, amit Zacher Gábor, a hatvani kórház főorvosa óriási felelőtlenségnek tart. ","shortLead":"A nyitás után az utcákat, teraszokat ellepték a tömegek, amit Zacher Gábor, a hatvani kórház főorvosa óriási...","id":"20210425_Zacher_Gabor_A_fektelen_bulizas_hatasait_ket_het_mulva_megerzi_az_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=467e8488-945c-4636-b180-145c5c4ed822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5819dd3f-5aa6-4f07-85c1-0247b10f53ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Zacher_Gabor_A_fektelen_bulizas_hatasait_ket_het_mulva_megerzi_az_egeszsegugy","timestamp":"2021. április. 25. 20:14","title":"Zacher Gábor: \"A féktelen bulizás hatásait két hét múlva megérzi az egészségügy\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerinte a kormány bent hagyja a támogatás több mint felét. ","shortLead":"Szerinte a kormány bent hagyja a támogatás több mint felét. ","id":"20210425_Karacsony_szerint_a_kormany_lemond_az_unios_tamogatas_felerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ca675-3ab8-46af-ab36-941c8dddc102","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Karacsony_szerint_a_kormany_lemond_az_unios_tamogatas_felerol","timestamp":"2021. április. 25. 13:20","title":"Karácsony minimálbéremelésre és a lakhatási költségek csökkentésére költené az uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3571d939-043d-42f6-bd31-9e7721fb57dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szinte szilveszteri hangulat uralkodott szombat este Budapesten, Pécsen és Debrecenben is, a vendéglátóhelyeken szabad asztalt szinte lehetetlen volt találni. A vírus miatt kevesen aggódtak.","shortLead":"Szinte szilveszteri hangulat uralkodott szombat este Budapesten, Pécsen és Debrecenben is, a vendéglátóhelyeken szabad...","id":"20210425_Tomegek_buliztak_tegnap_a_vendeglatohelyeken_es_az_utcakon_sokan_maszk_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3571d939-043d-42f6-bd31-9e7721fb57dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aee520e-7488-4a34-9f9a-9e56b98d2f4c","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_Tomegek_buliztak_tegnap_a_vendeglatohelyeken_es_az_utcakon_sokan_maszk_nelkul","timestamp":"2021. április. 25. 20:51","title":"Tömegek buliztak tegnap a vendéglátóhelyeken és az utcákon, sokan maszk nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Koronavírusban 59 éves korában életét vesztette a női divatot forradalmasító és számos híres filmszínész által imádott Alber Elbaz, aki párhuzamot vont egy új kollekció és egy vakcina létrehozása között.","shortLead":"Koronavírusban 59 éves korában életét vesztette a női divatot forradalmasító és számos híres filmszínész által imádott...","id":"20210425_Meghalt_Alber_Elbaz_a_divatvilag_unnepelt_sztarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213960eb-31fe-4aa3-9c72-bef5cd269eed","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_Meghalt_Alber_Elbaz_a_divatvilag_unnepelt_sztarja","timestamp":"2021. április. 25. 18:59","title":"Meghalt Alber Elbaz, a divatvilág ünnepelt sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Felvázoljuk, milyen lehetne egy tudományos publikáció a Sinopharm-vakcináról és mit jelent a peer review.","shortLead":"Felvázoljuk, milyen lehetne egy tudományos publikáció a Sinopharm-vakcináról és mit jelent a peer review.","id":"20210426_Sinopharm_The_Lancet_WHO_Menczer_Tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122c11f5-3fc5-49a5-b917-549c76d75d71","keywords":null,"link":"/360/20210426_Sinopharm_The_Lancet_WHO_Menczer_Tamas","timestamp":"2021. április. 26. 12:00","title":"Mit kellene tudnunk a kínai oltásról – és mit írt erről a The Lancet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e8a41c-df0a-4c3d-b23f-463ca7bbb429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő bármit csinál, nagyot alakít. ","shortLead":"Ő bármit csinál, nagyot alakít. ","id":"20210426_Glenn_Close_riszalasa_felejthetetlen_volt_az_idei_Oscaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35e8a41c-df0a-4c3d-b23f-463ca7bbb429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43840b3d-35ab-4053-97fc-b3d090eded58","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Glenn_Close_riszalasa_felejthetetlen_volt_az_idei_Oscaron","timestamp":"2021. április. 26. 07:12","title":"Glenn Close riszálása felejthetetlen volt az idei Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b083ad69-a331-4b0b-8c42-d13aeb9dbf9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lépésre a hosszabb távú célok érdekében volt szükség a MÁV válasza alapján.","shortLead":"A lépésre a hosszabb távú célok érdekében volt szükség a MÁV válasza alapján.","id":"20210426_vegelszamolas_nosztalgiavonat_vonat_mav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b083ad69-a331-4b0b-8c42-d13aeb9dbf9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980e22af-40c0-47a9-8d6d-0f70681e6493","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_vegelszamolas_nosztalgiavonat_vonat_mav","timestamp":"2021. április. 26. 09:27","title":"Nyereségesen működik, mégis végelszámolják a nosztalgiavonatokat működtető céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]