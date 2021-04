Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcc8b847-772b-4c8c-a6f0-31317465ee09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kapcsán legtöbbet hangoztatott két egészségügyi értéket is folyamatosan figyeli a Mobvoi új karravalója.","shortLead":"A koronavírus-járvány kapcsán legtöbbet hangoztatott két egészségügyi értéket is folyamatosan figyeli a Mobvoi új...","id":"20210416_mobvoi_ticwatch_gth_ora_aktivitasmero_testhomerseklet_lazmero_funkcio_veroxigenszint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcc8b847-772b-4c8c-a6f0-31317465ee09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477b4507-f605-4d51-b595-e9f026086ee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_mobvoi_ticwatch_gth_ora_aktivitasmero_testhomerseklet_lazmero_funkcio_veroxigenszint","timestamp":"2021. április. 16. 08:03","title":"Ez az óra folyamatosan méri, hogy van-e láza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3f2900-ad86-45d2-82fd-fac66e7e91ad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alighanem Alex Winter lakonikus tömörséggel egyszerűen csak Zappa címet viselő dokumentumfilmje került legközelebb a korszakos művészhez.","shortLead":"Alighanem Alex Winter lakonikus tömörséggel egyszerűen csak Zappa címet viselő dokumentumfilmje került legközelebb...","id":"202115_film_es_zene__az_oroszlan_barlangjaban_zappa_original_soundtrack","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e3f2900-ad86-45d2-82fd-fac66e7e91ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1abc49-ba52-4300-b553-13a67c71120e","keywords":null,"link":"/360/202115_film_es_zene__az_oroszlan_barlangjaban_zappa_original_soundtrack","timestamp":"2021. április. 17. 11:10","title":"Frank Zappa világa, avagy üdv a felfoghatatlan zenék birodalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a5868c-1169-4da5-9049-3e170cfb0d0d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem csak a beoltottak aránya számít, a járványadatok fényében kell dönteniük a kormányoknak az újranyitásról, írja a német lap.","shortLead":"Nem csak a beoltottak aránya számít, a járványadatok fényében kell dönteniük a kormányoknak az újranyitásról, írja...","id":"20210416_Die_Welt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02a5868c-1169-4da5-9049-3e170cfb0d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fcbf1c-5c8a-4a0f-b9f8-54e48cff146f","keywords":null,"link":"/360/20210416_Die_Welt","timestamp":"2021. április. 16. 07:30","title":"Die Welt: A hamis biztonságérzet most életveszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oltási program gyorsítja szektor újraindulását a légitársaság szerint.","shortLead":"Az oltási program gyorsítja szektor újraindulását a légitársaság szerint.","id":"20210416_wizz_air_repules_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ab0470-4fca-4276-9901-b33d67b18487","keywords":null,"link":"/kkv/20210416_wizz_air_repules_nyitas","timestamp":"2021. április. 16. 18:19","title":"Nyár végére várja a Wizz Air a légi közlekedés újraindulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96410c82-05ce-42aa-b65c-cb22c0ae8cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatközpontokhoz kitalált grafikus vezérlők után processzorfronton is terjeszkedésbe kezd az Nvidia.","shortLead":"Az adatközpontokhoz kitalált grafikus vezérlők után processzorfronton is terjeszkedésbe kezd az Nvidia.","id":"20210416_nvidia_grace_szerver_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96410c82-05ce-42aa-b65c-cb22c0ae8cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c5693a-ab0e-4c7a-b4ee-8fa80dc7b2e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_nvidia_grace_szerver_processzor","timestamp":"2021. április. 16. 11:03","title":"Bestiális erő – mondja az Nvidia az új szerverprocesszoráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d510b37-3495-4a8d-9ada-65d571b740a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes EQB lesz a magyar gyár első teljesen elektromos modellje.","shortLead":"A Mercedes EQB lesz a magyar gyár első teljesen elektromos modellje.","id":"20210416_Vasarnap_bemutatkozik_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d510b37-3495-4a8d-9ada-65d571b740a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed34f41b-7327-4b7b-932b-90576435601e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Vasarnap_bemutatkozik_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes","timestamp":"2021. április. 16. 17:34","title":"Vasárnap bemutatkozik a kecskeméti elektromos Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4633932-6d92-4d1c-b37c-779263aff516","c_author":"Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Tehetsége mellett természetessége, szerénysége, embersége, életigenlése, humora mind hozzátartozott ahhoz, hogy Törőcsik Mari nemcsak az egyik legnagyszerűbb színésszé, de még életében legendává válhatott. A vele készült beszélgetőkönyvből, régi interjúkból és újságcikkekből válogatva emlékezünk rá.","shortLead":"Tehetsége mellett természetessége, szerénysége, embersége, életigenlése, humora mind hozzátartozott ahhoz...","id":"20210416_Torocsik_Mari","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4633932-6d92-4d1c-b37c-779263aff516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221d71a0-43f7-40ad-b54e-630a79a7a5d9","keywords":null,"link":"/elet/20210416_Torocsik_Mari","timestamp":"2021. április. 16. 11:00","title":"Törőcsik Mari az élet hihetetlen szeretetét adta nekünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7432ba1c-b3b7-44a2-97c5-e5fb158e7fe0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A mai időkből visszatekintve nehéz elképzelni, mennyire nélkülözhetetlen volt a távirat majdnem kétszáz éven át. Magyarországon április 30-án lehet utoljára táviratot feladni. ","shortLead":"A mai időkből visszatekintve nehéz elképzelni, mennyire nélkülözhetetlen volt a távirat majdnem kétszáz éven át...","id":"202115__tavirattortenelem__morse_oroksege__trianonba_uzentek__keezbesiitees_stop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7432ba1c-b3b7-44a2-97c5-e5fb158e7fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86651800-edcb-465c-b1a6-3a769b91e15b","keywords":null,"link":"/360/202115__tavirattortenelem__morse_oroksege__trianonba_uzentek__keezbesiitees_stop","timestamp":"2021. április. 17. 13:30","title":"Az internetkorban a táviratból legfeljebb a távirati stílus maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]