[{"available":true,"c_guid":"f909b29d-2ff4-4062-b730-bf2464180110","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészen Melbourne-ig kellene utazni, hogy megnézzük az idei győztest. ","shortLead":"Egészen Melbourne-ig kellene utazni, hogy megnézzük az idei győztest. ","id":"20210621_Ez_a_vilag_legkulabb_utcaja_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f909b29d-2ff4-4062-b730-bf2464180110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8964d6f8-1808-40d4-a6d6-a1497c47d3fd","keywords":null,"link":"/elet/20210621_Ez_a_vilag_legkulabb_utcaja_iden","timestamp":"2021. június. 21. 15:55","title":"Ez a világ legkúlabb utcája idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9aee95-30d4-4db6-8f7a-ec5747d47338","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hét végére vesztegzár alá helyezett Lisszabonban a koronavírussal fertőzöttek több mint hatvan százalékánál az elsőként Indiában felfedezett, úgynevezett delta vírusvariánst mutatták ki – közölte vasárnap a Público című helyi lap a portugál egészségügyi hatóságra (Insa) hivatkozva.","shortLead":"A hét végére vesztegzár alá helyezett Lisszabonban a koronavírussal fertőzöttek több mint hatvan százalékánál...","id":"20210620_Nagyon_terjed_az_indiai_virusvarians_a_portugal_fovarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd9aee95-30d4-4db6-8f7a-ec5747d47338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd207e03-609c-4d2c-9e15-8c4e787a1307","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Nagyon_terjed_az_indiai_virusvarians_a_portugal_fovarosban","timestamp":"2021. június. 20. 18:44","title":"Nagyon terjed az indiai vírusvariáns a portugál fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar válogatottat fogadnák így szerdán.","shortLead":"A magyar válogatottat fogadnák így szerdán.","id":"20210620_Munchen_vezetese_hivatalosan_keri_hogy_szivarvanyszinben_vilagithassak_ki_a_stadiont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb99870-323d-43e2-9b3b-e40be3665553","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Munchen_vezetese_hivatalosan_keri_hogy_szivarvanyszinben_vilagithassak_ki_a_stadiont","timestamp":"2021. június. 20. 22:17","title":"München vezetése hivatalosan kéri, hogy szivárványszínben világíthassák ki a stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a3581c-360b-4904-aa8e-41e071a9657c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tiltakozás mellett így akarnak kiállni a sokszínűség és a tolerancia mellett is. A német LMBTQ-szövetségek szivárványos zászlót osztanak majd a stadion környékén. ","shortLead":"A tiltakozás mellett így akarnak kiállni a sokszínűség és a tolerancia mellett is. A német LMBTQ-szövetségek...","id":"20210622_UEFA_Foci_eb_szivarvanyos_stadion_arena_Nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18a3581c-360b-4904-aa8e-41e071a9657c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f9cf93-767a-44ae-a27e-87f4020c9667","keywords":null,"link":"/elet/20210622_UEFA_Foci_eb_szivarvanyos_stadion_arena_Nemetorszag","timestamp":"2021. június. 22. 15:19","title":"Több német stadion is szivárványba borul, hogy így tiltakozzon az UEFA döntése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c83557f-ddc2-41ba-83a7-273ee791dc1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház vezetésére rekordsokan, tizenöten pályáztak.","shortLead":"A színház vezetésére rekordsokan, tizenöten pályáztak.","id":"20210622_Meglepo_okbol_vonta_vissza_az_egyik_jelentkezo_a_Pinceszinhaz_igazgatoi_palyazatat_pozsgai_zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c83557f-ddc2-41ba-83a7-273ee791dc1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081f8b03-f7b2-43f4-937f-550c14971e79","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Meglepo_okbol_vonta_vissza_az_egyik_jelentkezo_a_Pinceszinhaz_igazgatoi_palyazatat_pozsgai_zsolt","timestamp":"2021. június. 22. 13:26","title":"Meglepő okból vonta vissza az egyik jelentkező a Pinceszínház igazgatására beadott pályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b1658-44f2-4449-a0ae-346ff3b2f032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"281 beteget ápolnak kórházban, 32-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"281 beteget ápolnak kórházban, 32-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210622_Elhunyt_4_beteg_54_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be3b1658-44f2-4449-a0ae-346ff3b2f032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b7882b-4aea-4d29-a4f5-fdab5da7040a","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_Elhunyt_4_beteg_54_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. június. 22. 09:02","title":"Elhunyt 4 beteg, 54 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb58fcb-078c-4e8f-9f67-995f1206db59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megnéztük: a Széchenyi a legdrágább, Pünkösdfürdő a legolcsóbb Budapesten.","shortLead":"Megnéztük: a Széchenyi a legdrágább, Pünkösdfürdő a legolcsóbb Budapesten.","id":"20210621_Akar_negyezer_forint_kulonbseg_is_lehet_a_fovarosi_strandok_belepoarai_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fb58fcb-078c-4e8f-9f67-995f1206db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688a0f0a-913f-449a-afbd-99761ea16c53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Akar_negyezer_forint_kulonbseg_is_lehet_a_fovarosi_strandok_belepoarai_kozott","timestamp":"2021. június. 21. 15:23","title":"Akár négyezer forint különbség is lehet a fővárosi strandok belépőárai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2fbd3e2-8b74-4185-9874-af314845e665","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ercsi 250 milliót kapott fejlesztésekre, nem sok minden valósult meg az eredeti ötletekből. Hadházy Ákos feljelentést tesz.","shortLead":"Ercsi 250 milliót kapott fejlesztésekre, nem sok minden valósult meg az eredeti ötletekből. Hadházy Ákos feljelentést...","id":"20210620_Durva_tularazast_sejtenek_egy_Dunaparti_beruhazasnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2fbd3e2-8b74-4185-9874-af314845e665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf06b23-b982-406d-b6e4-9fea9278231b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210620_Durva_tularazast_sejtenek_egy_Dunaparti_beruhazasnal","timestamp":"2021. június. 20. 20:29","title":"Durva túlárazást sejtenek egy Duna-parti beruházásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]