[{"available":true,"c_guid":"972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Warren Higgs nagyon várja már a műtétet.","shortLead":"Warren Higgs nagyon várja már a műtétet.","id":"20210621_40_kilosra_nottek_egy_brit_ferfi_vesei_mar_lelegezni_is_alig_tud_miattuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e83c7c5-4c49-4e5a-a9e3-49d9655b9beb","keywords":null,"link":"/elet/20210621_40_kilosra_nottek_egy_brit_ferfi_vesei_mar_lelegezni_is_alig_tud_miattuk","timestamp":"2021. június. 21. 11:34","title":"40 kilósra nőttek egy brit férfi veséi, már lélegezni is alig tud miattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Texasban már most pokoli hőség tombol, ám a csúcsra járatott klímaberendezések miatt újabb áramkimaradásoktól tartanak. A szolgáltatók ezért távolról igyekeznek lejjebb venni a műszerek fordulatszámát.","shortLead":"Texasban már most pokoli hőség tombol, ám a csúcsra járatott klímaberendezések miatt újabb áramkimaradásoktól tartanak...","id":"20210621_texas_klima_termosztat_nest_aramszolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afe1e9f-5b90-4b57-afbc-aab8b7e9b002","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_texas_klima_termosztat_nest_aramszolgaltatas","timestamp":"2021. június. 21. 19:08","title":"Kiakadtak a texasiak, amiért az áramszolgáltatók távolról állítgatják a klímáikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy népszerű youtuber hozzájutott a bemutatásra váró Windows 11 korai kiadásához, és ha már így alakult, teszteket is végzett. Az eredmények azt sugallják, hogy az új Windows sokkal gyorsabb lesz.","shortLead":"Egy népszerű youtuber hozzájutott a bemutatásra váró Windows 11 korai kiadásához, és ha már így alakult, teszteket is...","id":"20210621_windows_11_teljesitmeny_gyorsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cc12b2-91c2-4d18-a391-cbf1a4f4599f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_windows_11_teljesitmeny_gyorsasag","timestamp":"2021. június. 21. 09:03","title":"Windows 10 van a gépén? Figyelje csak, mennyivel gyorsabb lehet, ha felteszi a Windows 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa41882-d038-4128-ab6b-a054cc75cde8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hivatalosan már nem lehetne megtartani a jülini kutyahúsfesztivált Kínában, mégis várhatóan több ezer állatot fognak lemészárolni a napokban az árusok. A cikk a nyugalom megzavarására alkalmas képeket tartalmaz.\r

","shortLead":"Hivatalosan már nem lehetne megtartani a jülini kutyahúsfesztivált Kínában, mégis várhatóan több ezer állatot fognak...","id":"20210622_Elkezdodott_a_kutyahus_fesztival_Kinaban__dacara_a_koronavirusnak_es_a_tiltasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3aa41882-d038-4128-ab6b-a054cc75cde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fb6117-6b1b-4f0a-86d4-cec52e122dce","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Elkezdodott_a_kutyahus_fesztival_Kinaban__dacara_a_koronavirusnak_es_a_tiltasnak","timestamp":"2021. június. 22. 10:25","title":"Elkezdődött a kutyahúsfesztivál Kínában – dacára a koronavírusnak és a tiltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Novák Katalin igénybe vette a rendelkezésére álló kedvezményeket, és egy fillér adót sem fizetett.","shortLead":"Novák Katalin igénybe vette a rendelkezésére álló kedvezményeket, és egy fillér adót sem fizetett.","id":"20210621_Rogan_fizette_be_a_legtobb_adot_2020ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed17449c-25c6-40e0-8ac3-ac27b72a093f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Rogan_fizette_be_a_legtobb_adot_2020ban","timestamp":"2021. június. 21. 08:39","title":"Rogán fizette be a legtöbb adót a miniszterek és államtitkárok közül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444a7380-0c61-4537-a897-d9258a6f7346","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadik csoportkör vége felé közeledve egyre nyilvánvalóbban látszik, hogy ki jut tovább és ki esik ki. A D-csoport attól igazán izgalmas, hogy innen mind a négy csapatnak van esélye mind a továbbjutásra, mind a kiesésre. ","shortLead":"A harmadik csoportkör vége felé közeledve egyre nyilvánvalóbban látszik, hogy ki jut tovább és ki esik ki. A D-csoport...","id":"20210622_eb_tizenkettedik_nap_pp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=444a7380-0c61-4537-a897-d9258a6f7346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3eccf2-83b6-42f6-8eff-5868a3288788","keywords":null,"link":"/sport/20210622_eb_tizenkettedik_nap_pp","timestamp":"2021. június. 22. 06:40","title":"Két biztos továbbjutó, két nyolcaddöntőért harcoló: pályán a D-csoport – élőben a foci-Eb tizenkettedik napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Lackfi Jánosnak most ezekből kellett ihletet merítenie: szivárványdac, dugóháború, előjáték, ellenszegülés, hidegdiplomácia.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210620_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50a2f95-ec11-424c-b3c3-78efe1bf32bb","keywords":null,"link":"/360/20210620_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. június. 20. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János egy mocskos melóról mesél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f2f2b6-2e3c-43dc-952a-aeae3f2fb8c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két ágazat közel 200 ezer dolgozóját érinti a bejelentés.","shortLead":"A két ágazat közel 200 ezer dolgozóját érinti a bejelentés.","id":"20210621_muzeumok_ejszakaja_egeszsegugyi_szocialis_dolgozok_kasler_miklos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04f2f2b6-2e3c-43dc-952a-aeae3f2fb8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c70734-3abf-472d-9d73-85000a2e5061","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_muzeumok_ejszakaja_egeszsegugyi_szocialis_dolgozok_kasler_miklos","timestamp":"2021. június. 21. 20:33","title":"Ingyenes lesz a Múzeumok Éjszakája az egészségügyi és szociális dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]