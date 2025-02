A büntetőintézkedések gazdasági jellegű és személyekkel szembeni korlátozásokat tartalmaznak, a megelőző néhány csomagnál lényegesen szélesebb körben.

A csomag az orosz gazdaság létfontosságú szektorait érinti, tovább gyengítve a rezsim azon képességét, hogy illegális, provokálatlan és indokolatlan agressziós háborút vívjon Ukrajna ellen

– áll az döntés indokolásában. Kaja Kallas, külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a következőt fűzte hozzá:

A szankciók új köre nemcsak az orosz árnyékflottát célozza meg, hanem azokat is, akik támogatják a nem biztonságos olajszállító tartályhajók, a drónokban pilótaként használt videojáték-vezérlők, a szankcióink megkerülésére használt bankok és a hazugságokat terjesztő propagandacsatornák működését. Nem kétséges, hogy ki az agresszor, kinek kell megfizetnie és kit kell felelősségre vonni ezért a háborúért.

A Tanács jelentős, 83 szereplős listáról állapodott meg, amely 48 személyt és 35 szervezetet tartalmaz. Az indoklás szerint ők felelősek az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy veszélyeztető cselekményekért.

Ezen túlmenően a Tanács két új kritériumot határozott meg, amelyek lehetővé teszik az EU számára, hogy korlátozó intézkedéseket vezessen be a Putyin árnyékflottájához tartozó hajókat birtokló vagy üzemeltető személyekre és szervezetekre; és azokra, akik támogatják az orosz katonai és ipari komplexumot vagy részesülnek a hasznából.

Uniós üzletemberek keresnek eurómilliárdokat azzal, hogy eladják az öreg tankereiket az orosz árnyékflottába Az indiai, Hong Kong-i, vietnámi és Seychelle-szigeteki fedő cégeknek értékesített hajók jóval magasabb áron keltek el, mintha máshol értékesítették volna őket.

Az árnyékflotta szankcionálása viszonylag új elem az uniós eszköztárban, az oroszok ezekkel a tankerekkel igyekeznek megkerülni az olajárembargókat, ezek a hajók szállítanak katonai felszereléseket Oroszországba, vagy értékesítik a lopott ukrán gabonát. Mostantól viszont nem léphetnek európai kikötőbe. A listára 74 harmadik országból származó hajó került fel így összesen 153-ra nőtt az érintett hajók száma.

Az EU korlátozásokat vezetett be az orosz ipari képességek fejlesztéséhez hozzájáruló áruk (vegyi anyagok, egyes műanyagok és gumi) exportjára és Oroszországon keresztül történő tranzitjára, valamint további korlátozásokat vezetett be az Oroszország számára jelentős bevételeket termelő elsődleges alumínium behozatalára.

A 16. csomaggal az EU most először vezet be tranzakciós tilalmat az Oroszországon kívüli székhellyel rendelkező hitelintézetekre vagy pénzintézetekre, amelyek az Oroszországi Központi Bank „Pénzügyi Üzenetek Átviteli Rendszerét” (SPFS) használják.

A Tanács 53 új szervezettel bővítette azt a listát, amelyek közvetlenül támogatják Oroszország katonai és ipari komplexumát az Ukrajna elleni agressziós háborúban. Szigorúbb exportkorlátozások vonatkoznak rájuk a kettős felhasználású áruk és technológiák, valamint az olyan áruk és technológiák tekintetében, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország védelmi és biztonsági szektorának technológiai fejlesztéséhez. E szervezetek egyharmada orosz, míg a többi harmadik országokban található (Kína, beleértve Hongkongot, India, Kazahsztán, Szingapúr, Törökország, az Egyesült Arab Emirátusok és Üzbegisztán).

A Tanács ezen túl felfüggeszti az orosz vezetés állandó ellenőrzése alatt álló nyolc orosz médium uniós műsorszórási engedélyét, és megtiltja számukra tartalmaik sugárzását. Ezek a következők: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation és Krasnaya Zvezda / Tvzvezda.

A csomag további korlátozásokat ír elő az áruk és a technológia, különösen az olaj- és gázkutatáshoz kapcsolódó szoftverek exportjára, hogy tovább korlátozzák Oroszország kutatási és kitermelési kapacitásait. Emellett kiterjeszti az oroszországi kőolajprojektek, például a Vostok olajprojektek befejezéséhez szükséges áruk, technológiák és szolgáltatások nyújtásának tilalmát, hasonlóan a jelenleg futó LNG projektek befejezéséhez. A Tanács emellett megtiltja az orosz kőolaj és kőolajtermékek átmeneti tárolásának biztosítását az EU-n belül, függetlenül az olaj beszerzési árától és e termékek végső rendeltetési helyétől.

A mai csomag további korlátozó intézkedéseket tartalmaz Fehéroroszországgal szemben, tükrözve az Orosz Föderációval szemben elfogadott kereskedelmi vonatkozású szankciókat, valamint egyéb intézkedéseket, például a szolgáltatások és szoftverek, a betétek és a kriptoeszköz-pénztárcák, valamint a szállítások értékesítésére vagy nyújtására vonatkozó korlátozásokat.

A büntetőintézkedéseket 16. alkalommal is támogatta a magyar kormány. Szijjártó Péter a magyar beleegyezést már múlt héten előrevetítettek, amikor azzal érvelt, hogy sikerült elérni, hogy a Mol által importált, majd a Slovnaft pozsonyi finomítójában feldolgozott orosz kőolajból származó termékeket ezentúl Magyarországon is fel lehessen használni. Azt is mondta, hogy a Barátság kőolajvezeték karbantartásához szükséges eszközök kikerültek a szankciós rezsim alól, és a budapesti hármas metró karbantartásához és garanciális javításához szükséges munkákat is el lehet majd végezni.

Ezen kívül 27 orosz személyt húzatott ki a magyar kormány a személyeket sújtó szankciós listáról, közöttük, immár sokadik alkalommal a háborúpárti Kirill pátriárkát.