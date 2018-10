Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eleinte úgy volt, hogy, háború tör ki az USA és Észak-Korea között. Mindketten, én is és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is, nagyon kemények voltunk, de azután minden megváltozott, és szerelembe estünk egymással – mondta egy szombati kampányrendezvényen Donald Trump amerikai elnök.



","shortLead":"Eleinte úgy volt, hogy, háború tör ki az USA és Észak-Korea között. Mindketten, én is és Kim Dzsong Un észak-koreai...","id":"20180930_Szerelembe_estunk__mondta_Kim_Dzsong_Unhoz_fuzodo_viszonyarol_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4a0bf0-3077-41fc-8c90-b65464d51d64","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Szerelembe_estunk__mondta_Kim_Dzsong_Unhoz_fuzodo_viszonyarol_Trump","timestamp":"2018. szeptember. 30. 07:37","title":"Szerelembe estünk – mondta Kim Dzsong Unhoz fűződő viszonyáról Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Senki ne számítson békés időszakra, legszörnyűbb diktatúrákra emlékeztet az EU. Csak erős idegzetűek olvassák tovább Kocsis Máté verbális ámokfutásának részleteit. ","shortLead":"Senki ne számítson békés időszakra, legszörnyűbb diktatúrákra emlékeztet az EU. Csak erős idegzetűek olvassák tovább...","id":"20180930_Kinek_is_gurult_el_a_gyogyszere_Lepszichopatazta_Soros_Gyorgyot_a_Fidesz_frakciovezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a07a0a-21fb-443a-af74-c324a9df6170","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Kinek_is_gurult_el_a_gyogyszere_Lepszichopatazta_Soros_Gyorgyot_a_Fidesz_frakciovezetoje","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:44","title":"Kocsis Máté elszabadult: lepszichopatázta Soros Györgyöt a Fidesz frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916d2fcb-c1f6-4d5e-a3a5-e0d62c2ab408","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy terepjáróval állták el az útját, majd a kocsija ablakán behajolva közelről agyonlőtték.","shortLead":"Egy terepjáróval állták el az útját, majd a kocsija ablakán behajolva közelről agyonlőtték.","id":"20180930_Egy_biztonsagi_kamera_rogzitette_ahogy_agyonlovik_XXXTentaciont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=916d2fcb-c1f6-4d5e-a3a5-e0d62c2ab408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a685c7-8db2-4c77-9552-8c43a790694d","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Egy_biztonsagi_kamera_rogzitette_ahogy_agyonlovik_XXXTentaciont","timestamp":"2018. szeptember. 30. 14:03","title":"Egy biztonsági kamera rögzítette, ahogy agyonlövik XXXTentaciont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor kritizálta az Európai Unió migrációügyi biztosát, Deutsch Tamás pedig szombaton már arról beszélt, hogy le kellene váltani Dmitrisz Avramopuloszt.","shortLead":"Pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor kritizálta az Európai Unió migrációügyi biztosát, Deutsch Tamás pedig szombaton...","id":"20180929_orban_utan_deutsch_is_nekiment_az_unio_migracioert_felelos_biztosanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b0ff0f-18cc-458b-919f-779afdb9df0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_orban_utan_deutsch_is_nekiment_az_unio_migracioert_felelos_biztosanak","timestamp":"2018. szeptember. 29. 13:54","title":"Orbán után Deutsch is nekiment az unió migrációügyi biztosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sávolt Attila nyílt levélben sorolta a visszásságokat, és elutasította, hogy ők – Fucsovics Mártonnal és Babos Tímeával – ellenzék lennének a magyar teniszen belül. ","shortLead":"Sávolt Attila nyílt levélben sorolta a visszásságokat, és elutasította, hogy ők – Fucsovics Mártonnal és Babos Tímeával...","id":"20180929_savolt_attila_fucsovics_marton_magyar_teniszszovetseg_nyilt_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b9a047-cda5-4553-b93b-0cd8c0bb76bf","keywords":null,"link":"/sport/20180929_savolt_attila_fucsovics_marton_magyar_teniszszovetseg_nyilt_level","timestamp":"2018. szeptember. 29. 10:32","title":"Keményen beolvasott a teniszszövetségnek Fucsovics edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pár hónap múlva megváltoznak a szabályok, ez fölpörgeti a vásárlókat.","shortLead":"Pár hónap múlva megváltoznak a szabályok, ez fölpörgeti a vásárlókat.","id":"20180929_Megint_berobban_a_lakaspiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c385d45-a31d-4429-9f49-401127cf7fe2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Megint_berobban_a_lakaspiac","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:47","title":"Megint berobban a lakáspiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51160cd-ce26-4bb9-bb16-832d2165082c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Kigyulladt egy gépkocsi szombat este a Csongrád megyei Mártély Fő utcájában. ","shortLead":"Kigyulladt egy gépkocsi szombat este a Csongrád megyei Mártély Fő utcájában. ","id":"20180930_kigyulladt_gepkocsi_martelyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b51160cd-ce26-4bb9-bb16-832d2165082c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badd164c-e602-4e93-8547-96250ebfe6dc","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180930_kigyulladt_gepkocsi_martelyon","timestamp":"2018. szeptember. 30. 02:00","title":"Kigyulladt egy gépkocsi Mártélyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fe392f-964b-40c6-93d0-6c44ccd4d0fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pedig pénteken egyszer már nyertünk.","shortLead":"Pedig pénteken egyszer már nyertünk.","id":"20180929_Most_nem_birtunk_Montenegroval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02fe392f-964b-40c6-93d0-6c44ccd4d0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d0c832-e156-44a6-88dc-a00fda011864","keywords":null,"link":"/sport/20180929_Most_nem_birtunk_Montenegroval","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:20","title":"Most nem bírtunk Montenegróval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]