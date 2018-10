Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cd80a15-1bc2-4105-abec-a1d2902d3d7c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"8 forinttal emelték az árat szerdán, a benziné nem változott, de így is 400 forint fölött van.","shortLead":"8 forinttal emelték az árat szerdán, a benziné nem változott, de így is 400 forint fölött van.","id":"20181010_435_forintra_dragult_a_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cd80a15-1bc2-4105-abec-a1d2902d3d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709df329-1cf0-477f-9b4f-01ef5c950158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_435_forintra_dragult_a_gazolaj","timestamp":"2018. október. 10. 06:40","title":"435 forintra drágult a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94940760-4d69-42a2-9cff-c0f37e6ee6c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint Mikler Roland jövőre újra a Tisza-parti csapatot erősíti majd.","shortLead":"Sajtóhírek szerint Mikler Roland jövőre újra a Tisza-parti csapatot erősíti majd.","id":"20181010_mikler_roland_visszaterhet_veszprembe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94940760-4d69-42a2-9cff-c0f37e6ee6c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25855f20-e3b7-4970-8d9d-f48a541107b5","keywords":null,"link":"/sport/20181010_mikler_roland_visszaterhet_veszprembe","timestamp":"2018. október. 10. 15:18","title":"Szegedre tart a Veszprém kapusa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a28b58-eacd-4c43-bdc6-d3796dfd8b59","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Christine Lagarde, az IMF első vezérigazgatónője kinevezte az új vezető közgazdászt, aki Indiában született, amerikai állampolgár és nő. Ilyen még nem volt az IMF történetében amióta 1945-ben megalapították az intézményt a nemzetközi pénzügyek koordinálására. Gita Gopinath asszony pályafutása a globális karrier mintapéldája.","shortLead":"Christine Lagarde, az IMF első vezérigazgatónője kinevezte az új vezető közgazdászt, aki Indiában született, amerikai...","id":"20181010_Nouralom_az_IMFnel_indiai_parasztcsaladbol_jon_az_uj_fokozgazdasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1a28b58-eacd-4c43-bdc6-d3796dfd8b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04175e74-fd25-4d7a-8bc7-7111cea70164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Nouralom_az_IMFnel_indiai_parasztcsaladbol_jon_az_uj_fokozgazdasz","timestamp":"2018. október. 10. 11:38","title":"Nőuralom az IMF-nél, indiai parasztcsaládból a csúcsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A garantált bérminimumot 247 ezer forintra emelnék, ezzel rálicitáltak a Liga korábbi javaslatára.","shortLead":"A garantált bérminimumot 247 ezer forintra emelnék, ezzel rálicitáltak a Liga korábbi javaslatára.","id":"20181010_Brutto_190_ezres_minimalbert_akar_jovore_a_Szakszervezetek_Egyuttmukodesi_Foruma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fae5f53-6ee0-48d7-9885-411aaf91ea33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Brutto_190_ezres_minimalbert_akar_jovore_a_Szakszervezetek_Egyuttmukodesi_Foruma","timestamp":"2018. október. 10. 13:53","title":"Bruttó 190 ezres minimálbért akar jövőre a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa810826-b3f4-4a9a-9b70-24f29d22cda3","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha nincs térerő, akkor komoly gond van, főleg, ha mindez valós vészhelyzettel párosul. Szerencsére van megoldás, ami konkrétan egy mobiladótorony-hátizsák.","shortLead":"Ha nincs térerő, akkor komoly gond van, főleg, ha mindez valós vészhelyzettel párosul. Szerencsére van megoldás, ami...","id":"20181010_nokia_ultra_compact_network_4g_mobilhalozat_hatizsak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa810826-b3f4-4a9a-9b70-24f29d22cda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa03813-7939-42b5-aadb-36ccdd4582a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_nokia_ultra_compact_network_4g_mobilhalozat_hatizsak","timestamp":"2018. október. 10. 10:03","title":"Van olyan hátizsák, mellyel bárhol gyorsan létrehozható egy mobilhálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7356e36d-b7fd-4f1b-ae23-6d2915ada5fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még mélyebben kell a pénztárcába nyúlni az egyébként is drága okostelefonok Porsche-márkás kiadásáért. Mégis kapósak az ilyen készülékek, így egyre több gyártó áll be a sorba.","shortLead":"Még mélyebben kell a pénztárcába nyúlni az egyébként is drága okostelefonok Porsche-márkás kiadásáért. Mégis kapósak...","id":"20181010_oneplus_6t_porsche_edition_kiadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7356e36d-b7fd-4f1b-ae23-6d2915ada5fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db729cba-d293-4236-a208-e376d55c1c55","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_oneplus_6t_porsche_edition_kiadas","timestamp":"2018. október. 10. 13:33","title":"Nem lesz olcsó, de a Porsche-rajongók kedvelni fogják az új OnePlus-telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tina Turner betegségeiről beszélt egy interjúban, és azt is elárulta, gondolkodik az eutanázián. ","shortLead":"Tina Turner betegségeiről beszélt egy interjúban, és azt is elárulta, gondolkodik az eutanázián. ","id":"20181010_ferjetol_kapott_veset_a_betegeskedo_tina_turner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d28496e-e538-4d23-81a4-57858043db0b","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_ferjetol_kapott_veset_a_betegeskedo_tina_turner","timestamp":"2018. október. 10. 18:56","title":"Férjétől kapott vesét a betegeskedő rocklegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be176ff-32be-4271-85d7-4239ee362b72","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elmúlt hetekben egészségügyi botrányoktól volt hangos a magyar nyilvánosság. Közben észrevétlen maradt, hogy Kásler Miklósék a társadalombiztosítás által ingyen biztosított ellátások körét akarták átszabni. Erről ír e heti számában a HVG.","shortLead":"Az elmúlt hetekben egészségügyi botrányoktól volt hangos a magyar nyilvánosság. Közben észrevétlen maradt, hogy Kásler...","id":"20181010_Kasler_leegett_a_kormany_elott_osszedobott_reformtervet_visszadobta_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6be176ff-32be-4271-85d7-4239ee362b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8194db6-0276-4f7d-8111-26ea4983e987","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Kasler_leegett_a_kormany_elott_osszedobott_reformtervet_visszadobta_Orban","timestamp":"2018. október. 10. 12:04","title":"Kásler és a \"lehetetlen küldetés\": hangos botrányok és feszítő személyi konfliktusok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]