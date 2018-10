Egyre több részlet kerül nyilvánosságra azokból a dokumentumokból, amelyek arról szólnak, mi történik, ha Nagy-Britannia megegyezés nélkül lép ki az Európai Unióból. Londoni elemzők már korábban arra figyelmeztettek, hogy súlyos következményekkel járhat a megállapodás nélküli kilépés, de a legtöbb szakértő csak a brit gazdaságot és közszférát féltette.

Most azonban kiderült, hogy egy újabb réteget is érintene a no deal Brexit: mégpedig a Netflix-felhasználókat. Megegyezés nélküli kilépés esetén ugyanis az Uniós tagállamokban korlátozzák majd a brit felhasználók hozzáférését – írja az Independent. A Netflix ugyan igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy nem tiltásról, csupán korlátozásról van szó, sokakat mégis érzékenyen érinthet a változás, főleg azokat, akik éppen olyan sorozatot néznek, amely csak a brit felhasználók számára elérhető.

A korlátozás abból áll majd, hogy a külföldre utazó britek nem a saját országuk, hanem a célország kínálatából válogathatnak majd, vagyis csak olyan sorozatokat nézhetnek, amelyek az adott országban elérhetőek.

Ugyanez vonatkozhat a Spotify-ra és más, a Netflixhez hasonló online streaming szolgáltatóra is. A jelenlegi szabályok szerint a felhasználók ugyanazt a tartalmat érhetik el külföldön is, mint otthon, egy no deal Brexit után viszont lehet, hogy le kell mondaniuk kedvenc sorozataikról.