[{"available":true,"c_guid":"fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány oktatási egyezményt kötött Ugandával, amelyet a hétfő esti Magyar Közlönyben hirdettek ki. ","shortLead":"A kormány oktatási egyezményt kötött Ugandával, amelyet a hétfő esti Magyar Közlönyben hirdettek ki. ","id":"20181105_oktatasi_egyezmeny_uganda_kasler_miklos_szudan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7e60a4-7d40-46a0-a698-f0f9c989cd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171f8b2b-1df8-4183-9fd3-fb8dd491dba0","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_oktatasi_egyezmeny_uganda_kasler_miklos_szudan","timestamp":"2018. november. 05. 21:07","title":"Arccal Afrika felé lesz az új jelszó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szeged-Csanádi egyházmegye püspöke meggondolta magát, szerinte nem aktuálisak a kérdések.","shortLead":"A Szeged-Csanádi egyházmegye püspöke meggondolta magát, szerinte nem aktuálisak a kérdések.","id":"20181106_Orbanrol_es_Felcsutrol_kerdeztek_KissRigo_Laszlo_letiltotta_a_Magyar_Hangnak_adott_interjujat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41816f9c-5361-455d-9132-34a3df10781a","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Orbanrol_es_Felcsutrol_kerdeztek_KissRigo_Laszlo_letiltotta_a_Magyar_Hangnak_adott_interjujat","timestamp":"2018. november. 06. 10:31","title":"Orbánról és Felcsútról kérdezték, Kiss-Rigó László letiltotta a Magyar Hangnak adott interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d101c02f-f49b-44c9-838d-ccf0b33c20cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sorozat alkotója, Vince Gilligan új filmen dolgozik, amely számos ponton kapcsolódni fog a Breaking Badhez. ","shortLead":"A sorozat alkotója, Vince Gilligan új filmen dolgozik, amely számos ponton kapcsolódni fog a Breaking Badhez. ","id":"20181107_Valami_keszul_a_Breaking_Bad_haza_tajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d101c02f-f49b-44c9-838d-ccf0b33c20cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f734bd-20e3-4116-846b-e5262fca7aa8","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Valami_keszul_a_Breaking_Bad_haza_tajan","timestamp":"2018. november. 07. 09:57","title":"Film készülhet a Breaking Badből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd70aec-8050-4b4d-a602-0cb36ee65adc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Sportautók helyett békák álltak a rajtvonalhoz.","shortLead":"Sportautók helyett békák álltak a rajtvonalhoz.","id":"20181106_Az_ev_legfurcsabb_gyorsulasi_versenye_zajlott_Ausztraliaban__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efd70aec-8050-4b4d-a602-0cb36ee65adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be0f921-ed6f-4429-a215-7a25e2a307d9","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Az_ev_legfurcsabb_gyorsulasi_versenye_zajlott_Ausztraliaban__fotok","timestamp":"2018. november. 06. 17:41","title":"Az év legfurcsább gyorsulási versenye zajlott Ausztráliában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7e8451-9b36-4ce9-8843-fe30a228f325","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Történészek és forgatókönyvírók választották ki azokat a filmterveket, amelyeket egy-egy millió forinttal díjaznak. ","shortLead":"Történészek és forgatókönyvírók választották ki azokat a filmterveket, amelyeket egy-egy millió forinttal díjaznak. ","id":"20181105_Tizennegy_magyar_tortenelmi_filmen_kezdhetnek_dolgozni_az_alkotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a7e8451-9b36-4ce9-8843-fe30a228f325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb7db41-fb9a-47e2-b226-0de8b421566f","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Tizennegy_magyar_tortenelmi_filmen_kezdhetnek_dolgozni_az_alkotok","timestamp":"2018. november. 05. 14:13","title":"Tizennégy magyar történelmi filmen kezdhetnek dolgozni az alkotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi államtitkára úgy látja, az iskolák egyházi fenntartása még az államinál is nagyobb garancia a megmaradásukra.","shortLead":"Az Emmi államtitkára úgy látja, az iskolák egyházi fenntartása még az államinál is nagyobb garancia a megmaradásukra.","id":"20181106_Retvari_szerint_nincs_korszerubb_pedagogia_mint_az_egyhazi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18b3c85-c460-457e-85b6-e9d3d6a4c86c","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Retvari_szerint_nincs_korszerubb_pedagogia_mint_az_egyhazi","timestamp":"2018. november. 06. 16:04","title":"Rétvári szerint nincs korszerűbb pedagógia, mint az egyházi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Online adatbiztonság témában végzett Magyarországon is felmérést a Google megbízásából a YouGov piackutató cég. Az eredményekből kiderül, a magyarok nagy része még mindig nem fordít elég figyelmet online szolgáltatások igénybevételekor (bank, vásárlás, közösségi média) jelszavainak megóvására, és nem készült fel az adathalászok elleni védekezésre sem. ","shortLead":"Online adatbiztonság témában végzett Magyarországon is felmérést a Google megbízásából a YouGov piackutató cég...","id":"20181105_google_online_biztonsag_kutatas_magyar_felhasznalok_eros_jelszo_ketlepcsos_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effdc22d-18d5-4748-8776-996b54d06b96","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_google_online_biztonsag_kutatas_magyar_felhasznalok_eros_jelszo_ketlepcsos_azonositas","timestamp":"2018. november. 05. 16:03","title":"A Google megnézte, milyen jelszavakat használnak a magyarok – jobb, ha pár dolgot azonnal átkapcsol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8ba614-9f69-4088-9590-e5e5b8b35b7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám a könnyed hétvégi kiruccanás!","shortLead":"Ez ám a könnyed hétvégi kiruccanás!","id":"20181105_Vaddiszno_Romai_part_forgalommal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c8ba614-9f69-4088-9590-e5e5b8b35b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508171d2-8c01-4c9b-ac25-1faec8fef4ef","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Vaddiszno_Romai_part_forgalommal_szemben","timestamp":"2018. november. 05. 13:57","title":"A forgalommal szemben rohangált egy vaddisznó a Római-parton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]