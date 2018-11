Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A férfit gyorsított eljárásban felfüggesztett börtönre ítélték. Lefejelt egy rendőrt is a Wizz Air-gépen verekedő lett

Eddig szinte semmit sem lehetett tudni az AirPods utódjáról, azonban nemrégiben olyan információk szivárogtak ki, amelyek megerősítik az AirPods 2 létezését. Az újdonság akár még ebben az évben megérkezhet.

Talán már karácsony előtt megérkezik az AirPods 2, és több lesz egy fülhallgatónál

Papp Gábor Zsigmond a 10-20-30 évvel ezelőtti bálványainak teszi fel kérdéseit. Hogy élte meg a rendszerváltást Fischer Ádám és Jankovics Marcell? Hogy ítéli meg az elmúlt három évtizedet Röhrig Géza és Fekete György? És Szörényi, Szőcs meg a Parti Nagy? Húsz jobb- és baloldalinak mondott emberrel interjúzott a rendező a legújabb dokumentumfilmjében. Hogy élte meg a rendszerváltást Fischer Ádám és Jankovics Marcell? Hogy ítéli meg az elmúlt három évtizedet Röhrig Géza és Fekete György? És Szörényi, Szőcs meg a Parti Nagy? Húsz jobb- és baloldalinak mondott emberrel interjúzott a rendező a legújabb dokumentumfilmjében.

Már Istvánnál és Koppánynál kettévált ez az ország

Szerintük így kompenzálható az, hogy amúgy milyen káros a hatásuk és milyen sok egészségügyi kiadást generál a fogyasztásuk. Brit tudósok felvetették, hogy meg kéne adóztatni a vörös húsokat

A Miniszterelnökség által fenntartott kormányzati pályázati portál nyilvántartásából szőrén-szálán eltűnt Tiborcz István egyik uniós támogatást nyert pályázata. Helyette kikerült egy másik.

Rejtélyes módon megváltozott Tiborcz egyik pályázata a kormány honlapján

A rendőrség keresi a videón látható férfit.

Beginázta a nőt, majd a lakására ment és kirabolta

Hamarosan újfajta megközelítési móddal találkozhatnak a felhasználók az androidos alkalmazások frissítésekor. Ahelyett, hogy a rendszer automatikusan bezárná az éppen használatban lévő appot, bevonja a felhasználót a frissítésbe.

Androidos mobilja van? Kiveszik a rendszerből az egyik legzavaróbb dolgot, jön az újféle frissítés

Jó magyar szokás szerint nem az egészet aszfaltozták újra, csak a lehető legkisebb részt, és azt is másfajta anyaggal. Természetesen újrafestésre sem telt.

Büszkén adta át a képviselő az ötméteres, göröngyös buhera-kerékpárutat