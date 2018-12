Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b05469d-8733-4aff-9af8-b23a03f9c91b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valljuk be, legtöbbünk emlékeiben az él, hogy a karácsony nem igazi karácsonyi vita nélkül. A téma bármi lehet, ebben a feszülten ünnepi időszakban tulajdonképpen a vita szikrája legalább olyan könnyen kipattan, mint a csillagszóróé. Miért ne adhatná meg ezt a szikrát egy könyv? Összeállítottuk a karácsonyi listánkat, lehet válogatni!","shortLead":"Valljuk be, legtöbbünk emlékeiben az él, hogy a karácsony nem igazi karácsonyi vita nélkül. A téma bármi lehet, ebben...","id":"20181203_Sokkal_jobb_konyvekrol_vitatkozni_mint_politikarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b05469d-8733-4aff-9af8-b23a03f9c91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd07db50-d605-458f-8f73-8ac6f2e3bc0f","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Sokkal_jobb_konyvekrol_vitatkozni_mint_politikarol","timestamp":"2018. december. 03. 20:04","title":"Sokkal jobb könyvekről vitatkozni, mint politikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed5af37-d363-4844-b161-4980b1445d96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ritkánál is ritkább magyar autóbusz sokáig eltűntnek volt nyilvánítva, most azonban életjelet adott magáról.","shortLead":"A ritkánál is ritkább magyar autóbusz sokáig eltűntnek volt nyilvánítva, most azonban életjelet adott magáról.","id":"20181203_duplacsuklos_ikarus_felbukkant_az_egyetlen_peldanyban_keszult_kulonleges_busz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aed5af37-d363-4844-b161-4980b1445d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a2c8e5-b8c0-47b6-9618-1f9da2990d92","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_duplacsuklos_ikarus_felbukkant_az_egyetlen_peldanyban_keszult_kulonleges_busz","timestamp":"2018. december. 03. 11:41","title":"Duplacsuklós Ikarus: felbukkant az egyetlen példányban készült szuperhosszú busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44732e67-457d-4694-afb2-e986a1b8a4dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A holland Good Fuels cég bioüzemanyagával a dán D/S Norden vállalat hajója Hollandiából Észtországba közlekedett. A hajózási cég jövő évtől tervezi, hogy kuncsaftjai számára emissziómentes szállításokat vállal.","shortLead":"A holland Good Fuels cég bioüzemanyagával a dán D/S Norden vállalat hajója Hollandiából Észtországba közlekedett...","id":"20181202_Dan_aruszallito_hajo_eloszor_a_vilagon_utja_soran_vegig_biouzemanyagot_hasznalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44732e67-457d-4694-afb2-e986a1b8a4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c261c95d-97b6-4a9a-99b5-81586ee08792","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Dan_aruszallito_hajo_eloszor_a_vilagon_utja_soran_vegig_biouzemanyagot_hasznalt","timestamp":"2018. december. 02. 21:31","title":"Dán áruszállító hajó először a világon útja során végig bioüzemanyagot használt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7967adb-72ef-4a0b-a959-82112cb42661","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét nagyot alkotott a \"gépzene\" úttörője, Paweł Zadrożniak, aki ezúttal a Queen örökzöldjét gondolta újra.","shortLead":"Ismét nagyot alkotott a \"gépzene\" úttörője, Paweł Zadrożniak, aki ezúttal a Queen örökzöldjét gondolta újra.","id":"20181203_queen_bohemian_rhapsody_flopotron_floppy_meghajto_zene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7967adb-72ef-4a0b-a959-82112cb42661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ff88ad-bf09-42c8-9472-2849b1650c1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_queen_bohemian_rhapsody_flopotron_floppy_meghajto_zene","timestamp":"2018. december. 03. 12:03","title":"Zseniális videó: Itt a Bohemian Rhapsody sosem hallott változata, floppy-meghajtókkal előadva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különösen a felújításra felvett, gyorsan átárazódó kölcsön ára ugrott meg. ","shortLead":"Különösen a felújításra felvett, gyorsan átárazódó kölcsön ára ugrott meg. ","id":"20181203_Dragak_lettek_a_lakashitelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb690df-9299-48d3-b1c6-9fb238c34810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Dragak_lettek_a_lakashitelek","timestamp":"2018. december. 03. 13:56","title":"Drágák lettek a lakáshitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atomerőmű személyzete, a rendőrség és más rendvédelmi szervek is részt vesznek az akcióban, amire a héten kerül sor.","shortLead":"Az atomerőmű személyzete, a rendőrség és más rendvédelmi szervek is részt vesznek az akcióban, amire a héten kerül sor.","id":"20181204_Vedelmi_gyakorlatot_tartanak_a_Paksi_Atomeromuben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b950b3ae-4ba3-4e10-a8a9-166d6c673d42","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Vedelmi_gyakorlatot_tartanak_a_Paksi_Atomeromuben","timestamp":"2018. december. 04. 08:55","title":"Védelmi gyakorlatot tartanak a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce7e6ee-14a6-48dc-a814-5f6d2654e007","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon érzik Angliában a vidéki romantikát.","shortLead":"Nagyon érzik Angliában a vidéki romantikát.","id":"20181203_Elado_a_haziko_amiben_Jude_Law_es_Cameron_Diaz_szeretett_egymasba_a_Holidayben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ce7e6ee-14a6-48dc-a814-5f6d2654e007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf4eefa-d625-4349-a56b-6bf0762ff307","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Elado_a_haziko_amiben_Jude_Law_es_Cameron_Diaz_szeretett_egymasba_a_Holidayben","timestamp":"2018. december. 03. 11:20","title":"Eladó a házikó, amiben Jude Law és Cameron Diaz romantikázott a Holidayben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5f86a5-1697-47b0-a443-afb5a9b5dc5e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181203_Adventi_irodalmi_naptar__december_3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f5f86a5-1697-47b0-a443-afb5a9b5dc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb42559a-3759-4a06-ac4f-c30f75919783","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Adventi_irodalmi_naptar__december_3","timestamp":"2018. december. 03. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár – december 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]