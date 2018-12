Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"809429ad-097e-442f-982b-baaba86f26c4","c_author":"","category":"vilag","description":"A legújabb műholdfelvételek alapján már érthető, mi okozott gyilkos szökőárat Indonéziában: a múlt szombaton kitört Anak Krakatau vulkán több mint kétharmada eltűnt a hatalmas robbanás következtében.","shortLead":"A legújabb műholdfelvételek alapján már érthető, mi okozott gyilkos szökőárat Indonéziában: a múlt szombaton kitört...","id":"20181229_Tomegenek_ketharmadat_vesztette_el_a_felrobbant_Anak_Krakatau_vulkan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=809429ad-097e-442f-982b-baaba86f26c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42e6a2e-ff43-4cb8-af81-2e477f81e25c","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Tomegenek_ketharmadat_vesztette_el_a_felrobbant_Anak_Krakatau_vulkan","timestamp":"2018. december. 29. 10:38","title":"Tömegének kétharmadát vesztette el a felrobbant Anak Krakatau vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b525ea5-19bb-40f4-b9b3-ac37c76a4a76","c_author":"-r-","category":"elet","description":"2018-ban sok jó új vendéglátóhely nyílt, de bezárások is akadtak bőven. Íme néhány a budapesti veszteséglistáról. \r

\r

","shortLead":"2018-ban sok jó új vendéglátóhely nyílt, de bezárások is akadtak bőven. Íme néhány a budapesti veszteséglistáról. \r

\r

","id":"20181229_Lehuztak_a_rolot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b525ea5-19bb-40f4-b9b3-ac37c76a4a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16110b90-2cf8-40e6-ab70-40fcf9deea02","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Lehuztak_a_rolot","timestamp":"2018. december. 30. 15:12","title":"Jobbnál jobb éttermek húzták le idén a rolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96379ee7-7f5e-4c0f-99bb-adc0e598b18b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Londonban közzétették, kik kapnak az újév alkalmából lovagi, illetve úrhölgyi rangot. A listán ismert nevek is vannak.","shortLead":"Londonban közzétették, kik kapnak az újév alkalmából lovagi, illetve úrhölgyi rangot. A listán ismert nevek is vannak.","id":"20181229_Lovag_lett_a_Monty_Python_sztarja_Michael_Palin_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96379ee7-7f5e-4c0f-99bb-adc0e598b18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d889b3e2-133b-405f-863b-8a5c35f44758","keywords":null,"link":"/kultura/20181229_Lovag_lett_a_Monty_Python_sztarja_Michael_Palin_is","timestamp":"2018. december. 29. 10:44","title":"Most tényleg lovag lett a Monty Python sztárja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az érintett vonalakon 60-90 perces késések voltak. ","shortLead":"Az érintett vonalakon 60-90 perces késések voltak. ","id":"20181229_Egy_idos_not_gazolt_halalra_a_vonat_a_Varosligetnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39017e43-52d5-47a7-ae84-bd151aa827d8","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Egy_idos_not_gazolt_halalra_a_vonat_a_Varosligetnel","timestamp":"2018. december. 29. 19:58","title":"Egy idős nőt gázolt halálra a vonat a Városligetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf8dc47-239c-4bdc-bad2-92c9fa7e093f","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Másodpercek alatt évszázadok fordultak – ezzel magyarázza Hatos Pál, az őszirózsás forradalomról most könyvet írt történész, hogy a magyarok miért nem gyászolták a Monarchiát, és miért támogatták a forradalmakat. ","shortLead":"Másodpercek alatt évszázadok fordultak – ezzel magyarázza Hatos Pál, az őszirózsás forradalomról most könyvet írt...","id":"201846__hatos_pal_tortenesz__a_bunbak_karolyirol_a_gyulolt_tiszarol__elsullyedt_koztarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdf8dc47-239c-4bdc-bad2-92c9fa7e093f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279b136d-d846-4805-8766-57772f9f3b1d","keywords":null,"link":"/itthon/201846__hatos_pal_tortenesz__a_bunbak_karolyirol_a_gyulolt_tiszarol__elsullyedt_koztarsasag","timestamp":"2018. december. 30. 11:30","title":"\"Károlyi Mihály normál körülmények között sem lehetett volna sikeres államférfi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg tévedett.","shortLead":"Valószínűleg tévedett.","id":"20181229_Azt_hitte_kutyaja_megbanja_buneit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b48f9cb-de77-404c-bbf2-9cd9cc3a9024","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Azt_hitte_kutyaja_megbanja_buneit","timestamp":"2018. december. 29. 16:40","title":"Azt hitte, kutyája megbánja bűneit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be98766-6012-4cd0-94ce-a45c80992661","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"„Viszonylag könnyen ítélkezünk éles helyzetekben. Ezzel szemben sokszor nüanszokon múlik, hogy valaki bűnös lesz, vagy áldozat” – mondja Gárdos Péter rendező, akinek a közelmúltban jött ki második, Hét mocskos nap című regénye. Hogy lett a pornográf képekre alapuló kamaszbizniszről szóló élményéből könyv? És hogy nem lett film? Mit gondol a kultúrharcról? Tényleg lányokat rabolt magának Berija? Interjú.","shortLead":"„Viszonylag könnyen ítélkezünk éles helyzetekben. Ezzel szemben sokszor nüanszokon múlik, hogy valaki bűnös lesz, vagy...","id":"20181229_Gardos_Peter_Hogyan_es_ki_mondhat_itt_egyertelmu_iteletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5be98766-6012-4cd0-94ce-a45c80992661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6633d4-22bc-4de6-a9aa-cf1873733397","keywords":null,"link":"/kultura/20181229_Gardos_Peter_Hogyan_es_ki_mondhat_itt_egyertelmu_iteletet","timestamp":"2018. december. 29. 07:00","title":"Gárdos Péter: „Hogyan és ki mondhat itt egyértelmű ítéletet?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7aeca9a-8193-4520-a563-b3b333af4756","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma volt az utolsó köre, elfogyott a pénze.","shortLead":"Ma volt az utolsó köre, elfogyott a pénze.","id":"20181229_Limuzinnal_szallitott_beteg_gyerekeket_egy_szegedi_taxis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7aeca9a-8193-4520-a563-b3b333af4756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd00dec-384c-40c2-8cd7-6e580528b7fb","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Limuzinnal_szallitott_beteg_gyerekeket_egy_szegedi_taxis","timestamp":"2018. december. 29. 21:02","title":"Limuzinnal szállított beteg gyerekeket egy szegedi taxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]