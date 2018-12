Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erről maga a színész számolt be az Instagramon. ","shortLead":"Erről maga a színész számolt be az Instagramon. ","id":"20181228_Ryan_Reynolds_Mikulas_pokol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b199f19-f215-4665-accf-ee29907f3bcc","keywords":null,"link":"/elet/20181228_Ryan_Reynolds_Mikulas_pokol","timestamp":"2018. december. 28. 14:38","title":"Ryan Reynolds találkozott a Mikulással, aki azt mondta neki, a pokolra jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae272fb7-1f26-493e-bdda-a54a7aa0bcd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a 2018-as év egyik legfontosabb eseménye volt a CEU elüldözése, ami bizonyára nem Amerika megelégedését váltotta ki, a másik oldalon az Átlátszó számítása szerint közel egymilliárd forintot költöttünk idén az amerikai kapcsolatok javítására.\r

\r

","shortLead":"Miközben a 2018-as év egyik legfontosabb eseménye volt a CEU elüldözése, ami bizonyára nem Amerika megelégedését...","id":"20181228_Hiaba_a_CEU_eluldozese_majd_1_milliard_forintot_koltott_a_kormany_az_amerikai_kapcsolatok_javitasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae272fb7-1f26-493e-bdda-a54a7aa0bcd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70f3eed-45cd-4077-9660-49acd61a7c93","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Hiaba_a_CEU_eluldozese_majd_1_milliard_forintot_koltott_a_kormany_az_amerikai_kapcsolatok_javitasara","timestamp":"2018. december. 28. 15:51","title":"Hiába a CEU elüldözése, majd' 1 milliárd forintot költött a kormány az amerikai kapcsolatok javítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit holtan találták, a rendőrség szerint halálát idegenkezűség okozta. ","shortLead":"A férfit holtan találták, a rendőrség szerint halálát idegenkezűség okozta. ","id":"20181228_Otthonaban_olhettek_meg_egy_70_eves_ferfit_Miskolcon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807b9140-c779-4a7d-b62b-86555c8daf78","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Otthonaban_olhettek_meg_egy_70_eves_ferfit_Miskolcon","timestamp":"2018. december. 28. 14:44","title":"Otthonában ölhettek meg egy 70 éves férfit Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928d58e2-7eac-472a-897e-eedfd4cae77b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy holland cég 30 ezer dollárért atombiztos módját kínálja az örökítőanyag-tárolásnak.","shortLead":"Egy holland cég 30 ezer dollárért atombiztos módját kínálja az örökítőanyag-tárolásnak.","id":"201846_magok_azurben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=928d58e2-7eac-472a-897e-eedfd4cae77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a927b8-f4bf-46ca-87dd-e986e9eab106","keywords":null,"link":"/tudomany/201846_magok_azurben","timestamp":"2018. december. 30. 12:00","title":"Spermiumot és petesejtet lő ki az űrbe egy holland vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc21205-9e65-43c5-bf5d-197e499d51a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Új műsorában egy pajtában fog főzni a vendégeivel. ","shortLead":"Új műsorában egy pajtában fog főzni a vendégeivel. ","id":"20181230_Uj_musort_indit_Borbas_Marcsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afc21205-9e65-43c5-bf5d-197e499d51a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c76e410-107f-4492-b900-a0451d870284","keywords":null,"link":"/kultura/20181230_Uj_musort_indit_Borbas_Marcsi","timestamp":"2018. december. 30. 11:35","title":"Új műsort indít Borbás Marcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szükségállapotot hirdetett az olasz kormány pénteken az Etna környékére, amely megszenvedte a karácsony este kezdődött földrengéssorozatot.","shortLead":"Szükségállapotot hirdetett az olasz kormány pénteken az Etna környékére, amely megszenvedte a karácsony este kezdődött...","id":"20181229_Szuksegallapotot_hirdetett_az_Etna_kornyekere_az_olasz_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9698a897-73b5-460d-82b8-d0131735b16f","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Szuksegallapotot_hirdetett_az_Etna_kornyekere_az_olasz_kormany","timestamp":"2018. december. 29. 07:46","title":"Szükségállapotot hirdetett az Etna környékére az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A novemberi ünnepekkor is rengeteg vonatra fogytak el a helyjegyek. A Közlekedő Tömeg szerint a MÁV-Start kocsigazdálkodásával van a baj.","shortLead":"A novemberi ünnepekkor is rengeteg vonatra fogytak el a helyjegyek. A Közlekedő Tömeg szerint a MÁV-Start...","id":"20181228_Megint_unnepek_voltak_most_sem_lehetett_helyjegyet_kapni_majd_100_intercityre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894944f0-845e-4fe8-9594-d4c51dbfa80b","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Megint_unnepek_voltak_most_sem_lehetett_helyjegyet_kapni_majd_100_intercityre","timestamp":"2018. december. 28. 17:28","title":"Megint ünnepek voltak, most sem lehetett helyjegyet kapni majd' 100 intercityre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49544457-2a6d-4f1d-b563-6275b76a8ed7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis román államfő a múlt hónapban azt mondta, hazája még nem készült fel arra, hogy átvegye az EU soros elnöki tisztét. Most hasonlóan nyilatkozott Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is.","shortLead":"Klaus Iohannis román államfő a múlt hónapban azt mondta, hazája még nem készült fel arra, hogy átvegye az EU soros...","id":"20181229_Romania_nem_alkalmas_az_EU_soros_elnoki_tisztenek_betoltesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49544457-2a6d-4f1d-b563-6275b76a8ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17d72b5-9619-4e9d-97c9-3dafa1e0da87","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Romania_nem_alkalmas_az_EU_soros_elnoki_tisztenek_betoltesere","timestamp":"2018. december. 29. 12:18","title":"Románia nem alkalmas az EU soros elnöki tisztének betöltésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]