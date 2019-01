Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ec75123-4611-418b-85a2-5aae7688c9c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután több népszerű béren kívüli juttatás kedvezményes adózása megszűnik, egyre népszerűbbek lehetnek a SZÉP-kártyák.","shortLead":"Miután több népszerű béren kívüli juttatás kedvezményes adózása megszűnik, egyre népszerűbbek lehetnek a SZÉP-kártyák.","id":"20181231_Rekordot_donthet_a_belfoldi_turistaforgalom_jovore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec75123-4611-418b-85a2-5aae7688c9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91884ad0-580b-4130-ad4b-6719fd0806be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181231_Rekordot_donthet_a_belfoldi_turistaforgalom_jovore","timestamp":"2018. december. 31. 21:40","title":"Rekordot dönthet a belföldi turistaforgalom jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5789bef2-95b2-4f00-9eb5-5919f29906e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész arra ért haza szilveszter éjjel, hogy valaki már behajtott a kapun, bedöntve azt. ","shortLead":"A színész arra ért haza szilveszter éjjel, hogy valaki már behajtott a kapun, bedöntve azt. ","id":"20190102_Reszeg_fiatalok_hajtottak_az_Operettszinhaz_szineszenek_kertjebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5789bef2-95b2-4f00-9eb5-5919f29906e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f349802-964b-41c0-9458-de6893440d79","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Reszeg_fiatalok_hajtottak_az_Operettszinhaz_szineszenek_kertjebe","timestamp":"2019. január. 02. 06:04","title":"Részeg fiatalok hajtottak az Operettszínház színészének kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c92a4a-f71d-43dc-8b70-dc9b3701f2b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tudjuk, hogy pár nap múlva mindenki láthatja a világpremierjén, de itt szinte tényleg minden látszik.","shortLead":"Tudjuk, hogy pár nap múlva mindenki láthatja a világpremierjén, de itt szinte tényleg minden látszik.","id":"20190101_mercedes_benz_cla_premier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1c92a4a-f71d-43dc-8b70-dc9b3701f2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e50c7e-42ba-4d16-8c5e-8eaf990b0977","keywords":null,"link":"/cegauto/20190101_mercedes_benz_cla_premier","timestamp":"2019. január. 01. 19:02","title":"Ennek az új kecskeméti Mercinek már a színét sem álcázzák - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Akár 20-25 százalékkal is nőhet a hitelezés a bankok szerint idén.","shortLead":"Akár 20-25 százalékkal is nőhet a hitelezés a bankok szerint idén.","id":"20190102_2019ben_is_batran_adosodnak_el_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36c54de-8496-405f-957b-5b2e5c6cc3e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_2019ben_is_batran_adosodnak_el_a_magyarok","timestamp":"2019. január. 02. 07:21","title":"2019-ben is bátran adósodnak el a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f93c03d-6989-47ad-9bc1-3cc2efb0fd51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pécs külső részén beindulni látszott egy korszerű pedagógiai módszerekkel működő iskola, egyre többen jelentkeztek, de közbeszólt az állam. Az iskola azóta visszasüllyedt a korábbi, reménytelen helyzetébe, csak mert az igazgató nem tetszett az állam képviselőinek.","shortLead":"Pécs külső részén beindulni látszott egy korszerű pedagógiai módszerekkel működő iskola, egyre többen jelentkeztek, de...","id":"20190102_Ha_a_szemelye_a_tankeruletnek_nem_tetszik_akkor_nem_lesz_iskolaigazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f93c03d-6989-47ad-9bc1-3cc2efb0fd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848a583b-145f-484f-89ed-16eb2b926e29","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Ha_a_szemelye_a_tankeruletnek_nem_tetszik_akkor_nem_lesz_iskolaigazgato","timestamp":"2019. január. 02. 10:49","title":"„Ha a személye a tankerületnek nem tetszik, akkor nem lesz iskolaigazgató”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7107ad-8d35-4ddf-993e-5cebddccd402","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pár óra alatt végeztek a takarítással.","shortLead":"Pár óra alatt végeztek a takarítással.","id":"20190101_100_kobmeter_szemetet_hagytak_maguk_utan_a_bulizok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b7107ad-8d35-4ddf-993e-5cebddccd402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a17e11-75d0-4654-a976-039ef92f705f","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_100_kobmeter_szemetet_hagytak_maguk_utan_a_bulizok","timestamp":"2019. január. 01. 15:52","title":"100 köbméter szemetet hagytak maguk után a bulizók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036ec168-c8c6-4ba3-8476-ed9d0f346641","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2018-ról kérdezte az RTL Klub a neves írót.","shortLead":"2018-ról kérdezte az RTL Klub a neves írót.","id":"20190101_Peterfy_Gergely_Egyszerre_nyomaszto_es_inspiralo_ami_tortenik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=036ec168-c8c6-4ba3-8476-ed9d0f346641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588f0ab5-a2f5-41ed-911c-cbd8c445fe00","keywords":null,"link":"/kultura/20190101_Peterfy_Gergely_Egyszerre_nyomaszto_es_inspiralo_ami_tortenik","timestamp":"2019. január. 01. 19:55","title":"Péterfy Gergely: Egyszerre nyomasztó és inspiráló, ami történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623166da-e64f-4502-998d-46552c922610","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új-Zélandon 12 órával, Sydney-ben 10 órával van több, mint nálunk.","shortLead":"Új-Zélandon 12 órával, Sydney-ben 10 órával van több, mint nálunk.","id":"20181231_Ausztraliaban_es_UjZelandon_mar_ujev_van_nem_is_akarhogy_unneplik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=623166da-e64f-4502-998d-46552c922610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a778079-2cd3-463c-bc25-caba9294d5c7","keywords":null,"link":"/elet/20181231_Ausztraliaban_es_UjZelandon_mar_ujev_van_nem_is_akarhogy_unneplik","timestamp":"2018. december. 31. 15:49","title":"Ausztráliában és Új-Zélandon már rég újév van, nem is akárhogyan köszöntötték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]