14 milliárd rubelt (200 millió dollárt) nyúlt le a házaspár az államkincstárból



Ezt állapította meg a revizor, akinek a jelentése alapján az ügyészség 10 pontban vádolta meg bűncselekménnyel a házaspárt, Alekszej Kuznyecov azonban tapasztalt államhivatalnok volt: jó előre megsúgták neki, hogy jobb, ha külföldre távozik. Megfogadta a jó tanácsot és amerikai nejével együtt időben Franciaországba távozott.



A tolvaj házaspár tudott élni



Mire jó a lopott vagyon, ha azt csak az örökösök élvezhetik? Erre gondolhatott az orosz kiskirály és neje, akik az emigrációban élő orosz oligarchák életformáját utánozták a francia Riviérán és Svájcban. Saint Tropez-ben volt villájuk és jachtjuk. Szerény autóflottájukban Rolls Royce-ok, Bentley-k és Mercedesek árválkodtak. Télen Svájcban síeltek, ahol szintén fenntartottak luxuslakást. Épp úgy, mint Párizsban, ahol luxuslakásukban fogadták vendégeiket, akik megcsodálhatták a házaspár 27 értékes festményét és 8 szobrát.



A jövőre is gondoltak



Két kis szállodát vásároltak Franciaországban. Ennek jövedelméből kívántak megélni öreg napjaikra. Csakhogy eközben elmulasztották az újságolvasást. Franciaországban hoztak egy olyan új törvényt, mely lehetővé teszi a külföldön jogtalanul megszerzett vagyon zárolását. Az első híres "áldozata" ennek a törvénynek Egyenlítői Guinea alelnöke lett. Az olajban dúskáló miniállam trónörököse hiába lobogtatta diplomáciai útlevelét, mert a francia rendőrök zár alá vették palotáját az Avenue Foch-on Párizsban. Lefoglalták autóflottáját is, amely ugyancsak Rolls Royce-okból, Bentley-kből és Mercedesek-ből állt, de volt még néhány Bugatti is. Ugyanez történt az orosz kiskirállyal is. A TASZSZ hírügynökség szerint az egész vagyont eladták, hogy kártalanítsák a legfőbb vesztest, az orosz államot.



Közben az amerikai asszony elszelelt



Orosz kérésre az Interpol kereste a kiskirályt, akit meglepő módon ugyanabban az országban talált meg, ahol az Interpol székháza van. Megkezdődött egy szinte véget nem érő jogi procedúra: az orosz kiskirály minden kiskaput kipróbált, de végül a Legfelső Bíróság Párizsban kimondta, ki kell adni az oroszoknak.



Mindent, csak azt ne!



Így esengett a bukott kiskirály, aki jól ismerte hazáját. Oroszországban a revizor látogatása után szigorú büntetés következik. Oroszország gazdasági minisztere 2 millió dolláros megvesztegetési pénzzel bukott le, és 10 éves kényszermunka büntetést kapott. Ezt aztán fellebbezés után - végtelen nagylelkűséggel - nyolc évre csökkentették. Ha 2 millió dollárért ennyi járt, akkor 200 millióért mennyit lehet kapni? Ezen töpreng most moszkvai cellájában a bukott kiskirály, akit Interpol ügynökök kísértek az orosz fővárosba Párizsból. Az orosz főügyész nagyon megköszönte Franciaországnak az együttműködést és diszkréten jelezte: más orosz emigránsok után is érdeklődnek, akik a lopott pénzből nagyon is jól élnek a francia Riviérán. (via RT.com)