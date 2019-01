Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffa362c2-99f7-4df1-8d54-b19159344877","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rablók azzal fenyegetőznek, hogy megkínozzák az asszonyt, ha nem kapják meg a pénzt. ","shortLead":"A rablók azzal fenyegetőznek, hogy megkínozzák az asszonyt, ha nem kapják meg a pénzt. ","id":"20190109_Kriptovalutaban_kovetelnek_valtsagdijat_egy_norveg_milliardos_tavaly_elrabolt_felesegeert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffa362c2-99f7-4df1-8d54-b19159344877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c02211-9202-416a-9919-3a5ceb36cf40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Kriptovalutaban_kovetelnek_valtsagdijat_egy_norveg_milliardos_tavaly_elrabolt_felesegeert","timestamp":"2019. január. 09. 11:59","title":"Kriptovalutában követelnek váltságdíjat egy norvég milliárdos tavaly elrabolt feleségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079458c2-e4af-4b94-bdc3-34c882209db2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly végleg elnémult Kepler űrtávcső által küldött adatokat vizsgálták a NASA önkéntesei, amikor egy nem mindennapi felfedezést tettek.","shortLead":"A tavaly végleg elnémult Kepler űrtávcső által küldött adatokat vizsgálták a NASA önkéntesei, amikor egy nem mindennapi...","id":"20190109_nasa_bolygo_felfedezes_k2_288bb_exoplanet_explorers","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079458c2-e4af-4b94-bdc3-34c882209db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d259774-8c3d-4715-b9d8-178bbd83b28c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_nasa_bolygo_felfedezes_k2_288bb_exoplanet_explorers","timestamp":"2019. január. 09. 13:33","title":"A NASA algoritmusa \"elnézte\", amatőr csillagászok fedeztek fel egy ritka bolygót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz politikusa szerint volt a világon rabszolgaság, de Magyarországon nincs ilyen, és nem is akarja senki.","shortLead":"A Fidesz politikusa szerint volt a világon rabszolgaság, de Magyarországon nincs ilyen, és nem is akarja senki.","id":"20190110_Kosa_ertelmetlennek_tartja_a_tunteteseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98901e1-35f7-40ef-8e22-73b5719e1de8","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Kosa_ertelmetlennek_tartja_a_tunteteseket","timestamp":"2019. január. 10. 12:39","title":"Kósa értelmetlennek tartja a tüntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kambodzsában tavaly március óta tilos, hogy bármilyen gesztussal, vagy akár médiaeszközzel megsértsék a király személyét. ","shortLead":"Kambodzsában tavaly március óta tilos, hogy bármilyen gesztussal, vagy akár médiaeszközzel megsértsék a király...","id":"20190109_A_Facebookon_kivanta_az_uralkodo_halalat_3_evre_bebortonoztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c77776-b804-46e5-a792-952ce81f1146","keywords":null,"link":"/elet/20190109_A_Facebookon_kivanta_az_uralkodo_halalat_3_evre_bebortonoztek","timestamp":"2019. január. 09. 18:31","title":"A Facebookon kívánta az uralkodó halálát, 3 évre bebörtönözték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf96b99-2a3a-4773-8c6d-4164ecb957e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben úgy érzik, nem becsülik meg munkájukat, és hogy ennyi pénzből, mint amennyit egy hónapban kapnak, nem tudják eltartani családjukat.","shortLead":"A legtöbben úgy érzik, nem becsülik meg munkájukat, és hogy ennyi pénzből, mint amennyit egy hónapban kapnak, nem...","id":"20190108_Marciustol_civil_leszek__fizetesi_ertesitojukkel_uzennek_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaf96b99-2a3a-4773-8c6d-4164ecb957e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c7706f-2293-42ff-bc0a-b1af91d4308a","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Marciustol_civil_leszek__fizetesi_ertesitojukkel_uzennek_a_rendorok","timestamp":"2019. január. 08. 20:47","title":"„Márciustól civil leszek” – fizetési értesítőjükkel üzennek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19fad27-ff84-4fd6-afaf-ca5f36f4adaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban lecserélte, de most megint megbízta Szikinger Istvánt.","shortLead":"Korábban lecserélte, de most megint megbízta Szikinger Istvánt.","id":"20190110_Otodik_ugyvedjevel_mar_egyuttmukodik_a_Terez_koruti_robbantassal_vadolt_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a19fad27-ff84-4fd6-afaf-ca5f36f4adaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82239eb-c504-4ea7-82a8-f7e307b5b357","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Otodik_ugyvedjevel_mar_egyuttmukodik_a_Terez_koruti_robbantassal_vadolt_ferfi","timestamp":"2019. január. 10. 17:25","title":"Ötödik ügyvédjével már együttműködik a Teréz körúti robbantással vádolt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","id":"20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24e3d60-994d-4b5f-a8f1-5f66fe4a81a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","timestamp":"2019. január. 09. 12:59","title":"A miskolci KaritászPONT előtt fagyott halálra egy hajléktalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7fd8a8-420f-4f95-9859-209b93482ff4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai adófizetők pénzét nem kellene olyan országoknak adni, ahol nem tisztelik a jogállamiságot, de a végső döntést úgyis a nemzeti kormányok hozzák meg – mondta Jyrki Katainen.","shortLead":"Az európai adófizetők pénzét nem kellene olyan országoknak adni, ahol nem tisztelik a jogállamiságot, de a végső...","id":"20190109_A_finn_EUbiztos_nem_adna_unios_penzt_olyan_orszagnak_ahol_nem_tisztelik_a_jogallamisagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f7fd8a8-420f-4f95-9859-209b93482ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20b7c36-f9d6-43a9-9dc4-4f7aa6275862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_A_finn_EUbiztos_nem_adna_unios_penzt_olyan_orszagnak_ahol_nem_tisztelik_a_jogallamisagot","timestamp":"2019. január. 09. 16:57","title":"A finn EU-biztos nem adna uniós pénzt olyan országnak, ahol nem tisztelik a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]