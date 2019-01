A párt radikálisainak javaslatát, amely szerint 2024-ig ki kell vezetni Németországot az Európai Unióból, végül leszavazták az Alternative für Deutschland Drezda mellett megtartott hétvégi összejövetelén, de a kemény Európa-ellenes hangvétel megmaradt- számolt be a Deutsche Welle.

A német közszolgálati média szerint a két pártelnök ellenállásán bukott el a Dexit gondolata. Jörg Meuthen, az Alternative für Deutschland egyik vezére úgy nyilatkozott a Deutsche Welle-nek, hogy nem szabad játszani a Dexit gondolatával. Realistának kell maradnia az ellenzéki pártnak, nem pedig utópiákat kergetnie. Németország kilépését az Európai Unióból eddig még senki nem vetette fel komolyan. Most viszont az Alternative für Deutschland épp ezt pedzegette, méghozzá utalva arra, hogy külföldi támogatásra is számíthat.

Két szövetségest neveztek meg

Az egyik a Szabadságpárt Ausztriában. A kisebbik osztrák kormánypárt maga is hajlik a radikális Európa-ellenes nézetekre, de a kilépés gondolatával nem kacérkodik. Azzal viszont egyetért, amit az Alternative für Deutschland most megfogalmazott, hogy a nemzeti parlamentek döntéseit ne bírálhassa felül az Európai Unió. Ugyanilyen véleményt fogalmazott meg a másik szövetségesm az olasz Matteo Salvini, a szélsőjobboldali Liga vezére, aki jelenleg Itália miniszterelnök-helyettese. Kilépésben azonban ő sem gondolkodik, épp ellenkezőleg,arra törekszik, hogy a következő európai parlamentben erős pozíciókba kerülve megpályázza Jean-Claude Juncker székét. Olaszország, melynek államadóssága meghaladja a GDP 130%-át nagyonis rá van szorulva az Európai Unióra. Ha Németország kilépne az eurozónából, ahogy azt az Alternative für Deutschland javasolja, akkor a zóna összeomlana és Róma mögül eltűnne a garancia, melyet elsősorban Németország, a világ negyedik legerősebb gazdasági hatalma jelent jelenleg.

Együttműködhetnek-e a nemzeti populisták Európában, ha az érdekeik különbözőek?

Thomas Piketty fejtegeti a Le Monde-ban, hogy könnyű populista jelszavakat kiadni, de a gyakorlatban ezeket megvalósítani szinte lehetetlen. Nem véletlen, hogy Róma és Brüsszel végül kompromisszumot kötött a költségvetési vitában. Mindkét fél rájött arra, hogy túlságosan is sokat veszíthet az időhúzással. A populista költségvetéssel sokkal drágább lenne a csillagászati államadósság törlesztési részlete. Ha viszont radikálisan csökkentik a szociális kiadásokat - mint ahogy azt eredetileg az Európai Unió követelte - akkor fennáll a veszélye annak, hogy a sárgamellényes mozgalom átterjed az Alpokon is. Erre figyelmeztette Brüsszelt az Öt csillag párt vezére, Itália másik miniszterelnök helyettese. Luigi di Maio szövetséget ajánlott a sárgamellényeseknek. Ez afféle "baloldali populista összefogás" lenne, éppúgy a liberális gazdaságpolitika és az Európai Unió ellen irányulna, mint a szélsőjobboldali populizmus, melyet Itáliában a Liga, Németországban az Alternative für Deutschland képvisel.

Nem megszüntetni kell az Európai Uniót, hanem visszavezetni az eredeti lényegéhez

Így érvelt Alexander Gauland, az Alternative für Deutschland társelnöke. Arra utalt, hogy a nemzetállamok közös programokat dolgozhatnak ki az EU-n belül a gazdaság fellendítésére vagy például közös hadsereg megteremtésére. Az európai együttműködés kezdetén De Gaulle tábornok és Adenauer kancellár hasonlóképp gondolkodhatott, de azóta eltelt néhány évtized. A globalizáció egyre jobban marginalizálja Európát, melynek jelentősége a világ gazdaságában vagy tudományos fejlődésében évről évre csökken. A nemzetállamok képtelenek finanszírozni olyan programokat, melyek a jövő szempontjából fontosak, de a jelenben komoly kiadást jelentenek.

A Dexit katasztrófa lenne

Így fogalmazott a Bundestag egyik alelnöke amikor hírt kapott az Alternative für Deutschland meglehetősen zavaros elképzeléseiről. Thomas Opperman kifejti, Németország számára az Európai Unió biztosítja nemcsak a gazdasági jólétet, de a szabadságot és a demokráciát is. Ezt kockára tenni biztos összeomlást jelentene Németország számára - érvel a Bundestag alelnöke. A Deutsche Welle idézi Alexander Lambsdorf-ot is, aki az FDP egyik vezetője és szintén alelnök a Bundestagban, és most azon élcelődik, hogy miközben az Altetnative für Deutschland meg akarja szüntetni az Európai parlamentet, jelölteket állít a képviselő választásra. Komolyan kell venni az Alternative für Deutschland fenyegetését, mert az az Európai Unió lerombolására irányul - nyilatkozta a Zöldek pártjának egyik képviselője a Deutsche Wellenek. Sven Giegold arra mutatott rá, hogy az Alternative für Deutschland uniós reformjai olyan messzire mennének el, hogy lényegében megszüntetnék az Európai Uniót. Ezért nekünk az a feladatunk, hogy megvédjük az Európai Uniót- hangsúlyozta a Zöldek pártjának képviselője Berlinben.

Milyen reformokal lehet megvédeni az Európai Uniót?

Angela Merkel kancellár és Emmanuel Macron elnök a közös elképzeléseket hamarosan ismerteti Aachen városában. A helyszín megválasztása nem véletlen, hiszen Aachen Nagy Károly császár városa, vagyis az egységes Európa szimbolikus helye. Charlemagne osztotta fel birodalmát három fia között Franciaországra, Németországra és a kettőt elválasztó Lotharingiára. Merkel kancellár és Macron elnök ennek az európai egységnek a nevében akar fellépni a jobb és baloldali populizmussal szemben. Olyan ajánlattal akarnak az európai polgárokhoz fordulni, mely perspektívát ad a következő öt évre az Európai Uniónak. Olyan ésszerű gazdasági - társadalmi programmal kell előállniuk, mely reményt ad a globalizáció veszteseinek is, akik jelenleg a populista pártokat támogatják. Mind Merkel mind Macron meggyengült az elmúlt hónapokban, de az európai középnek mindenképp válaszolnia kell a populista kihívásra, ha nem akarja, hogy Rómához hasonlóan kormányprogram legyen a tiltakozás és a szembenállás az Európai Unióval.