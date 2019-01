Zamira Hadzsijeva az első, akin az új brit törvényt kipróbálják: be kell számolnia arról, hogy miből is származik családjának csillagászati vagyona. De az asszony egyelőre hallgat, ügyvédje pedig tiltakozik.

A férjet, Dzsahangir Hadzsijevet 9 milliárd dolláros pénzmosási ügyben ítélték el hazájában. Azerbajdzsánban az összes pénzügyi statisztikát át kellett írni, amikor kiderült, az ország egyetlen állami kereskedelmi bankja óriási csalás-sorozatot hajtott végre. A főnök nem volt más, mint Dzsahangir Hadzsijev, aki az egész azeri elitnek dolgozott. Így mindenképp jó kapcsolatban kellett állnia Alijev elnökkel, akinek a kétes nemzetközi pénzügyeire több külföldi vizsgálat is felhívta a figyelmet. Például Málta szigetén, ahol működött egy azeri bank, mely állampolgárságot szerzett a hazai elitnek az uniós államban. Málta miniszterelnökének a nejét fizették le. Az ügyben kutakodó újságírónő autóját felrobbantották. A vizsgálat lezárult, Málta miniszterelnöke még mindig a helyén. Ahogy Alijev elnök is Azerbajdzsánban, ahol már a papája is csaknem teljhatalmú úr volt. Igaz, hogy ő a KGB élén kezdte karrierjét, majd a kommunista párt helyi vezetője lett. Időben átállt az amerikaiak oldalára - a CIA jelenlegi főnökasszonya intézte az ügyet. Alijev elvtárs amerikai katonai kórházban hunyt el, fia ma is teljhatalmú uralkodó a 10 milliós Azerbajdzsánban.

Az olajállamnak régi kapcsolata van Londonnal, még az első világháború előtti időkből, amikor Sir Deterding, a Royal Dutch Shell főnöke még villát tartott fenn Bakuban. A Hadzsijev házaspár a Harrods áruház mellett lakott, a nagyságos asszony több mint 16 millió fontot költött el itt nem egészen 16 év alatt. 35 hitelkártyát használt - mindegyiket a férje bankja adta ki. Ezt kutatja most a rendőrség egy új törvény alapján, mely lehetővé teszi a külföldi korrupció vizsgálatát Nagy-Britanniában. A korrupciós vizsgálat már egy éve folyik, de az oligarcha felesége elérte, hogy neve sokáig titokban maradt. A sajtónak perelnie kellett ahhoz, hogy megírhassa: a Hadzsiev família az új brit korrupciós törvény első célpontja.



8,9 karátos a Cartier gyémántgyűrű, melyet most elkoboztak



Zamira Hadzsijeva beadta javításra a gyűrűt egy ékszerészhez, de az jelentette a rendőrségnek, hogy a körözött gyűrű, melynek értéke jócskán meghaladja az egymillió fontot, nála van. Erre bírói rendelkezésre a rendőrök lefoglalták az ékszert. A londoni Guardian beszámol arról, hogy már múlt novemberben elkoboztak 400 ezer font értékű ékszereket a Hadzsijev családtól. Az értékek valószínűleg a törekvő oligarcha család lányának tulajdonát képezték. Azért foglalták le ezt is a rendőrök, mert gyanítják, Dzsahangir Hadzsijev a családját használta ki arra, hogy külföldre csempéssze vagyonát Azerbajdzsánból.



Ha Zamira asszony nem vall, elkobozhatják a családi vagyont



Nem csekélységről van szó, ott van például a luxuslakás London belvárosában, melyet 11,5 millió fontra becsülnek a szakértők. Aztán ott van a Golf klub Ascotban, amely 10,5 millió fontot ér. Ezen kívül a Hadzsijev család tulajdonában van egy magánrepülőgép, egy Gulfstream Jet- 33 millió fontot érhet. Van ezen kívül egy borospince, mely a Hadzsijev család szerint a világ legrégibb és legdrágább borait oltalmazza Londonban. Ennek árát még felbecsülni sem lehet. Az egyáltalán nem zavarta a Hadzsijev családot, hogy Mohamed próféta tiltja az alkoholfogyasztást, és Azerbajdzsán iszlám hagyományokat követő állam. De hát korábban a kommunizmus volt a hivatalos ideológia az olajállamban, ahol az elit remekül él, miközben a lakosság többsége épphogy elvan.



A brit rendőrség nem áll le



A Cartier gyémántgyűrű elkobzása is azt mutatja, hogy szorul a hurok a Hadzsijev família körül. Ha az a veszély fenyegeti őket, hogy mindent elveszíthetnek, akkor talán megered a nyelvük. Esetleg beszélni kezdenek az azeri elit belső ügyeiről és külső pénzügyeiről. Alijev elnök ennek megakadályozására kérte Zamira Hadzsijeva kiadatását. A londoni luxusból kicseppenni és a családias kihallgató cellákkal megismerkedni Bakuban nem épp leányálom. Lehet tehát, hogy az oligarcha neje vallomást tesz a brit rendőröknek, akik szeretnének minél többet tudni az azeri elitről, mely igen ügyesen lavírozik Moszkva és Washington között, nem is beszélve Ankaráról és Teheránról. Ezért is kíváncsi a brit hírszerzés arra, hogy hova tűnt az a 9 milliárd dollár, melyet hiába kerestek Dzsahangir Hadzsijeven Bakuban, ahol ekkora pénzügyi csalást még nem tapasztaltak, pedig ezen a tájon láttak már egyet és mást. (via Guardian, képünk illusztráció)