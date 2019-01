Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, mi indokolja a vizitet.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi indokolja a vizitet.","id":"20190117_Iden_is_ellatogat_Magyarorszagra_Vlagyimir_Putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182f7273-88ab-45fc-983e-4465a86570a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Iden_is_ellatogat_Magyarorszagra_Vlagyimir_Putyin","timestamp":"2019. január. 17. 13:01","title":"Idén is ellátogat Magyarországra Vlagyimir Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 7-es főúton tartottak forgalomlassító demonstrációt, kilométer hosszan torlódtak fel az autók. ","shortLead":"A 7-es főúton tartottak forgalomlassító demonstrációt, kilométer hosszan torlódtak fel az autók. ","id":"20190118_Otven_autoval_tuntettek_a_tuloratorveny_ellen_Nagykanizsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc62d5e-f4cc-4765-b530-54758c23ac49","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Otven_autoval_tuntettek_a_tuloratorveny_ellen_Nagykanizsan","timestamp":"2019. január. 18. 15:48","title":"Ötven autóval tüntettek a túlóratörvény ellen Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tilalom péntektől él, több intézményt is érint. ","shortLead":"A tilalom péntektől él, több intézményt is érint. ","id":"20190117_Teljes_latogatasi_tilalmat_rendeltek_el_a_Honvedkorhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82164eca-b189-4c85-a576-b0456f7fc784","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Teljes_latogatasi_tilalmat_rendeltek_el_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2019. január. 17. 20:04","title":"Teljes látogatási tilalmat rendeltek el a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9439ab18-4c3c-43a7-a3a3-0f17a91fe2ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az óvoda az oktatás egyik legfontosabb eleme – mondta.","shortLead":"Az óvoda az oktatás egyik legfontosabb eleme – mondta.","id":"20190117_Kasler_ellatogatott_egy_budapesti_ovodaba_sajtotajekoztatot_is_tartott__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9439ab18-4c3c-43a7-a3a3-0f17a91fe2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24abacc6-8a38-44d8-86c9-3b5b244f65df","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Kasler_ellatogatott_egy_budapesti_ovodaba_sajtotajekoztatot_is_tartott__fotok","timestamp":"2019. január. 17. 12:28","title":"Kásler ellátogatott egy budapesti óvodába, sajtótájékoztatót is tartott – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindezt a kormányzati leállás miatt fizetés nélkül maradt kormányzati alkalmazottak iránti tiszteletből teszi. ","shortLead":"Mindezt a kormányzati leállás miatt fizetés nélkül maradt kormányzati alkalmazottak iránti tiszteletből teszi. ","id":"20190118_Trump_tiszteletbol_nem_utazik_Davosba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbbf669-6840-48d7-8bfc-1a7e5562c72d","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Trump_tiszteletbol_nem_utazik_Davosba","timestamp":"2019. január. 18. 06:02","title":"Trump \"tiszteletből\" nem utazik Davosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami hírügynökség nem számolt róla be, de februárban hivatalos látogatásra várja Fehéroroszország diktátora, Alekszandr Lukasenka Orbán Viktort.","shortLead":"Az állami hírügynökség nem számolt róla be, de februárban hivatalos látogatásra várja Fehéroroszország diktátora...","id":"20190117_Europa_utolso_diktatora_meghivta_magahoz_Orbant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f09b688-3c8b-420e-9806-64acdbb7884f","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Europa_utolso_diktatora_meghivta_magahoz_Orbant","timestamp":"2019. január. 17. 17:20","title":"Európa utolsó diktátora meghívta magához Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Visszakapja valaha is azt a több milliárd dollárt Malajzia, melyet exminiszterelnöke segített elsikkasztani?","shortLead":"Visszakapja valaha is azt a több milliárd dollárt Malajzia, melyet exminiszterelnöke segített elsikkasztani?","id":"20190118_Dollarmilliardokat_kovetelt_egy_bocsanatkerest_kapott_a_Wall_Street_oriasatol_a_meglopott_orszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0717b8e2-cb4d-4490-b883-0124e9422afd","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Dollarmilliardokat_kovetelt_egy_bocsanatkerest_kapott_a_Wall_Street_oriasatol_a_meglopott_orszag","timestamp":"2019. január. 18. 07:17","title":"Dollármilliárdokat követelt, egy bocsánatkérést kapott a Wall Street óriásától a meglopott ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185f1bfd-7a8c-4ac6-8a5d-7e03f55be96c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190118_Marabu_Feknyuz_Bocsanat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=185f1bfd-7a8c-4ac6-8a5d-7e03f55be96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb693a89-1229-4468-97de-8e08aacfa6d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Marabu_Feknyuz_Bocsanat","timestamp":"2019. január. 18. 09:02","title":"Marabu Féknyúz: Bocsánat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]