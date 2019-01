Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton még barátokkal vacsorázott.","shortLead":"Szombaton még barátokkal vacsorázott.","id":"20190121_Blikk_Andy_Vajnara_a_villa_gondnoka_talalt_ra_vasarnap_reggel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4e636a-ecc6-43a1-9931-c6509b1d5e90","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Blikk_Andy_Vajnara_a_villa_gondnoka_talalt_ra_vasarnap_reggel","timestamp":"2019. január. 21. 06:05","title":"Blikk: Andy Vajnára a villa gondnoka talált rá vasárnap reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b72b8-8bd5-42d5-97e1-faccd7b4ebcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kasza Tibi vezeti 2019-ben is a magyar Facebook Celeb Toplistát, a magyar hírességek közül egyedül ő tud egymillió feletti rajongótábort felmutatni.

","shortLead":"Kasza Tibi vezeti 2019-ben is a magyar Facebook Celeb Toplistát, a magyar hírességek közül egyedül ő tud egymillió...","id":"20190122_Kasza_Tibi_tovabbra_is_verhetetlen_a_Facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f26b72b8-8bd5-42d5-97e1-faccd7b4ebcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14acce53-a919-4f1e-ba86-0c0bc7a05640","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Kasza_Tibi_tovabbra_is_verhetetlen_a_Facebookon","timestamp":"2019. január. 22. 10:43","title":"Kasza Tibi továbbra is verhetetlen a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a","c_author":"Csatlós Hanna - Sándor Anna","category":"kultura","description":"Andy Vajna karrierje kezdetétől biztos kézzel nyúlt a kultikussá és kasszasikerré váló filmötletekhez. Neki köszönhetjük Rambót, az Angyalszívet, a Budapesten forgatott Evitát, de a harmadik Die Hard-filmet is. Alig győztünk válogatni, melyik filmeket tartjuk emlékezetesnek Andy Vajna munkásságából.","shortLead":"Andy Vajna karrierje kezdetétől biztos kézzel nyúlt a kultikussá és kasszasikerré váló filmötletekhez. Neki...","id":"20190120_Rambotol_A_miniszter_felrelepig__ezekert_a_filmekert_vagyunk_halasak_Andy_Vajnanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b66b2a3-f630-4101-8975-381ab8b76017","keywords":null,"link":"/kultura/20190120_Rambotol_A_miniszter_felrelepig__ezekert_a_filmekert_vagyunk_halasak_Andy_Vajnanak","timestamp":"2019. január. 20. 19:32","title":"Rambótól A miniszter félrelépig - ezekért a filmekért vagyunk hálásak Andy Vajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f86be-4f12-4780-8cec-128d10c6231f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre égetőbb kérdés a generációváltás a mezőgazdaságban, új öröklési szabályokat vezetne be a miniszter.","shortLead":"Egyre égetőbb kérdés a generációváltás a mezőgazdaságban, új öröklési szabályokat vezetne be a miniszter.","id":"20190122_Specialis_szabalyok_szerint_engedne_a_miniszter_a_fold_orokleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f48f86be-4f12-4780-8cec-128d10c6231f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e819903b-1b45-4a32-af12-05dce02a81c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Specialis_szabalyok_szerint_engedne_a_miniszter_a_fold_orokleset","timestamp":"2019. január. 22. 06:40","title":"Speciális szabályok szerint engedné a miniszter a föld öröklését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eredetileg 800 millió forintra becsülték az Illovszky Stadion építésének második ütemét, de most kiderült, hogy ennél egymilliárd forinttal drágább lesz.","shortLead":"Eredetileg 800 millió forintra becsülték az Illovszky Stadion építésének második ütemét, de most kiderült, hogy ennél...","id":"20190122_Tobb_mint_ketszeresere_dragult_a_Vasasstadion_epitesenek_masodik_uteme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803b1c3a-a862-4ee6-a223-3ae10d5da9bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Tobb_mint_ketszeresere_dragult_a_Vasasstadion_epitesenek_masodik_uteme","timestamp":"2019. január. 22. 11:12","title":"Több mint kétszeresére drágult a Vasas-stadion építésének második üteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa fogta magát, és egy klikkeléssel személyes profilt nyitott magának egy imaportál új okostelefonos alkalmazásán. ","shortLead":"Ferenc pápa fogta magát, és egy klikkeléssel személyes profilt nyitott magának egy imaportál új okostelefonos...","id":"20190120_Okostelefonos_imaalkalmazast_inditott_el_Ferenc_papa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c51ea7c-fdac-4aaa-ac31-09f1844c61f1","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Okostelefonos_imaalkalmazast_inditott_el_Ferenc_papa","timestamp":"2019. január. 20. 16:32","title":"Okostelefonos ima-alkalmazást indított el Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tulajdonost váltott a Machinima, az első, igazán népszerű YouTube-csatornák egyike, az ügynek pedig meg is lett eredménye.","shortLead":"Tulajdonost váltott a Machinima, az első, igazán népszerű YouTube-csatornák egyike, az ügynek pedig meg is lett...","id":"20190121_youtube_videok_torlese_machinima_warner_media_otter_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49a05da-039b-4760-b4ae-351dae8b16e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_youtube_videok_torlese_machinima_warner_media_otter_media","timestamp":"2019. január. 21. 14:33","title":"Sorra törlik a videókat a YouTube egyik legrégibb és legjobban pörgő csatornájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a62cd91-128a-4db0-8083-d9a0c8051130","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"165, 149 és 148 éves ember is szerepel a török választói névjegyzékben, de olyat is találtak, aki a papírjai szerint egy négyemeletes ház ötödik szintjén lakik.","shortLead":"165, 149 és 148 éves ember is szerepel a török választói névjegyzékben, de olyat is találtak, aki a papírjai szerint...","id":"20190122_Vagy_egy_165_eves_ember_is_szavazhat_a_torok_valasztason_vagy_valaki_csalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a62cd91-128a-4db0-8083-d9a0c8051130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12af9f28-a522-4d6f-bc7d-028576de6c70","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Vagy_egy_165_eves_ember_is_szavazhat_a_torok_valasztason_vagy_valaki_csalt","timestamp":"2019. január. 22. 05:45","title":"Vagy egy 165 éves ember is szavazhat a török választáson, vagy valaki csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]