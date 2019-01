Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő keddig vitázik a Ház az újabb Brexit-megállapodásra vonatkozó javaslatokról.","shortLead":"Jövő keddig vitázik a Ház az újabb Brexit-megállapodásra vonatkozó javaslatokról.","id":"20190122_Brexit_a_brit_parlament_ele_vinnek_az_ujabb_nepszavazas_ugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d7d2cc-aabc-4e4a-9d34-d22591ffe5dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Brexit_a_brit_parlament_ele_vinnek_az_ujabb_nepszavazas_ugyet","timestamp":"2019. január. 22. 10:54","title":"Brexit: a brit parlament elé vinnék az újabb népszavazás ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kilencvenhat éves korában elhunyt Baránszki Tibor, aki a második világháború idején Magyarországon ezrek életét mentette meg. A hírt fia, Forgács Péter szemészprofesszor közölte.","shortLead":"Kilencvenhat éves korában elhunyt Baránszki Tibor, aki a második világháború idején Magyarországon ezrek életét...","id":"20190124_meghalt_baranszki_tibor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6af9758-22be-4a34-98d0-418d9255f1a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_meghalt_baranszki_tibor","timestamp":"2019. január. 24. 07:15","title":"Meghalt Baránszki Tibor, aki ezreket mentett meg a II. világháború idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4aa4d0-4256-4039-aaa7-6af95c1074fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Őrültségnek tűnik, de valójában óriási lehetőségek sejlenek fel a Hyundai lépegető autója mögött, amelyet kiötlői a jövő terepjáróiként emlegetnek. ","shortLead":"Őrültségnek tűnik, de valójában óriási lehetőségek sejlenek fel a Hyundai lépegető autója mögött, amelyet kiötlői...","id":"20190122_hyundai_elevate_lepegeto_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa4aa4d0-4256-4039-aaa7-6af95c1074fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc683897-2398-47b5-8d41-1af46600edf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_hyundai_elevate_lepegeto_auto","timestamp":"2019. január. 22. 15:03","title":"A Hyundai megálmodott egy autót, amelynek nemcsak kerei, hanem lábai is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b61767-18fe-4b7d-bdbc-1b820fd7fa37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincsenek olyan menő szárnyas ajtói, mint a Tesla Model X-nek, de azon túlmenően a kínai Xpeng G3 teljesen olyan, mint amiről koppintották.","shortLead":"Nincsenek olyan menő szárnyas ajtói, mint a Tesla Model X-nek, de azon túlmenően a kínai Xpeng G3 teljesen olyan, mint...","id":"20190123_xpeng_g3_tesla_model_x","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2b61767-18fe-4b7d-bdbc-1b820fd7fa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2462392-74c0-4855-a027-f28d4345c47d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_xpeng_g3_tesla_model_x","timestamp":"2019. január. 24. 04:04","title":"Csak egy valami hiányzik igazán a kínai Tesláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bee34ad-93ec-4168-a8e5-f89ba05a4a3a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új sisak műanyagból készül majd, és lényegesen könnyebb lesz az eddigi fémsisakoknál. ","shortLead":"Az új sisak műanyagból készül majd, és lényegesen könnyebb lesz az eddigi fémsisakoknál. ","id":"20190122_Nyomtatni_gfogjak_a_svajci_gardistak_sisakjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bee34ad-93ec-4168-a8e5-f89ba05a4a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf0ceba-8888-4212-a46e-1bfdc5ae0644","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_Nyomtatni_gfogjak_a_svajci_gardistak_sisakjat","timestamp":"2019. január. 22. 20:10","title":"Nyomtatni fogják a svájci gárdisták sisakját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szolgáltató állítólag blokkolja a kimenő hívásokat. ","shortLead":"A szolgáltató állítólag blokkolja a kimenő hívásokat. ","id":"20190123_magyar_okolvivo_szakszovetseg_bokszszovetseg_erdei_zsolt_csotonyi_sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8b99b3-58a3-4b41-8e0b-25403592e63c","keywords":null,"link":"/sport/20190123_magyar_okolvivo_szakszovetseg_bokszszovetseg_erdei_zsolt_csotonyi_sandor","timestamp":"2019. január. 23. 07:30","title":"Erdei cáfolja, hogy korlátozták a bokszszövetség dolgozóinak mobilforgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós és állami támogatású projekt során fedél nélkülieket választottak ki, akik szakmai segítséget kapnak arra, hogy munkát találjanak, és a lakások bérleti díját később maguk fizessék.","shortLead":"Az uniós és állami támogatású projekt során fedél nélkülieket választottak ki, akik szakmai segítséget kapnak arra...","id":"20190123_Husz_fovarosi_tulajdonu_berlakast_adnak_hajlektalanoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea04f2f3-534e-4366-bebb-ed2b6b093592","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Husz_fovarosi_tulajdonu_berlakast_adnak_hajlektalanoknak","timestamp":"2019. január. 23. 16:39","title":"Húsz fővárosi tulajdonú bérlakást adnak hajléktalanoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e20c846-b368-47be-af12-8fc362158e82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy hóból is megárt a sok.","shortLead":"Az biztos, hogy hóból is megárt a sok.","id":"20190122_havas_autos_video_obertauern","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e20c846-b368-47be-af12-8fc362158e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c3e5be-dd52-4d67-828c-24210935519f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_havas_autos_video_obertauern","timestamp":"2019. január. 22. 17:13","title":"Videó: kicsit sok a hó Ausztriában, kétméteres hósapkát viselnek az autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]