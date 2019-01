Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbb1dded-8bd5-4b3c-8da7-cbdd2e57ef0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jóváhagyta a Media Markt irányításszerzését egyes Tesco áruházak elektronikai üzletága felett. ","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jóváhagyta a Media Markt irányításszerzését egyes Tesco áruházak elektronikai üzletága...","id":"20190125_Bekebelezi_a_MediaMarkt_a_Tesco_egyik_labat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbb1dded-8bd5-4b3c-8da7-cbdd2e57ef0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff519eb-b43a-468d-89d9-686e1b3d8def","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Bekebelezi_a_MediaMarkt_a_Tesco_egyik_labat","timestamp":"2019. január. 25. 11:08","title":"Bekebelezi a Media Markt a Tesco egyik lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c230cc-e228-4439-bb86-db6189eb9cbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este 6 órára hívtak össze demonstrációt az Ügyészség épülete elé. A több száz fősre duzzadó tömeg előtt felszólaló politikusok arról beszéltek: a hatalom szintet lépett azzal, hogy a politikusverő biztonságiak helyett az ártatlan képviselők felelősségét vizsgálja. A tüntetés vége után a résztvevők a Bajcsy-Zsilinszky úti felüljáróra vonultak, a rendőrök egy darabig hagyták, majd igazoltatták, és lekísérték őket.","shortLead":"Szerda este 6 órára hívtak össze demonstrációt az Ügyészség épülete elé. A több száz fősre duzzadó tömeg előtt...","id":"20190123_Az_Ugyeszsegnel_tuntetnek_a_kepviselok_vegzalasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37c230cc-e228-4439-bb86-db6189eb9cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46b6231-7f07-4db5-bc2e-a11871b1c16c","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Az_Ugyeszsegnel_tuntetnek_a_kepviselok_vegzalasa_miatt","timestamp":"2019. január. 23. 18:15","title":"Az Ügyészségtől a Nyugati téri felüljáróhoz vonultak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Putyin korábban is biztosította Madurót támogatásáról.","shortLead":"Putyin korábban is biztosította Madurót támogatásáról.","id":"20190124_Putyin_tamogatja_a_regi_venezuelai_elnokot_alighogy_Trump_az_uj_vezeto_melle_allt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f053f3f8-ef15-46c0-8005-9f0d57c9b5a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_Putyin_tamogatja_a_regi_venezuelai_elnokot_alighogy_Trump_az_uj_vezeto_melle_allt","timestamp":"2019. január. 24. 20:18","title":"Putyin támogatja a régi venezuelai elnököt, alighogy Trump az új vezető mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új ügyvezetőt neveztek ki a Rádió 1 élére. ","shortLead":"Új ügyvezetőt neveztek ki a Rádió 1 élére. ","id":"20190124_Radio_1_Media_Time_kinevezes_Andy_Vajna_Bakai_Matyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3217c0b5-0290-4c00-a309-dd6ad458db43","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Radio_1_Media_Time_kinevezes_Andy_Vajna_Bakai_Matyas","timestamp":"2019. január. 24. 11:31","title":"Kiderült, Vajna halála után ki lesz Sebestyén Balázsék főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2eb0f0-19b9-4f8c-b40e-66cc119befb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kivonultak a bajor parlamentben rendezett holokausztmegemlékezésről az AfD képviselői, miután Charlotte Knobloch, a müncheni zsidó közösség vezetője azzal vádolta a szélsőjobboldali pártot, hogy elbagatellizálja a nácik által elkövetett rémtetteket.","shortLead":"Kivonultak a bajor parlamentben rendezett holokausztmegemlékezésről az AfD képviselői, miután Charlotte Knobloch...","id":"20190124_AfDbotrany_a_bajor_parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff2eb0f0-19b9-4f8c-b40e-66cc119befb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef9ad7c-51f9-4942-9a81-c6bed22df15a","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_AfDbotrany_a_bajor_parlamentben","timestamp":"2019. január. 24. 17:06","title":"AfD-botrány a bajor parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszas elemzést tett közzé az Eötvös Károly Intézet az MTVA-ban történtekről és a képviselői jogok érvényesüléséről. ","shortLead":"Hosszas elemzést tett közzé az Eötvös Károly Intézet az MTVA-ban történtekről és a képviselői jogok érvényesüléséről. ","id":"20190123_EKINT_az_allami_tevebe_bejuto_kepviselok_kovetelesei_jogosak_voltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464650ce-e373-4634-aa53-302cde128513","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_EKINT_az_allami_tevebe_bejuto_kepviselok_kovetelesei_jogosak_voltak","timestamp":"2019. január. 23. 18:54","title":"EKINT: az állami tévébe bejutó képviselők követelései jogosak voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sérülésről nincs hír.","shortLead":"Sérülésről nincs hír.","id":"20190125_Negyes_karambol_az_M3ason_Pesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eba8c5-35a2-4839-922a-7450a3e75d53","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Negyes_karambol_az_M3ason_Pesten","timestamp":"2019. január. 25. 10:31","title":"Négyes karambol az M3-ason, Pesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy másik gyilkosság ügyében is bűnvádi eljárást indítottak a szlovák hatóságok szerdán Alena Zs. ellen, aki a tavaly februári újságíró-gyilkosság egyik gyanúsítottja, a rendőrség szerint annak közvetlen megrendelője – jelentette rendőrségi közlésre hivatkozva a TASR szlovák hírügynökség.","shortLead":"Egy másik gyilkosság ügyében is bűnvádi eljárást indítottak a szlovák hatóságok szerdán Alena Zs. ellen, aki a tavaly...","id":"20190124_mas_gyilkossagot_is_megrendelhetett_a_Kuciakugy_gyanusitottja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba88a8d9-67c3-4e6f-8733-04cc6fb3bec4","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_mas_gyilkossagot_is_megrendelhetett_a_Kuciakugy_gyanusitottja","timestamp":"2019. január. 24. 13:39","title":"Más gyilkosságot is megrendelhetett a Kuciak-ügy gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]