Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afa67d36-67f1-4a9a-83c3-668963590110","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok megkezdte a kivonulást a rövid és közepes hatótávolságú nukleáris rakéták betiltásáról szóló INF-szerződésből. A még a Szovjetunióval kötött megállapodás felmondásának első lépését azért teszik meg, mert Washington szerint Oroszország többször megsértette a szerződést. Az USA szövetségesei támogatásukról biztosították az Egyesült Államokat. ","shortLead":"Az Egyesült Államok megkezdte a kivonulást a rövid és közepes hatótávolságú nukleáris rakéták betiltásáról szóló...","id":"20190201_Az_USA_kivonul_az_egyik_legfontosabb_nuklearis_leszerelesi_egyezmenybol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afa67d36-67f1-4a9a-83c3-668963590110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066c219e-021b-4f1d-bd0b-f77834cb1202","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Az_USA_kivonul_az_egyik_legfontosabb_nuklearis_leszerelesi_egyezmenybol","timestamp":"2019. február. 01. 15:10","title":"Az USA kivonul az egyik legfontosabb nukleáris leszerelési egyezményből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f6e7b5-06fd-45e1-be38-ee96a0c3ebda","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kívülről ugyan nem látszik, de több ezer alkatrész változott a Mercedes legnépszerűbb modelljén, melyből mi egy észszerű teljesítményű dízelmotoros kombi változatot fogtunk vallatóra. ","shortLead":"Kívülről ugyan nem látszik, de több ezer alkatrész változott a Mercedes legnépszerűbb modelljén, melyből mi...","id":"20190130_kombinacio_teszten_az_uj_mercedes_cosztaly_tmodell_audi_a4_bmw_3_kombi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f6e7b5-06fd-45e1-be38-ee96a0c3ebda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6784a47f-bbf4-4d0f-9eca-274b8a787f17","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_kombinacio_teszten_az_uj_mercedes_cosztaly_tmodell_audi_a4_bmw_3_kombi","timestamp":"2019. január. 30. 20:00","title":"10 millió körül vehető meg itthon a legnépszerűbb Mercedes – de mit tud ennyiért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a82f98-0d99-41ff-bde0-86e21cc16817","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Sokak vágyainak netovábbja Hawaii, ahol még egy egyszerű aligátorkörte is világszenzációvá képes kinőni magát. Szó szerint. \r

","shortLead":"Sokak vágyainak netovábbja Hawaii, ahol még egy egyszerű aligátorkörte is világszenzációvá képes kinőni magát. Szó...","id":"20190130_Hawaaii_legujabb_csodaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9a82f98-0d99-41ff-bde0-86e21cc16817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d98a9-3f37-43af-847e-4ad60a7f3c69","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Hawaaii_legujabb_csodaja","timestamp":"2019. január. 30. 19:21","title":"Hawaii legújabb csodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajosnak eseménydús éve volt – elég csak például a csengeri örökösnővel való kapcsolatára gondolni –, de nem anyagi értelemben. ","shortLead":"Kósa Lajosnak eseménydús éve volt – elég csak például a csengeri örökösnővel való kapcsolatára gondolni –, de nem...","id":"20190202_kosa_lajos_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930c80de-9687-4140-b975-5e042be7d02c","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_kosa_lajos_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:25","title":"Kósa Lajos vagyona mit sem változott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesznél és a KDNP-nél pedig mindent rendben talált.","shortLead":"A Fidesznél és a KDNP-nél pedig mindent rendben talált.","id":"20190131_4_ev_alatt_816_millio_forintot_szedetett_be_az_ellenzeki_partoktol_az_ASZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5c85b9-4990-4e84-bbf0-c26763b97d16","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_4_ev_alatt_816_millio_forintot_szedetett_be_az_ellenzeki_partoktol_az_ASZ","timestamp":"2019. január. 31. 06:14","title":"4 év alatt 816 millió forintot szedetett be az ellenzéki pártoktól az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az még nem derült ki az Európai Tanács elnökének, mit akar Nagy-Britannia.\r

\r

","shortLead":"Az még nem derült ki az Európai Tanács elnökének, mit akar Nagy-Britannia.\r

\r

","id":"20190130_Donald_Tusk_ismet_leszogezte_nem_kezdik_ujra_a_Brexittargyalasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6780eb08-8fbf-4b5a-be66-78dc7819679f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3863290c-818f-4c5d-9a0b-05b5e0e340d0","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Donald_Tusk_ismet_leszogezte_nem_kezdik_ujra_a_Brexittargyalasokat","timestamp":"2019. január. 30. 19:51","title":"Donald Tusk ismét leszögezte, nem kezdik újra a Brexit-tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e653f16f-0bbf-409e-83af-be92337b7f44","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tarlós István tavaly kifakadt: \"ilyen botrányos körülmények között nem lesz verseny\". Aztán kiderült, hogy lesz, sőt, még jövőre is. De a Világgazdaság azt írja, elképzelhető, hogy a helyszínt megváltoztatják, Tarlós István sajtófőnöke kérdésünkre pedig azt mondta, nincs még se megegyezés, se szerződés, a szervezők még nem jártak az önkormányzatnál. Az esemény honlapján ennek ellenére Parlament melletti helyszínnel reklámozzák a futamot.","shortLead":"Tarlós István tavaly kifakadt: \"ilyen botrányos körülmények között nem lesz verseny\". Aztán kiderült, hogy lesz, sőt...","id":"20190131_Vilaggazdasag_Lehet_hogy_iden_nem_a_Parlamentnel_lesz_az_Air_Race","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e653f16f-0bbf-409e-83af-be92337b7f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2807d4-8527-4a71-8c34-86acd5ff93f9","keywords":null,"link":"/sport/20190131_Vilaggazdasag_Lehet_hogy_iden_nem_a_Parlamentnel_lesz_az_Air_Race","timestamp":"2019. január. 31. 12:16","title":"Tarlósék szerint még nem biztos a Red Bull Air Race helyszíne, de a szervezők már a Parlamenttel reklámoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása haladta meg a szolgáltató képességeit. De ugyanez a szállító gond nélkül elvitte a sima hulladékot.","shortLead":"A szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása haladta meg a szolgáltató képességeit. De ugyanez a szállító gond nélkül...","id":"20190130_Rejtelyes_szemetugy_Pecsett_egy_utcabol_karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84be9c52-cc3a-4fd4-b778-c4499b963833","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Rejtelyes_szemetugy_Pecsett_egy_utcabol_karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet","timestamp":"2019. január. 30. 17:33","title":"Rejtélyes szemétügy Pécsett: egy utcából karácsony óta nem viszik el a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]