"Hétvégén és ünnepnapokon is dolgoznia kell, ha a helyzet úgy hozza – ezzel indokolta a hvg.hu-nak a KDNP-s Aradszki András, hogy miért kap az asszisztense a képviselői alkalmazottak között kiugró, 1,2-1,6 milliós, vagy akár 2,6 milliós fizetést. A kirívó bérezést a frakció vezetése sem nézte jó szemmel, pláne, hogy más képviselők többször ekkora választókörzetet visznek, harmadennyit kereső asszisztensekkel." "24 órás szolgálattal indokolja a KDNP-s képviselő, hogy a miniszterelnöknél is többet keresett a titkára" / „Fény az bennem is van" – gyermek-fotóterápia a Capa Központban / Áldás vagy átok? – garancia-biznisz az aukciós piacon / Szerva itt, csere ott – a kultúrharc 2018-ban / Kényszerű expanzió – az Art Basel Miami Beach / Mi van a jégkorszak után? – Antarctica-kiállítás Bécsben / Lebegőt! – variációk Möbius-szalagra / Párizsi periszkóp – gyűjtemény magyar, román és német háttérrel / Megjelent a Műértő 2019 februári lapszáma ","shortLead":"Hosszabb távon nem valószínű, hogy fennmarad az olaszok kompakt autója, vélhetően a mostani SUV-őrület elsöpri ezt is. Fotók: még utoljára itt a megszépült Alfa Romeo Giulietta ","shortLead":"Szerdán történt egy halálos gázolás a Grassalkovich úton, amelynél most egy új eshetőség is felmerült. Lehet, hogy már korábban elgázolták és cserbenhagyták a szerdai soroksári áldozatot / Ez a robot tényleg minden család álma / Demokráciavédő nemzetközi díjat kap a CEU rektora / Rabosították a Klubrádió műsorvezetőjét, mert azt hitték, csal a rokkantkártyával A 2008-as világválság sokakat ösztönzött arra, hogy alternatívát keressenek a bankok által működtetett pénzügyi rendszerre. A digitális transzformációnak köszönhetően ígéretes újítások láttak napvilágot, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a banki dogmákat. Ezek közül mutatunk be két izgalmas példát. Unja a hóvégi sakkozást a számlákkal? Ez talán önnek is segíthet!