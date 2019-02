Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40","c_author":"","category":"kkv","description":"Lezárult az újabb árverés, nem volt egy jelentkező sem.","shortLead":"Lezárult az újabb árverés, nem volt egy jelentkező sem.","id":"20190214_Senkinek_nem_kellenek_a_MiG29esek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efb7912-efed-4527-905f-40d228a6db02","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_Senkinek_nem_kellenek_a_MiG29esek","timestamp":"2019. február. 14. 21:35","title":"Senkinek nem kellenek a MiG-29-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b67e26-50df-4d13-ba1c-670c66a6a58e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatalok nem kezdenek el hamarabb szexelni csak azért, mert van náluk óvszer.","shortLead":"A fiatalok nem kezdenek el hamarabb szexelni csak azért, mert van náluk óvszer.","id":"20190215_Az_ovszernek_van_ertelme_az_iskolakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76b67e26-50df-4d13-ba1c-670c66a6a58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727d3904-ea61-4160-aac7-5648e1b57cd2","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Az_ovszernek_van_ertelme_az_iskolakban","timestamp":"2019. február. 15. 09:30","title":"Az óvszernek van értelme az iskolákban az ENSZ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5f82f3-464c-43d9-a1b0-5ba2a5ccb261","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland LetsGoDigital blog szúrta ki, hogy az LG egy új márkanevet jegyeztetett be, ami szorosan kapcsolódik a Barcelonában bemutatkozó G8 ThinQ-hoz.","shortLead":"A holland LetsGoDigital blog szúrta ki, hogy az LG egy új márkanevet jegyeztetett be, ami szorosan kapcsolódik...","id":"20190215_lg_g8s_okostelefon_android_vedjegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d5f82f3-464c-43d9-a1b0-5ba2a5ccb261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3acb5ed-4a19-402f-8e09-f10ce95be095","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_lg_g8s_okostelefon_android_vedjegy","timestamp":"2019. február. 15. 10:33","title":"Titokban készít új mobilt az LG, de a neve már kiszivárgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62ec2c2-6fbc-4188-9215-ff10d405b0bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ambiciózus projektbe fog a NASA 2023-ban: egy új űrtávcsövet állítanak majd Föld körüli pályára, hogy minden eddiginél több adatot gyűjtesen a világűrről.","shortLead":"Ambiciózus projektbe fog a NASA 2023-ban: egy új űrtávcsövet állítanak majd Föld körüli pályára, hogy minden eddiginél...","id":"20190214_nasa_spherex_urtavcso_vilagegyetem_keletkezese_mi_volt_az_osrobbanas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b62ec2c2-6fbc-4188-9215-ff10d405b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe006795-dea6-46bd-be68-3a573bdcfda4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_nasa_spherex_urtavcso_vilagegyetem_keletkezese_mi_volt_az_osrobbanas_utan","timestamp":"2019. február. 14. 14:03","title":"10 milliárd fényévre nézne el a NASA, hogy megtudja, hogyan keletkezett az univerzum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbeae56-1e9f-4b49-bc9e-3efec3b6c273","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 26 milliárd forintot költenek el a Néprajzi Múzeumra.","shortLead":"Közel 26 milliárd forintot költenek el a Néprajzi Múzeumra.","id":"20190214_Meszaros_Lorinc_cege_epiti_az_uj_Neprajzi_Muzeumot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dbeae56-1e9f-4b49-bc9e-3efec3b6c273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f62eb3-4a71-4cc4-84a0-44a2e979be24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Meszaros_Lorinc_cege_epiti_az_uj_Neprajzi_Muzeumot","timestamp":"2019. február. 14. 13:02","title":"Mészáros Lőrinc cége építi az új Néprajzi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec2d4d4-4a49-46db-81ac-550b175f3771","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190214_Igy_meg_sosem_latta_Balazs_Palit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec2d4d4-4a49-46db-81ac-550b175f3771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228065cc-65c9-4845-9f5a-50cd6df46cb2","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Igy_meg_sosem_latta_Balazs_Palit","timestamp":"2019. február. 14. 10:19","title":"Így még sosem látta Balázs Palit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió követőt veszítettek a nagy követőtáborral rendelkező hírességek Instagramon. A fejlesztők már vizsgálják, mi történhetett, de nincs kizárva, hogy ez már a korábban ígért \"tisztogatási\" hullám kezdete.","shortLead":"Több millió követőt veszítettek a nagy követőtáborral rendelkező hírességek Instagramon. A fejlesztők már vizsgálják...","id":"20190213_instagram_kovetok_felhasznalo_torlese_profil_felhasznalasi_feltetelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa371eb9-0254-4f9b-9ea9-d4a7b973f585","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_instagram_kovetok_felhasznalo_torlese_profil_felhasznalasi_feltetelek","timestamp":"2019. február. 13. 15:33","title":"Több millió felhasználó tűnt el az Instagramról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Új kutatóközpont alakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amely akár az átalakítandó MTA-s kutatóintézetek átvételében is szerepet játszhatnak. Az érintettek tagadnak.","shortLead":"Új kutatóközpont alakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amely akár az átalakítandó MTA-s kutatóintézetek...","id":"20190213_Nincs_kapcsolat_az_MTA_atalakitasaval__megszolaltak_az_uj_NKEs_kutatokozpont_munkatarsai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68756b53-cd5c-4b5a-bf9d-ca6c588f4eb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Nincs_kapcsolat_az_MTA_atalakitasaval__megszolaltak_az_uj_NKEs_kutatokozpont_munkatarsai","timestamp":"2019. február. 13. 13:45","title":"Kutatni akarnak, nem politizálni – mondják az új NKE-s intézetvezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]