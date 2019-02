Épp ott vannak földjei a szigetszentmiklósi fideszes polgármesternek, Szabó Józsefnek és családtagjainak, ahol a város harmadik ipari parkja épülne - írja a 24.hu.

A földek eddig szántóföldek voltak, de átminősítik őket belterületté, ehhez az önkormányzat már meg is adta az engedélyt, a földek pedig így már a többszörösüket érik. Helyi forgalmi adatok alapján 1 négyzetméternyi termőföld ára ugyanis 1000-2000 forint, tehát 1 hektár 10-20 millió forint körül alakul, míg a belterületek, fejleszthető ingatlanok ára ennek a 10-15 szeresét is elérheti.

Az ipari parkot Szigetszentmiklós Sáméhegyként ismert részén építenék, hozzá egy új fel- és lehajtót is kialakítanának az M0-shoz. A projekt összesen 50 hektárt érint, ebből 16 hektár az Auchan melletti, egyelőre beépítetlen terület, de ez az áruházlánc ingatlanfejlesztő és -hasznosító cégéé. Hogy a fennmaradó 34 hektárból pontosan mennyi a polgármester és közeli hozzátartozóinak érdekeltsége, azt Szabó József nem árulta el a lapnak, amely azonban arra jutott, hogy legalább 5 hektár a polgármesterhez tartozik.

A lap számításai szerint több száz millió forint is ütheti Szabó József polgármester markát, és már el is kezdték eladni a telkeket az ipari parkot kialakító társaságnak. Szabó és családja egyébként a kilencvenes évek közepén szerezte a szóban forgó földeket, vélhetően kárpótlásként.

A 24.hu kitér arra is, hogy a szigetszentmiklósi megbízott főépítész, Pongrácz Gábor egyben az ipari parkok fejlesztésével megbízott állami cég, a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF) műszaki igazgatója is, és a cég egyik leányvállalatának ügyvezetője. A NIPÜF és leánycégei Budapesten a II. kerület, Rómer Flóris utca 8. alatti irodaházban vannak, és ez a címe annak az ingatlanfejlesztő alapnak is, amely a szigetszentmiklósi ipari parkot fogja kialakítani és fejleszteni.

Ugyan az önkormányzat nem tulajdonosa a fejlesztésben érintett telkeknek, de helyi szabályzatban előírta, hogy csak úgy lehet fejleszteni, építkezni, ha a közműveket is kialakítja a vállalkozó, és gondoskodik út megépítéséről, a közúthálózatra való csatlakozásról. Ezért kell településrendezési szerződést kötnie az önkormányzatnak az ipari park kialakítására vállalkozó két céggel.

Az egyik fejlesztő cég az Auchan ingatlanfejlesztő házi cége, a Ceetrus Hungary Kft., a másik a 2017-ben alakult Sziget Industrial Kft., amely nemrég átruházási szerződést kötött, ennek értelmében az önkormányzattal kötött szerződésekben az ő helyébe a Sziget Industrial Ingatlanfejlesztő Alap lép.

Sem Pongrácz, sem az önkormányzat vagy a polgármester nem válaszolt a lap kérdéseire.