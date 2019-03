Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több vonat kimarad a viharos szél miatt a menetrendből, de ahol elindulnak a vonatok, ott is nagy késésekre kell számítani. Van, ahol egyáltalán nem jár a vonat, de pótlóbuszt sem tudnak biztosítani.","shortLead":"Több vonat kimarad a viharos szél miatt a menetrendből, de ahol elindulnak a vonatok, ott is nagy késésekre kell...","id":"20190311_Teljes_a_kaosz_a_vasuton_a_vihar_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab403d12-a433-4d00-89ec-03aca197716e","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Teljes_a_kaosz_a_vasuton_a_vihar_miatt","timestamp":"2019. március. 11. 05:48","title":"Teljes a káosz a vasúton a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Háztartások tízezrei maradtak áram nélkül.\r

","shortLead":"Háztartások tízezrei maradtak áram nélkül.\r

","id":"20190311_Szlovakiaban_is_komoly_gondokat_okozott_a_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c22375-0b9f-4f59-a982-97f2488bb1b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Szlovakiaban_is_komoly_gondokat_okozott_a_vihar","timestamp":"2019. március. 11. 10:59","title":"Szlovákiában is komoly gondokat okozott a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson az alábbi számokat húzták ki.\r

","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson az alábbi számokat húzták...","id":"20190310_Nem_volt_senki_akkora_mazlista_hogy_elvigye_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3072b0-e8d4-440a-aff9-75a767ba4429","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Nem_volt_senki_akkora_mazlista_hogy_elvigye_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","timestamp":"2019. március. 10. 17:54","title":"Nem volt senki akkora mázlista, hogy elvigye a hatos lottó főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt össze bennünket, és hogy az értékek alapjának vannak azért határai is, mondta Angela Merkel német kancellár, miután tárgyalt a német kormányfővel.\r

\r

","shortLead":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt...","id":"20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd135629-fc76-4cdb-8e97-2de628f6dbb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","timestamp":"2019. március. 11. 16:04","title":"Merkel a Néppárt és a Fidesz vitájáról: Különböző értékeink vannak, de vannak határok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9226e698-2645-450e-ad77-4394f55106e8","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Finanszírozható-e egy dohánygyár, ha bölcsődét épít? Efféle etikai dilemmák feloldásán dolgoznak azok a bankok, amelyek kivételezésért lobbiznak az uniós hatóságoknál.","shortLead":"Finanszírozható-e egy dohánygyár, ha bölcsődét épít? Efféle etikai dilemmák feloldásán dolgoznak azok a bankok, amelyek...","id":"201910__zold_bankok__valsagallosag__fenntarthatosag__kulonutasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9226e698-2645-450e-ad77-4394f55106e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3abceab-7f94-48c0-9d90-6d896debf6b0","keywords":null,"link":"/kkv/201910__zold_bankok__valsagallosag__fenntarthatosag__kulonutasok","timestamp":"2019. március. 10. 10:00","title":"Különutasok: eljön valaha az etikus bankok ideje? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit külügyminiszter szerint akkor is szükségessé válhat a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) késleltetése, ha a londoni alsóház a jövő héten elfogadja a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodást.","shortLead":"A brit külügyminiszter szerint akkor is szükségessé válhat a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) késleltetése, ha...","id":"20190310_Mindenkeppen_halasztjak_a_Brexitet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b205ffc-633a-4d1b-8e46-ba2534576004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Mindenkeppen_halasztjak_a_Brexitet","timestamp":"2019. március. 10. 12:50","title":"Mindenképpen halasztják a Brexitet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az egész magyar tojáságazat tönkretételétől féltek a termelők.","shortLead":"Az egész magyar tojáságazat tönkretételétől féltek a termelők.","id":"20190311_Megakadalyoztak_a_termelok_hogy_megepuljon_az_orszag_legnagyobb_tojotyukfarmja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2ba9ad-ee62-496d-9eb2-5b6d20e5d473","keywords":null,"link":"/kkv/20190311_Megakadalyoztak_a_termelok_hogy_megepuljon_az_orszag_legnagyobb_tojotyukfarmja","timestamp":"2019. március. 11. 06:25","title":"Megakadályozták a termelők, hogy megépüljön az ország legnagyobb tojótyúkfarmja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38c631e-d023-4f48-8edd-1cef1c4096e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetben nem sérült meg senki.","shortLead":"Az esetben nem sérült meg senki.","id":"20190311_Langolt_egy_busz_vasarnap_Heviznel__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a38c631e-d023-4f48-8edd-1cef1c4096e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f2b507-26f8-473c-bc71-da13615d8834","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_Langolt_egy_busz_vasarnap_Heviznel__video","timestamp":"2019. március. 11. 10:18","title":"Lángolt egy busz vasárnap Hévíznél - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]