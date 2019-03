Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a56adc7c-1eb8-48de-99bc-b8164ba45f92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz viszont nem emlékezik saját, korábbi magára. ","shortLead":"A Fidesz viszont nem emlékezik saját, korábbi magára. ","id":"20190310_Hatvan_eve_volt_a_tibeti_felkeles__az_ellenzek_emlekezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a56adc7c-1eb8-48de-99bc-b8164ba45f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9137b832-9384-45b3-bdb0-bd89f2b6a8be","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_Hatvan_eve_volt_a_tibeti_felkeles__az_ellenzek_emlekezik","timestamp":"2019. március. 10. 16:10","title":"Hatvan éve volt a tibeti felkelés – az ellenzék emlékezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb részletek derültek ki a nagycsaládok autóvásárlásáról, Novák Katalin államtitkár a konkrét igénylési folyamatról is beszélt.","shortLead":"Újabb részletek derültek ki a nagycsaládok autóvásárlásáról, Novák Katalin államtitkár a konkrét igénylési folyamatról...","id":"20190312_Nagycsaladosok_autotamogatasa_kiderult_mikor_kell_kesedelmi_kamattal_egyutt_visszafizetni_a_milliokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a49643-5137-41cd-88fa-92cce6319093","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Nagycsaladosok_autotamogatasa_kiderult_mikor_kell_kesedelmi_kamattal_egyutt_visszafizetni_a_milliokat","timestamp":"2019. március. 12. 13:42","title":"Nagycsaládosok autótámogatása: kiderült, mikor kell késedelmi kamattal együtt visszafizetni a milliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amennyiben a Néppárt nem zárja ki a Fideszt a soraiból, bűnrészessé válik az unió demokratikus értékeinek lerombolásában – jegyezte le a hvg.hu birtokába jutott, Manfred Webernek címzett nyílt levelében Jávor Benedek, európai parlamenti képviselő.","shortLead":"Amennyiben a Néppárt nem zárja ki a Fideszt a soraiból, bűnrészessé válik az unió demokratikus értékeinek...","id":"20190312_Bunreszesseggel_vadolhatjak_a_Neppart_csucsjeloltjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a206d97-7d5f-43cc-a5c7-498d75d08f36","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Bunreszesseggel_vadolhatjak_a_Neppart_csucsjeloltjet","timestamp":"2019. március. 12. 05:55","title":"Jávor: Bűnrészességgel vádolhatják a Néppárt csúcsjelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"„Túlzás azt állítani, hogy Vera én vagyok” – formálta át a flaubert-i szállóigét a szerző, de gyerekkori szorongásait átadta a vállán nagy súlyt cipelő kislány hősének.","shortLead":"„Túlzás azt állítani, hogy Vera én vagyok” – formálta át a flaubert-i szállóigét a szerző, de gyerekkori szorongásait...","id":"201910__grecso_krisztian__mardoso_feltekenyseg__lirai_zarszo__gyerekszerelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30c4533-3944-44ab-ac4d-7cbe1f541abd","keywords":null,"link":"/kultura/201910__grecso_krisztian__mardoso_feltekenyseg__lirai_zarszo__gyerekszerelem","timestamp":"2019. március. 10. 16:30","title":"Grecsó Krisztián új regényében is lassan hámlanak le a talányok a lappangó titokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5743e95c-3db6-4533-a8ea-bbd972b1d81a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtört a 2015 óta folyamatosan emelkedő trend, de ebben a kormány mozgósító erőfeszítései mellett a szezonalitás is szerepet játszhat.","shortLead":"Megtört a 2015 óta folyamatosan emelkedő trend, de ebben a kormány mozgósító erőfeszítései mellett a szezonalitás is...","id":"20190311_Csokkent_a_betoltetlen_allasok_szama_de_lehet_hogy_csak_a_teli_leallasok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5743e95c-3db6-4533-a8ea-bbd972b1d81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04317d5-a689-43c3-b8fe-dc9811be2b88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Csokkent_a_betoltetlen_allasok_szama_de_lehet_hogy_csak_a_teli_leallasok_miatt","timestamp":"2019. március. 12. 06:00","title":"Csökkent a betöltetlen állások száma, de lehet, hogy csak a téli leállások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dbafca-3aa6-44cb-a375-ac8fa6eb1366","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részletesen levezették, miért drágultak nagyot az építkezések.","shortLead":"Részletesen levezették, miért drágultak nagyot az építkezések.","id":"20190311_Egy_ev_alatt_13_szazalekkal_nott_az_epitoipari_oradij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98dbafca-3aa6-44cb-a375-ac8fa6eb1366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44004bb-7739-4fa3-8df2-4e889e61e79c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Egy_ev_alatt_13_szazalekkal_nott_az_epitoipari_oradij","timestamp":"2019. március. 11. 11:49","title":"Egy év alatt 13 százalékkal nőtt az építőipari óradíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a157d68-c71e-434a-9ef6-65e26e056e0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmásztak a magaslesre, onnan hívták a rendőröket. ","shortLead":"Felmásztak a magaslesre, onnan hívták a rendőröket. ","id":"20190311_Kislanyaival_tevedt_el_egy_edesanya_a_Bakonyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a157d68-c71e-434a-9ef6-65e26e056e0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc5d96a-0aaa-4d3c-8ee8-534ef40f1990","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Kislanyaival_tevedt_el_egy_edesanya_a_Bakonyban","timestamp":"2019. március. 11. 16:48","title":"Kislányaival tévedt el egy édesanya a Bakonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8fdfa9-91b9-491b-8d6a-230a5ab39a7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte csak a pénz motiválja Michael Jackson vádlóit.","shortLead":"Szerinte csak a pénz motiválja Michael Jackson vádlóit.","id":"20190312_Egy_legenda_sirjan_taposnak__Aaron_Carter_kiborult_a_Jacksonfilmen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa8fdfa9-91b9-491b-8d6a-230a5ab39a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da4f0ae-ed3e-4ca8-bd4a-5e6dd72eebad","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Egy_legenda_sirjan_taposnak__Aaron_Carter_kiborult_a_Jacksonfilmen","timestamp":"2019. március. 12. 11:11","title":"„Egy legenda sírján taposnak” – Aaron Carter kiborult a Jackson-filmen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]