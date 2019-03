Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csökkentené szociális kiadásait az amerikai kormányzat. Ennek egyik eszközeként online is figyelnék azokat, akik igénylik a mozgáskorlátozottaknak járó támogatást.","shortLead":"Csökkentené szociális kiadásait az amerikai kormányzat. Ennek egyik eszközeként online is figyelnék azokat, akik...","id":"20190313_mozgaskorlatozott_csalas_szocialis_tamogatas_facebook_megfigyeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30aa444-dc90-4da2-9d51-6140b3d4e7bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_mozgaskorlatozott_csalas_szocialis_tamogatas_facebook_megfigyeles","timestamp":"2019. március. 13. 10:03","title":"Leszázalékoltatja magát, de a Facebookon táncolósat posztol? A Trump-kormány kitalált valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06f04cb-d307-4f7b-bd35-3ff386a174b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A terheiket növelő új törvény ellen tiltakoznak. ","shortLead":"A terheiket növelő új törvény ellen tiltakoznak. ","id":"20190314_Orszagszerte_tobb_ezer_koztisztviselo_kezdett_sztrajkolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d06f04cb-d307-4f7b-bd35-3ff386a174b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da89202-6acc-40eb-a494-e783a1a4b8dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Orszagszerte_tobb_ezer_koztisztviselo_kezdett_sztrajkolni","timestamp":"2019. március. 14. 10:14","title":"Országszerte több ezer köztisztviselő kezdett sztrájkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e988686f-be08-4512-9472-ff398e8a5709","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudni, mikor és milyen indokkal szüntették meg a harmincas években épült, később pártüdülőként működő, a népnyelvben Kádár-villára átnevezett épület védettségét, de azt sem, mit terveznek a területtel. A helyiek „Lőrincet” kiáltanak, a Balatoni Turisztikai Szolgálat lapja szerint azonban más állhat a háttérben. ","shortLead":"Nem tudni, mikor és milyen indokkal szüntették meg a harmincas években épült, később pártüdülőként működő...","id":"20190312_Foldig_romboltak_az_ikonikus_balatonfuredi_villat_egyelore_nincsenek_valaszok_a_miertre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e988686f-be08-4512-9472-ff398e8a5709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d6975b-53d8-4c7f-bb1d-1af101704708","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Foldig_romboltak_az_ikonikus_balatonfuredi_villat_egyelore_nincsenek_valaszok_a_miertre","timestamp":"2019. március. 12. 13:12","title":"Földig rombolták az ikonikus balatonfüredi villát, egyelőre nincsenek válaszok a miértre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megháromszorozzák a fegyveres őrök számát a szökéses ügy után, és átszervezik az őrséget is. Valamint fegyveres őrök is posztolhatnak a bejárati kapunál, a bíróknak pedig szituációs gyakorlatokat tartanak majd. A törvényszék, úgy fest, jócskán levonta a tanulságokat a szökés után.\r

\r

","shortLead":"Megháromszorozzák a fegyveres őrök számát a szökéses ügy után, és átszervezik az őrséget is. Valamint fegyveres őrök is...","id":"20190312_Fegyveres_szokes_ugy_hemzsegni_fognak_az_orok_a_Fovarosi_Torvenyszeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2910b6-edcc-4f94-b5ce-6bf3e1d443f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Fegyveres_szokes_ugy_hemzsegni_fognak_az_orok_a_Fovarosi_Torvenyszeken","timestamp":"2019. március. 12. 15:27","title":"Fegyveres szökés ügy: hemzsegni fognak az őrök a Fővárosi Törvényszéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminisztérium jegyzékben tiltakozott Ukrajnánál azért, mert Moszkva szerint Kijev megsértette a két ország által kötött barátsági egyezményt. Mindezt az után, hogy Oroszország 2014-ben magához csatolta az Ukrajnához tartozó Krímet, majd komoly segítséget nyújtott a kelet-ukrajnai szeparatista erőknek.","shortLead":"Az orosz külügyminisztérium jegyzékben tiltakozott Ukrajnánál azért, mert Moszkva szerint Kijev megsértette a két...","id":"20190312_A_Krimet_elcsatolo_Oroszorszag_szerint_Kijev_megsertette_az_oroszukran_baratsagi_egyezmenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c35721-de10-483d-86e5-0172c6d8f844","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_A_Krimet_elcsatolo_Oroszorszag_szerint_Kijev_megsertette_az_oroszukran_baratsagi_egyezmenyt","timestamp":"2019. március. 12. 14:55","title":"A Krímet elcsatoló Oroszország szerint Kijev megsértette az orosz-ukrán barátsági egyezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c7f89-7177-42d0-bd2c-1217a2cac788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány éve már sejteni lehet, hogy az okostelefon-gyártók rangsorában gyors léptekkel felfelé lépdelő Huawei stabil B-tervvel rendelkezik egy esetleges vészhelyzet esetére. Most Richard Yu vezérigazgató erősítette meg, hogy ez tényleg így van.","shortLead":"Néhány éve már sejteni lehet, hogy az okostelefon-gyártók rangsorában gyors léptekkel felfelé lépdelő Huawei stabil...","id":"20190313_huawei_sajat_operacios_rendszer_google_android_microsoft_windows","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c7f89-7177-42d0-bd2c-1217a2cac788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44263a41-b96f-4d77-bab1-465ff41713a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_huawei_sajat_operacios_rendszer_google_android_microsoft_windows","timestamp":"2019. március. 13. 12:03","title":"A Huawei már tudja, mi jöhet az Android után, sőt már meg is csinálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092128d4-9db8-441d-b532-5a2827262a18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába ad pluszpénzt az állami meddőségi intézeteknek az állam, nem tudják kihasználni a lehetőséget. ","shortLead":"Hiába ad pluszpénzt az állami meddőségi intézeteknek az állam, nem tudják kihasználni a lehetőséget. ","id":"20190313_Kaali_Geza_szerint_ket_gimnaziumnyi_gyerekkel_tobb_szulethetett_volna_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=092128d4-9db8-441d-b532-5a2827262a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc1acba-37a3-4fd5-be08-58e043ffa1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Kaali_Geza_szerint_ket_gimnaziumnyi_gyerekkel_tobb_szulethetett_volna_tavaly","timestamp":"2019. március. 13. 19:34","title":"Kaáli Géza szerint két gimnáziumnyi gyerekkel több születhetett volna tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1b7e13-cea0-4dda-ae70-a2e4a35ae000","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oroszlányi Wescast gyárban egy műszak alatt elérték a dolgozók, amit akartak. ","shortLead":"Az oroszlányi Wescast gyárban egy műszak alatt elérték a dolgozók, amit akartak. ","id":"20190312_Egy_muszak_alatt_gyozott_a_sztrajk_Oroszlanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd1b7e13-cea0-4dda-ae70-a2e4a35ae000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73360638-d9a2-44a5-b4b2-416c39aa477c","keywords":null,"link":"/kkv/20190312_Egy_muszak_alatt_gyozott_a_sztrajk_Oroszlanyban","timestamp":"2019. március. 12. 20:33","title":"Egy műszak alatt győzött a sztrájk Oroszlányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]